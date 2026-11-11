جعلی سرمایہ کاری کے فراڈ: سوشل میڈیا صارفین کو آن لائن دھوکہ دہی سے خبردار کرنے کے لیے حکومت کا 'وکرم بیتال' کا سہارا
رقم منتقل کرنے سے پہلے کمپنی کی پیشکش کی جانچ کرنی چاہیے اور غیرحقیقی طور پر زیادہ منافع کی ضمانت پر بھروسا نہیں کرنا چاہیے۔
Published : November 11, 2026 at 10:49 AM IST
نئی دہلی: مشہور لوک کہانی 'وکرم اور بیتال' کو دورِ حاضر کے مطابق ڈھالتے ہوئے، انڈین سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر (I4C) نے راجہ وکرمادتیہ اور بیتال کے روایتی سوال و جواب کے مکالمے کو آن لائن سرمایہ کاری کے بڑھتے ہوئے خطرے کے خلاف ایک سبق آموز کہانی میں بدل دیا ہے۔ اپنی سوشل میڈیا آگاہی مہم کے تحت جاری کی گئی ایک مصنوعی ذہانت (اے آئی) سے تیار کردہ ویڈیو میں بیتال 'سمت' نامی لڑکے کی کہانی سناتا ہے، جسے سوشل میڈیا براؤز کرنے کا شوق ہے۔
ایک دن سوشل میڈیا فیڈ دیکھتے ہوئے سمت کی نظر ایک پرکشش اشتہار پر پڑتی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایک چھوٹی سی سرمایہ کاری چند ہی دنوں میں اس کی رقم دگنی کر سکتی ہے۔ یہ پرکشش پیشکش اس کی توجہ کھینچ لیتی ہے، مگر اس بظاہر منافع بخش موقع کے پیچھے سرمایہ کاری کے ایک ممکنہ فراڈ کا جال بچھا ہوتا ہے۔ یہ مہم لوک داستان کے شناسا انداز کو استعمال کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ کس طرح سائبر مجرمان جلد اور زیادہ منافع کی عوامی خواہشات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جعلی اشتہارات، من گھڑت انویسٹمنٹ پلیٹ فارمز اور منافع کے مبالغہ آمیز دعوؤں کے ذریعے معصوم لوگوں کو ان کی محنت کی کمائی سے محروم کر دیتے ہیں۔
An attractive online ad promising to turn your money into 10x returns, a tempting investment offer, and pressure to invest quickly could be signs of an Investment Scam. https://t.co/BLBsGJyMQM— CyberDost I4C (@Cyberdost) November 8, 2026
معروف سائبر سیکیورٹی ماہر اور رسک کنسلٹنگ کارپوریشن 'لانسرز نیٹ ورک لمیٹڈ' کے چیئرمین کنور وکرم سنگھ نے منگل کو ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ "پیغام بالکل واضح ہے۔ 10 گنا منافع کا وعدہ کرنے والا کوئی بھی اشتہار، سرمایہ کاری کا ایسا موقع جو حقیقت سے بعید حد تک پرکشش لگے، یا فوری سرمایہ کاری کے لیے دباؤ ڈالنا شکوک پیدا کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ رقم منتقل کرنے سے پہلے لوگوں کو کمپنی اور سرمایہ کاری کی پیشکش کی مکمل جانچ پڑتال کرنی چاہیے اور غیر حقیقی طور پر زیادہ منافع کی ضمانت پر کبھی بھروسا نہیں کرنا چاہیے۔"
سابق آنجہانی وزیر اعظم چندر شیکھر کے مشیر (برائے داخلی سلامتی) رہ چکے سنگھ نے مزید کہا کہ سائبر فراڈ کے خلاف عوام میں بیداری پیدا کرنے کے لیے I4C کی جانب سے اٹھایا گیا یہ ایک بہترین قدم ہے۔ یہ انتباہ آن لائن مالیاتی دھوکہ دہی کے واقعات میں تیزی سے اضافے کے تناظر میں سامنے آیا ہے، جہاں سرمایہ کاری اور اسٹاک ٹریڈنگ کے نام پر ہونے والے گھپلے مالی نقصانات کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکے ہیں۔ مالیاتی فراڈ کی فوری اطلاع کے لیے I4C کے تحت 2021 میں 'سٹیزن فنانشل سائبر فراڈ رپورٹنگ اینڈ مینجمنٹ سسٹم' قائم کیا گیا تھا۔ اس نظام کے مطابق، گزشتہ سال 31 دسمبر تک 23.61 لاکھ سے زائد شکایات میں 8,189 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم ڈوبنے سے بچائی گئی۔
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وزارت داخلہ کے اعداد و شمار کے مطابق، بھارتی شہریوں کو 2023 میں آن لائن مالی فراڈ کے باعث 7,465.18 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ یہ رقم 2024 میں بڑھ کر 22,845.73 کروڑ روپے اور 2025 میں 22,495 کروڑ روپے تک پہنچ گئی۔ سال 2025 کے دوران سائبر فراڈ میں ضائع ہونے والی 22,495 کروڑ روپے کی رقم کا تقریباً 76 فیصد حصہ سرمایہ کاری سے متعلق دھوکہ دہی پر مشتمل تھا، جس میں پونزی اسکیمیں، اسٹاک مارکیٹ کی جعلی ٹریڈنگ اور کرپٹو کرنسی کے فراڈ شامل تھے۔