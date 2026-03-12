گیس کی قلت کا خدشہ؟ بلنکیٹ اور زیپٹو پر انڈکشن کک ٹاپس فروخت ہو گئے، مانگ 30 گنا بڑھ گئی
گیس کی قلت کے خوف کی وجہ سے کوئک کامرس پلیٹ فارمز پر انڈکشن کک ٹاپس فروخت ہو رہے ہیں۔
Published : March 12, 2026 at 4:17 PM IST
نئی دہلی: مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی نے بھارت میں کھانا پکانے والی گیس (ایل پی جی) کی قلت کا خدشہ مزید بڑھا دیا ہے۔ اس خوف نے ملک بھر کے صارفین میں خوف و ہراس کی خریداری کو جنم دیا ہے، جس کے نتیجے میں بلنکِٹ، زیپٹو، اور سوئگی انسٹامارٹ جیسی کوئیک کامرس ایپس پر انڈکشن کک ٹاپس مکمل طور پر فروخت ہو چکے ہیں۔
انڈکشن کک ٹاپس کی مانگ میں اضافہ:
نئی دہلی سمیت کئی بڑے شہروں میں لوگ رسوئی گیس کے متبادل کے طور پر برقی آلات کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ 12 مارچ کی حالیہ رپورٹس کے مطابق، ایمیزون انڈیا پر پچھلے دو دنوں میں انڈکشن کک ٹاپس کی فروخت میں 30 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ فلپ کارٹ نے بھی پچھلے کچھ دنوں میں خاص طور پر دہلی، کولکتہ اور اتر پردیش میں مانگ میں چار گنا اضافے کی تصدیق کی ہے۔
صرف کک ٹاپس ہی نہیں، رائس ککر، الیکٹرک پریشر ککر، اور ایئر فرائیرز کی فروخت میں بھی 2-4 گنا اضافہ دیکھا گیا ہے۔
گیس بحران کے خوف اور وجوہات
صارفین میں اس خوف کی بنیادی وجہ مغربی ایشیا میں تنازعہ ہے، جس سے عالمی ایل پی جی کی سپلائی میں خلل پڑنے کا خطرہ ہے۔ رپورٹس کے مطابق، تیل کمپنیوں نے ڈسٹری بیوٹرز کو اسپتالوں اور تعلیمی اداروں جیسے ضروری شعبوں کو ترجیح دینے کی ہدایت کی ہے، جس سے عام لوگوں میں مستقبل میں سلنڈر کی قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔
ایل پی جی کی پیداوار کو بڑھانے کا حکم
بڑھتی ہوئی خوف و ہراس کے ماحول میں، حکومت ہند نے صورتحال کو سنبھالنے کے لیے فعال اقدامات کیے ہیں۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے ریفائنریز کو ایل پی جی کی زیادہ سے زیادہ پیداوار کا حکم دیا ہے جس کے نتیجے میں ملکی پیداوار میں تقریباً 25 فیصد اضافے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے ہدایت کی ہے کہ کھانا پکانے کے ایندھن کی کمی سے بچنے کے لیے تمام پیداوار کو گھریلو صارفین کی طرف موڑ دیا جائے۔ حکومت حالات قابو میں ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔
