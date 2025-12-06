گوگل کروم میں آٹو فل کی نئی خصوصیات آگئیں، اب بہت سے کام خود بخود ہو جائیں گے!
گوگل نے کروم آٹو فل میں بڑی تبدیلیاں کی ہیں، جس سےنام، پتے، دستاویزات اور سفری معلومات اب فارم میں خود بخود پر جائیں گی۔
Published : December 6, 2025 at 3:22 PM IST
حیدرآباد: آن لائن فارم بھرنا ان دنوں بہت سے لوگوں کا روز کا معمول بن گیا ہے۔ کبھی یہ بینک کا فارم، کبھی آن لائن خریداری کا پتہ، یا کبھی ٹکٹ بکنگ۔ گوگل کروم نے اپنے آٹو فل سسٹم میں کچھ اہم اپ ڈیٹس کیے ہیں، جو آپ کے فارم بھرنے کے تجربے کو پہلے سے کہیں زیادہ ہموار، آسان اور تیز تر بناتا ہے۔ آئیے آپ کو گوگل کروم میں آٹو فل کی نئی خصوصیات کے بارے میں بتاتے ہیں۔
گوگل نے تینوں پلیٹ فارمز: موبائل (Android + iOS) اور ڈیسک ٹاپ پرکروم آٹوفل میں نئی خصوصیات متعارف کرائی ہیں۔ ان اپ ڈیٹس کو رول آؤٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کروم آپ کو صحیح وقت پر صحیح معلومات آسانی سے پیش کر سکے تاکہ آپ اسے صرف سیکنڈوں میں مکمل کر سکیں۔
کروم آٹو فل میں نیا کیا ہے؟
1- آپ کا ذاتی ڈیٹا آٹو فل میں براہ راست آپ کے گوگل اکاؤنٹ سے دستیاب ہے۔
کروم اب خود بخود آپ کافارم فل کر سکتا ہے
نام
ای میل
گھر کا پتہ
کام کا پتہ
اپنے گوگل اکاؤنٹ سے، جب تک آپ کروم میں سائن ان ہیں۔ یہ فیچر اینڈرائیڈ، آئی او ایس اور ڈیسک ٹاپ پر کام کرتا ہے۔
2. ایڈرائیڈ پر آٹو فل کی تجاویز اب واضح اور پڑھنے میں آسان ہیں۔
اس سے پہلے اینڈرائیڈ کی بورڈ پر ظاہر ہونے والی آٹو فل کی تجاویز تھوڑی سی کمپریسڈ تھیں، جو بعض اوقات ملتے جلتے ناموں کے درمیان الجھن کا باعث بنتی تھیں۔ اب گوگل نے انہیں دو لائنوں میں دکھانا شروع کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کے رابطے کی فہرست میں دو "روہت شرما" ہیں۔ ایک کام کا پتہ اور دوسرا گھر کا پتہ کے ساتھ کروم دونوں کا مکمل ڈاٹا دو لائنوں میں ظاہر کرے گا تاکہ آپ صحیح کو منتخب کر سکیں۔
3. بین الاقوامی ایڈریس فارمیٹس کے لیے بہتر تعاون
گوگل نے آٹو فل کو زیادہ بہتر بنایا ہے تاکہ یہ بین الاقوامی ایڈریس فارمیٹس کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکے۔
میکسیکن پتے، جن میں اکثر دو کراس سٹریٹس شامل ہوتے ہیں، بھی آسانی سے بھرے جا سکتے ہیں۔
جاپان میں صوتی ناموں کے ساتھ فارموں کے لیے سپورٹ یعنی مدد بھی جلد آرہی ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ گوگل کروم کا آٹو فل فیچر دنیا بھر کے مختلف ممالک کے ایڈریس فارمیٹس کو بہتر طریقے سے سمجھے گا اور کسی بھی فارم کو درست طریقے سے پُر کرے گا۔
4. بہتر آٹو فل: اب پاسپورٹ اور ڈرائیونگ لائسنس بھی خود بخود بھرے جائیں گے۔
کچھ عرصہ قبل کروم نے ایک اعلی درجے کی خصوصیت متعارف کرائی تھی جسے Enhanced Autofill کہا جاتا ہے۔ اسے آن کر کے، آپ اپنے ڈیسک ٹاپ پر درج ذیل آئٹمز کو آٹو فل کر سکتے ہیں۔
پاسپورٹ نمبر
ڈرائیور کا لائسنس
پن کارڈ نمبر
آپ کی گاڑی کی معلومات (VIN، لائسنس پلیٹ، وغیرہ)
اب اینڈرائیڈ بھی اس ڈیٹاسیٹ کو زیادہ ذہانت سے استعمال کرے گا۔
5. گوگل والیٹ سے سفری بکنگ کی معلومات آٹو فل میں بھی استعمال کی جائیں گی۔
یہ اپ ڈیٹ مسافروں کے لیے ایک بہت بڑا فروغ ہے۔ اگر آپ نے گوگل وائیلیٹ میں فلائٹ کا ٹکٹ محفوظ کیا ہے، تو کروم ان تفصیلات کو خود بخود بھر دے گا۔ فلائٹ کی آمد کا وقت، دن، اور جس وقت آپ لینڈ کریں گے۔ رینٹل کار کی بکنگ، ہوٹل کے چیک ان، یا دیگر سفری فارموں میں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو صرف ایک بار اپنا ٹکٹ بک کرنے کی ضرورت ہے، اور گوگل خود بخود وہی ڈیٹا ہر جگہ آٹو فل کے اختیارات میں ظاہر کرے گا۔