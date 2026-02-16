انڈیا اے آئی سمٹ 2026: گوگل کے سندر پچائی اور مائیکروسافٹ کے بانی سمیت متعدد ٹیک کمپنیاں ہوں گی شامل

انڈیا اے آئی سمٹ 2026: گوگل کے سندر پچائی اور مائیکروسافٹ کے بانی سمیت متعدد ٹیک کمپنیاں ہوں گی شامل
ہندوستان کا پہلا AI سربراہی اجلاس نئی دہلی میں شروع ہورہا ہے، جہاں دنیا بھر کے ٹیک لیڈران AI کے مستقبل پر مشورہ کریں گے۔
Published : February 16, 2026 at 8:00 AM IST
حیدرآباد: ہندوستان آج سے اپنی پہلی مصنوعی ذہانت اے آئی (AI) سمٹ، انڈیا اے آئی (AI) سمٹ 2026 کی میزبانی کرنے والا ہے۔ اس کا مقصد ایک ایسا پلیٹ فارم بننا اور بنانا ہے جہاں دنیا کے سب سے بااثر ٹیکنالوجی رہنما اور اے آئی (AI) اختراع کار اے آئی (AI) کے مستقبل پر بات چیت کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔
اس میں اے آئی (AI) پالیسی، تحقیق، صنعت کی ایپلی کیشنز اور عوامی مشغولیت پر بات چیت ہوگی، جب کہ ٹیکنالوجی کی ترقی کی تشکیل میں ہندوستان کے کردار کو بھی اجاگر کیا جائے گا۔ انڈیا اے آئی سمٹ 2026 نئی دہلی کے بھارت منڈپم میں منعقد ہوگی، جو آج 16 فروری 2026 سے شروع ہو کر 20 فروری 2026 کو ختم ہوگی۔
India AI Summit 2026: کیا توجہ دی جائے گی؟
ہندوستانی حکومت کا کہنا ہے کہ اے آئی (AI) سربراہی اجلاس عالمی اے آئی (AI) مباحثوں کو "انڈیا اے آئی مشن اور ڈیجیٹل انڈیا انیشیٹو کے تحت قومی ترجیحات کے ساتھ منسلک ترقیاتی نتائج" میں تبدیل کرنے پر توجہ مرکوز کرے گا۔
بات چیت میں صحت کی دیکھ بھال، زراعت، تعلیم، مالیات، گورننس اور عوامی خدمات جیسے شعبوں میں اے آئی (AI) ایپلی کیشنز کا احاطہ کیا جائے گا۔ سربراہی اجلاس کے ایجنڈے میں انسانی سرمائے کی ترقی، شمولیت کے ذریعے سماجی بااختیار بنانا، اے آئی (AI) وسائل کو جمہوری بنانا اور اقتصادی ترقی اور سائنسی ترقی کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال بھی شامل ہے۔
انڈیا اے آئی سمٹ 2026: اس تقریب میں کون شرکت کرے گا؟
انڈیا اے آئی (AI) سمٹ 2026 ایک پانچ روزہ ایونٹ ہو گا۔ اس میں عالمی ٹیکنالوجی کے شعبے کے شرکاء کی ایک وسیع رینج شامل ہے۔ گوگل کے سی ای او سندر پچائی، اوپن اے آئی کے سیم آلٹمین، این وی آئی ڈی آئی اے کے سی ای او جینسن ہوانگ، مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس اور صدر بریڈ اسمتھ، ایڈوب کے سی ای او شانتنو نارائن، ایکسینچر کے سی ای او جولی سویٹ، کوالکوم کے سی ای او کرسٹیانو امون اور پالو آلٹو نیٹ ورکس کے سی ای او نائیکیش انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے ٹیکنالوجی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے اہم شخصیات میں شامل ہیں۔
اے آئی (AI) کے گاڈ فادر
اس پروگرام میں معروف اے آئی (AI) محققین، بشمول دیریو امودوئی، انتھراپیک (Dario Amodei، Anthropic) کے CEO، Mistral اے آئی (AI) کے CEO آرتھر مینش اور گوگل ڈیپ مائنڈ کے سی ای او ڈیمس ہاسابیس، بھی شرکت کریں گے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس سمٹ میں میٹا کے سابق چیف سائنٹسٹ اور اے ایم آئی (AMI) لیبز کے بانی یان لیکون، یوشوا بینجیو (Yann LeCun، Yoshua Bengio) کے ساتھ، جنہیں اے آئی (AI) کے گاڈ فادر سمجھا جاتا ہے، وہ بھی شرکت کریں گے۔
ایکسینچر کی سی ای او جولی سویٹ، کوالکوم کے سی ای او کرسٹیانو امون اور پالو آلٹو نیٹ ورکس کے سی ای او نکیش اروڑہ ٹیکنالوجی کی صنعت کی نمایاں شخصیات ہیں۔
ہندوستان کے بڑے بڑے کاروباریوں کی شرکت
ہندوستانی کاروباری برادری کی طرف سے، ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمین مکیش امبانی، ٹاٹا سنز کے چیئرمین نٹراجن چندر شیکرن، انفوسس کے شریک بانی نندن نیلیکانی، بھارتی انٹرپرائزز کے چیئرمین سنیل بھارتی متل، ٹی سی ایس کے سی ای او کے کریتیواسن، انفوسس کے سی ای او سلیل پاریکھ اور ایچ سی ایل ٹیک چیئر مین نے اس میں شرکت کی تصدیق کی ہے۔