چیٹ جی پی ٹی پلس: بھارت میں مفت سبسکرپشن دستیاب، یہاں جانیں آفر کو کس طرح حاصل کرنا ہے
OpenAI بھارت میں منتخب صارفین کو ChatGPT Plus کا ایک ماہ کا مفت ٹرائل پیش کر رہا ہے۔
Published : October 6, 2026 at 1:27 PM IST
حیدرآباد: اوپن اے آئی نے بھارت میں چیٹ جی پی ٹی پلس کا ایک ماہ کا مفت ٹرائل متعارف کرایا ہے۔ چونکہ یہ پیشکش صرف منتخب صارفین کو ہی نظر آ رہی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہر کسی کو اس فائدہ سے استفادہ حاصل نہ کر سکے۔ اس ٹرائل آفر کے ذریعے، صارفین ایک روپیہ بھی خرچ کیے بغیر چیٹ جی پی ٹی پلس کے مکمل فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔
قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ جہاں عام طور پر چیٹ جی پی ٹی پلس کی سبسکرپشن کی قیمت تقریباً 1,999 روپے ہوتی ہے، وہیں فی الحال یہ کچھ صارفین کے لیے ایک ماہ تک مفت دستیاب ہے۔
پیشکش کیسے چیک کریں؟
سب سے پہلے، آپ کو یہ چیک کرنا ہوگا کہ آیا یہ مفت پیشکش آپ کے لیے دستیاب ہے یا نہیں۔ اگر یہ دستیاب ہے، تو اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک عمل مکمل کرنا ہوگا۔
اپنے چیٹ جی پی ٹی اکاؤنٹ میں لاگ ان کریں۔
سبسکرپشن یا اپ گریڈ والے پیج پر جائیں۔
چیٹ جی پی ٹی پلس کارڈ تلاش کریں۔
اگر آپ کے اکاؤنٹ پر یہ آفر دستیاب ہے، تو قیمت 1,999 روپے کے بجائے صفر نظر آئے گی اور "کلیم فری آفر" (مفت پیشکش حاصل کریں) کا بٹن دکھائی دے گا۔ یہ پیشکش بنیادی طور پر ان اکاؤنٹس پر نظر آ رہی ہے جنہوں نے پہلے کبھی کوئی پیڈ پلان نہیں خریدا۔ جو صارفین فی الحال چیٹ جی پی ٹی پلس پلان استعمال کر رہے ہیں، انہیں یہ مفت ٹرائل آفر نظر نہیں آتی۔
پیشکش حاصل کرنے کے آسان مراحل
1. چیٹ جی پی ٹی کی ویب سائٹ یا ایپ پر اپنے اکاؤنٹ میں سائن ان کریں۔
2. سبسکرپشن کا صفحہ کھولیں اور چیٹ جی پی ٹی پلس کارڈ تلاش کریں۔
3. اگر "کلیم فری آفر" کا بٹن نظر آئے تو اس پر کلک کریں۔
4. چیک آؤٹ کا عمل شروع ہو جائے گا، آپ کو ادائیگی کی تفصیلات (کارڈ، نیٹ بینکنگ، یا یو پی آئی) درج کرنی ہوں گی۔
5. تفصیلات کی تصدیق کریں۔ ٹرائل شروع ہو جائے گا اور آپ کو ایک ماہ کے لیے مفت میں پلس فیچرز تک رسائی مل جائے گی۔
یہ پلان صرف پہلے مہینے کے لیے لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ اگلے بلنگ سائیکل سے پہلے پلان منسوخ نہیں کرتے ہیں، تو مہینہ ختم ہونے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ سے 1,999 روپے کاٹ لیے جائیں گے۔ لہذا، ایک ماہ کی ٹرائل مدت ختم ہونے سے پہلے آپ کو خودکار ادائیگی کی تجدید ( آٹو رینیول) کو دستی طور پر منسوخ کرنا ہوگا۔ چیٹ جی پی ٹی پلس کئی فوائد فراہم کرتا ہے، جیسے کہ استعمال کی زیادہ حدیں، نئے ماڈلز تک ترجیحی رسائی، بہتر میموری، سورا کے ذریعے ویڈیو بنانے کی صلاحیتیں، اور کوڈیکس جیسے ٹولز تک رسائی۔ یہ خصوصیات مفت ورژن کے مقابلے میں ایک بہتر تجربہ فراہم کرتی ہیں۔ چونکہ یہ پیشکش محدود مدت کے لیے ہے اور ہر اکاؤنٹ کے لیے دستیاب نہیں ہے، اس لیے آپ کو جلد از جلد اسے چیک کر کے حاصل کر لینا چاہیے۔
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