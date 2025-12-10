بدل رہا ہے فیس بک، دوبارہ ڈیزائن کیا گیا۔۔ فیڈ سے لے کر پروفائل تک، سب کچھ نئے انداز میں دستیاب ہوگا
فیس بک نے ایپ میں کئی بڑی تبدیلیاں کی ہیں تاکہ صارفین کو اپنی فیڈ، سرچ اور پروفائلز کا استعمال آسان بنایا جا سکے۔
Published : December 10, 2025 at 3:35 PM IST
حیدرآباد: میٹا نے اپنے سب سے پرانے سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک کو مکمل طور پر نئے سرے سے ڈیزائن کیا ہے، جس سے صارفین کو بالکل نیا تجربہ مل رہا ہے۔ 2026 کو دیکھتے ہوئے، فیس بک نے ایپ میں کچھ بڑی اپ ڈیٹس متعارف کرائی ہیں جو روزانہ فیس بک صارفین کی زندگیوں کو نمایاں طور پر آسان بنا دیں گی۔
فیس بک کی نئی اپ ڈیٹس مختلف شعبوں میں پھیلی ہوئی ہیں: فیڈ، پروفائل، سرچ، تصویر اور ویڈیو دیکھنا، اور مواد کی تخلیق (کنٹینٹ کرئیشن)۔ آئیے ایک ایک کر کے بتاتے ہیں کہ فیس بک میں کیا بدل گیا ہے اور یہ آپ کے فیس بک کے تجربے کو کیسے بدل دے گا۔
1. فیڈ اب زیادہ اسمارٹ، صاف ستھری اور زیادہ عمیق ہوگی
فیس بک نے اب اپنی مین فیڈ کو اب پہلے سے زیادہ آسان کر دیا ہے۔ صارفین اب اشتہارات یا اضافی چیزیں کم دیکھیں گے، اور ضروری مواد واضح طور پر نظر آئے گا۔ نئی خصوصیات میں یہ سب کچھ شامل ہیں:
-- ملٹی فوٹو پوسٹس اب معیاری گرڈ میں: اب، اگر آپ ایک ساتھ متعدد تصاویر اپ لوڈ کرتے ہیں، تو وہ صاف گرڈ میں نظر آئیں گی، پہلے کی طرح بے ترتیب طور پر نہیں۔ اس سے پوسٹ انسٹاگرام جیسا صاف نظر آئے گا۔
-- فیڈ میں تصویر کو ڈبل کلک لائک: اب آپ تصاویر کو کھولے بغیر انہیں براہ راست فیڈ میں دو بار کلک کر کے لائک کر سکتے ہیں۔ اس سے لائک کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ جیسا کے انسٹاگرام میں ہوتا ہے۔
-- فل سکرین منظر میں مواد فیڈ کریں: اب، جیسے ہی آپ کسی بھی پوسٹ پر ٹیپ کریں گے، وہ پوری اسکرین پر کھل جائے گی۔ اس سے دیکھنے کا تجربہ اور بھی بہتر ہو جائے گا۔
2- آسان نیویگیشن اور دوبارہ ڈیزائن کردہ ٹیب بار
فیس بک اب اپنے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے فیچرز کو ایپ کے نیچے والے ٹیب سیکشن میں لا رہا ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ٹیبل میں کون سے ٹیبز سامنے اور بیچ میں ہوں گے:
|فیچر
|کام
|ریل
|شارٹ ویڈیو کنٹینٹ
|فرینڈس
|فرینڈس ریکویسٹ اور فرینڈس ایکٹی ویٹی
|مارکیٹ پلیس
|خیر و فروخت کا فیس بک مارکیٹ پلیس
|پروفائل
|آپ کی پروفائل اور پرسنل ایریہ
مینو ڈیزائن کو بھی صاف کر دیا گیا ہے، اور ٹیبز کے لیے نوٹیفکیشن الرٹس آسان اور کم بے ترتیبی ہوں گے۔
3. اب گرڈ طرز پر سرچ رزلٹ
فیس بک کا سرچ سیکشن پہلے کافی ٹیکسٹ ہیوی اور نارمل تھا۔ اب، کمپنی نے اسے مزید بصری (ویژول) بنا دیا ہے۔اس کی وجہ سے صارف کو ملنے والے نئے تجربے کچھ اس طرح ہوں گے:
--سرچ رزلٹ اب ایک بڑے گرڈ لے آؤٹ میں نظر آئیں گے: تصویر اور ویڈیو کے رزلٹس کو سکرول کرتے وقت، آپ فل سکرین ویو موڈ میں ہوں گے، یعنی آپ جہاں تھے وہاں سے آئے بغیر تمام مواد دیکھ سکیں گے۔ مستقبل میں یہی موڈ اور بھی پوسٹ ٹائپس کے لیے لاگو کیا جائے گا۔
-- اپنی فیڈ کو اپنے حساب سے کنٹرول کریں: فیس بک فیڈ میں مشین لرننگ اب آپ کی ترجیحات کو سمجھے گی، لیکن اسے آپ کے تاثرات کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر:
--پوسٹ پسند نہیں ہے؟ آپ اس کی وجہ بتائیں کہ کیوں پسند نہیں ہے؟: کوئی ریل زیادہ دکھائی دے رہی ہے؟ وجہ منتخب کریں، اور اگلی بار، ویسا مواد کم ظاہر ہوگا۔
فیس بک آنے والے مہینوں میں مزید طریقے متعارف کرائے گا تاکہ آپ کو اپنا فیڈ الگورتھم ڈیزائن کرنے کی اجازت دی جا سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی فیس بک فیڈ میں صرف وہی دیکھیں گے جو آپ چاہتے ہیں۔
4. کنٹینٹ کرئیشن کا مکمل نیا انٹرفیس
فیس بک پر پوسٹ یا اسٹوری اپ لوڈ کرنا اب آسان ہوگا۔ نئے انٹرفیس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، جو اس طرح ہیں:
--عام طور پر استعمال ہونے والے ٹولز، جیسے میوزک ایڈ کرنا، دوستوں کو ٹیگ کرنا جیسے آپشن بالکل سامنے ہوں گے۔
--جدید ٹولز، جیسے رنگین ٹیکسٹ بیک گراؤنڈ، اب صرف ایک ٹیب میں دستیاب ہوں گے۔
--پوسٹ کرنے سے پہلے آڈئینس سیٹنگ اب سامنے نظر آئیں گی۔
--کراس پوسٹنگ (جیسے انسٹاگرام پر شیئرنگ) بھی آسانی سے کی جائے گی۔
5. کمینٹ کا تجربہ صاف اور آسان ہوگا
فیس بک نے کمنٹس سیکشن میں ایکٹیویٹی کو آسان بنا دیا ہے تاکہ کوئی بھی ان کے تھریڈ سے محروم نہ رہے۔ یہ اہم باتیں تبدیلیوں میں شامل ہیں:
--تھریڈ والے جوابات زیادہ واضح اور سمجھنے میں آسان
--تخلیق کاروں اور گروپ ایڈمنز کے لیے نئے مانیٹرنگ ٹولز
--اب کوئی بھی صارف کسی تبصرے کو فلیگ کر سکے ہے اگر وہ غیر متعلقہ ہو یا گفتگو سے متصادم ہو
--شناخت کو آسان بنانے کے لیے بیجز کو نمایاں کیا جائے گا۔
6. پروفائلز اب آپ کی شخصیت اور دلچسپیوں کی عکاسی کریں گے
فیس بک پروفائلز کو نئے سرے سے ڈیزائن کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو نہ صرف نام اور نمبر سے بلکہ طرز زندگی، مشاغل اور دلچسپیوں سے بھی جان سکیں۔ اس کے لیے آنے والی کچھ نئی خصوصیات اس طرح ہیں:
--اگر آپ اپنے پروفائل میں لکھتے ہیں کہ آپ کو سارڈو بریڈ بیکنگ میں دلچسپی ہے، تو فیس بک صرف ان دوستوں کو اوپر دکھائے گا جن کو اس کا تجربہ ہے۔
--ایک سفر کی منصوبہ کر رہے ہیں، جیسے ہی آپ اپنا پروفائل اپ ڈیٹ کریں گے، فیس بک آپ کو دوستوں کی فہرست دکھائے گا جو اس جگہ سے متعلق آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔
--آپ فیصلہ کر سکیں گے کہ آپ کے پروفائل کے کون سے حصے کون دیکھ سکتا ہے۔
--آپ چاہیں تو یہ اپڈیٹس کو اپنی فیڈ میں بھی شیئر کر سکتے ہیں۔
میٹا کے ذریعے فیس بک میں کی جانے والی ان بہت سی تبدیلیوں کا مقصد واضح ہے: ایپ سے غیر ضروری عناصر کو ہٹانا اور صارفین کے لیے ہر چیز کو بہتر اور قابل رسائی بنانا۔ فیس بک آنے والے مہینوں میں مزید نئی اپ ڈیٹس لانے جا رہا ہے، جو صارفین کے فیس بک کے تجربے کو مکمل طور پر تبدیل کر دے گا۔
