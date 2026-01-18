اب نیا گوگل اکاؤنٹ بنائے بغیر بھی جی میل ایڈریس بدلنا ممکن، یہاں جانیں کیسے
گوگل نے جی میل صارفین کو بغیر اکاؤنٹ ڈیلیٹ کیے ای میل ایڈریس بدلنے کی سہولت دی، جو دھیرے دھیرے سبھی کیلئے رول آوٹ ہوگی۔
Published : January 18, 2026 at 2:50 PM IST
حیدرآباد: اگر آپ کو اپنی پرانی جی میل آئی ڈی پسند نہیں ہے اور آپ اسے تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اب وقت آگیا ہے۔ گوگل نے اپنے صارفین کے لیے ایک نیا فیچر متعارف کرایا ہے جس کی مدد سے آپ اپنا پرانا گوگل اکاؤنٹ ڈیلیٹ کیے بغیر اپنا جی میل ایڈریس تبدیل کر سکتے ہیں۔
گوگل نے آخر کار ایک فیچر پیش کرنا شروع کر دیا ہے جس کی مدد سے صارفین اپنا ایٹ دی ریٹ آف جی میل (@gmail.com) ای میل ایڈریس بدل سکتے ہیں۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے لیے نیا اکاؤنٹ بنانے یا پرانا ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تک جی میل صارفین کے لیے اپنی ای میل آئی ڈی کو تبدیل کرنا تقریباً ناممکن تھا۔
پرانا یوزر نیم بدلنے کی سہولت
اگر کسی کا یوزر نیم بچپن میں بنایا گیا تھا یا اسے اب پیشہ ورانہ نہیں لگتا ہے، تو اب تک واحد طریقہ یہ تھا کہ نیا اکاؤنٹ بنائیں یا پرانے کو ڈیلیٹ کر دیں۔ تاہم، وہ صارفین جن کا گوگل اکاؤنٹ تھرڈ پارٹی ای میل ایڈریس سے منسلک تھا، انہیں پہلے سے یہ سہولت ملتی رہی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب یہ آپشن @gmail.com صارفین کے لیے دستیاب ہوا ہے۔
گوگل نے اس فیچر کو بتدریج پچھلے سال کے آخر میں دھیرے دھیرے رول آوٹ کرنا شروع کیا تھا۔ ابتدائی طور پر یہ سہولت کچھ دوسری زبانوں میں نظر آ رہی تھی، لیکن اب اسے سرکاری طور پر انگلش سپورٹ پیج پر شامل کر دیا گیا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں رول آؤٹ میں تیزی آئی ہے، اور اب یہ بھارت میں بھی بہت سے صارفین کو دکھائی دینے لگی ہے۔
اس فیچر کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو جی میل ایڈریس بدلنے کے بعد بھی آپ کا پرانا ای میل ایڈریس مکمل طور پر ضائع نہیں ہوگا۔ گوگل اسے ایک عرف کے طور پر رکھے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی آپ کو آپ کے پرانے ای میل ایڈریس پر ای میل بھیجتا ہے، تو وہ ای میل بھی نئے ای میل کے ساتھ اسی اکاؤنٹ پر پہنچے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر جگہ نیا ای میل ایڈریس دوبارہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
اپنا جی میل ایڈریس ایسے تبدیل کریں
سب سے پہلے، اپنے موبائل یا ڈیسک ٹاپ پر اپنے گوگل اکاؤنٹ کے مائی اکاؤنٹ سیکشن میں جائیں۔
پھر پرسنل انفو پر کلک کریں، جو آپ کے بائیں جانب مینو میں ملے گا۔
ای میل کارڈ پر ٹیپ کریں۔
گوگل اکاؤنٹ ای میل کے اندر کو 'اپنا گوگل اکاؤنٹ ای میل ایڈریس تبدیل کریں' (Change your Google Account email address) کا آپشن ملے گا۔
اب اپنا نیا یوزر نیم درج کریں۔
ای میل ایڈریس تبدیل کریں اور تصدیق کریں۔
اس کے بعد، آپ کا پرانا ای میل پتہ تبدیل کر دیا جائے گا۔
تاہم، گوگل نے اس کے لیے کچھ حدود مقرر کی ہیں. آپ اپنا جی میل ایڈریس 12 ماہ میں صرف ایک بار تبدیل کر سکتے ہیں، اور یہ عمل مجموعی طور پر صرف تین بار کیا جا سکتا ہے۔ لہذا، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ نیا یوزر نیم منتخب کرنے سے پہلے ٹھیک سے سوچ لیں۔
اپنے جی میل ایڈریس کو تبدیل کرنے کے بعد آپ کو کچھ معمولی تبدیلیاں نظر آئیں گی، جیسے کہ جی میل کا بیک گراؤنڈ ری سیٹ ہونا یا چیٹ ٹیب غائب ہونا۔ گوگل کے مطابق یہ معمول کی بات ہے اور بعد میں اسے دوبارہ ترتیب دی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو ابھی یہ آپشن اپنے اکاؤنٹ میں نظر نہیں آتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گوگل کا کہنا ہے کہ یہ فیچر بتدریج تمام صارفین کے لیے متعارف کرایا جائے گا۔
مزید پڑھیں: نئے سال میں واٹس ایپ کی نئی اپ ڈیٹ: گروپ چیٹس کے لیے ممبر ٹیگز اور ایونٹ ریمائنڈرز
بدل رہا ہے فیس بک، دوبارہ ڈیزائن کیا گیا۔۔ فیڈ سے لے کر پروفائل تک، سب کچھ نئے انداز میں دستیاب ہوگا