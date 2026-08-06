گوگل اسسٹنٹ بند ہو جائے گا، اب اینڈرائیڈ فونز میں صرف جیمنی کام کرے گا
Gemini کی آمد کے ساتھ، اینڈرائیڈ فونز، سمارٹ واچز اور ایئربڈس میں ایک ہی AI اسسٹنٹ تمام ضروری کاموں کو آسانی سے انجام دے گا۔
Published : August 6, 2026 at 10:25 AM IST
حیدرآباد: اگر آپ اینڈرائیڈ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں تو آپ کو جلد ہی اپنی ڈیوائس میں ایک بڑی تبدیلی نظر آئے گی۔ گوگل نے گوگل اسسٹنٹ کو بتدریج ختم کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔
ایکس (سابقہ ٹویٹر) اور ریڈٹ (Reddit) پر صارفین کی پوسٹس کے مطابق، گوگل نے بہت سے صارفین کو ای میل کے ذریعے مطلع کیا ہے کہ چار ستمبر سے گوگل اسسٹنٹ کو ان کے فونز سے ہٹانا شروع ہو جائے گا۔ یہ تبدیلی ایک ساتھ نہیں ہوگی بلکہ کئی ہفتوں کے دوران بتدریج تمام ڈیوائسز پر شروع ہوگی۔
گوگل کا کہنا ہے کہ جیمنی (Gemini) گوگل اسسٹنٹ کی جگہ لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں، جیمنی تقریباً تمام آواز سے چلنے والے کاموں کو اینڈرائیڈ فونز پر ہینڈل کرے گا جو پہلے گوگل اسسٹنٹ کیا کرتا تھا۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ ایک بار جب صارفین اپنے ڈیوائس پر نئے سسٹم پر سوئچ کر لیتے ہیں، تو وہ گوگل اسسٹنٹ پر واپس نہیں جا سکیں گے۔
جیمنی اب آپ کی مدد کرے گا
گوگل کے مطابق، اینڈرائیڈ ڈیوائسز پر جو اسے سپورٹ کرتے ہیں، جیمنی نیا ڈیفالٹ اسسٹنٹ بن جائے گا۔ نتیجتاً، "Hey Google" کہنے یا فون کے پاور بٹن کو دیر تک دبانے سے جیمنی شروع ہو جائے گا۔ اس کے ذریعے، آپ الارم اور ٹائمر سیٹ کر سکتے ہیں، سوالات پوچھ سکتے ہیں، میوزک چلا سکتے ہیں اور سمارٹ ہوم ڈیوائسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔
مزید برآں، اگر آپ نے جیمنی کو اپنے فون پر ڈیفالٹ اسسٹنٹ کے طور پر سیٹ کیا ہے، تو وہی اسسٹنٹ آپ کے منسلک Wear OS اسمارٹ واچز، ٹیبلٹس، اور سپورٹڈ ایئربڈز یا ہیڈ فونز پر بھی استعمال ہوگا۔
گوگل اسسٹنٹ کو کیوں بند کیا جا رہا ہے؟
گوگل اسسٹنٹ کو 2016 میں لانچ کیا گیا تھا۔ تقریباً ایک دہائی تک، یہ اینڈرائیڈ فونز اور گوگل کی مختلف مصنوعات کا ایک اہم حصہ رہا۔ اب، اس کا دور ختم ہو رہا ہے، اور اس کی جگہ گوگل کا اے آئی ماڈل جیمنی لے رہا ہے۔ جیمنی ایک مصنوعی ذہانت کا ماڈل ہے۔ نتیجتاً، یہ صرف معیاری صوتی حکموں کو سمجھنے سے بالاتر ہے- یہ پہلے سے زیادہ ذہانت کے ساتھ جواب دیتا ہے اور جدید اے آئی فیچرز کی ایک رینج پیش کرتا ہے۔
گوگل نے گزشتہ سال ہی اعلان کیا تھا کہ جیمنی گوگل اسسٹنٹ کی جگہ لے گا۔ اگرچہ کمپنی ابتدائی طور پر مارچ 2026 تک گوگل اسسٹنٹ کو مکمل طور پر بند کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر اس منصوبے کو ملتوی کرنا پڑا۔ اب، کمپنی نے آخر کار گوگل اسسٹنٹ کو مکمل طور پر ختم کرنے اور اسے جیمنی سے تبدیل کرنے کے منصوبے پر عمل آوری شروع کر دی ہے۔
اگر آپ کا اینڈرائیڈ فون جیمنی کو سپورٹ کرتا ہے، تو یہ تبدیلی آنے والے ہفتوں میں خود بخود ہو جائے گی۔ اس کے بعد، گوگل اسسٹنٹ مزید دستیاب نہیں رہے گا، اور روزمرہ کی سرگرمیوں کے لیے وائس کمانڈ کے تمام کام جیمنی ہینڈل کرے گا۔ گوگل مستقبل میں اپنے اے آئی اسسٹنٹ کے لیے مزید فیچرز متعارف کرا سکتا ہے، جو صارفین کو بہتر اور اعلیٰ تجربہ فراہم کریں گے۔
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