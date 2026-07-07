یورپ 'اومیگا بلاک' کی گرفت میں، عالمی ادارہ صحت نے 1,300 اموات کی سنگین حقیقت کا انکشاف کیا
"اومیگا بلاک" نامی موسمی پیٹرن نے یورپ میں شدید گرمی کی لہر کوجنم دیا ہے، جس کے نتیجے میں 1,300 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔
Published : July 7, 2026 at 3:36 PM IST
حیدرآباد: یورپ اس وقت ایک خطرناک ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہے اس کی وجہ ایک موسمی پیٹرن ہے جسے سائنسدان "اومیگا بلاک" کہتے ہیں۔ اگر آپ اس رجحان سے ناواقف ہیں تو آئیے آپ کو اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔
فرانس، برطانیہ، بیلجیئم، ہالینڈ، اسپین اور اٹلی جیسے ممالک میں گزشتہ چند دنوں سے ریکارڈ توڑ درجہ حرارت ہے۔ یہ فضا میں ایک بڑے، رکے ہوئے لوپ کی وجہ سے ہے جو نہ تو آگے بڑھ رہا ہے اور نہ ہی ختم ہو رہا ہے۔
اومیگا بلاک کیا ہے؟
عام طور پر، جیٹ سٹریم کے اندر ہوا مشرق کی طرف سیدھی، تیز کرنٹ میں بہتی ہے، لیکن کبھی کبھار، بہاؤ ایک بڑا، فاسد لوپ بناتا ہے۔ جب یہ لوپ رک جاتا ہے تو ایک "بلاک" بنتا ہے۔ ایک ہائی پریشر سسٹم اس علاقے پر تیار ہوتا ہے جہاں یہ بلاک آباد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ فرانس میں بھی پیش آیا، جہاں شمالی افریقہ سے گرم، خشک ہوا یورپ پر پھنس گئی کیونکہ ارد گرد کے موسمی نظام نے اسے باہر نکلنے سے روک دیا۔
تھرموڈینامکس کا ایک بنیادی اصول اس پورے عمل کو چلاتا ہے۔ اونچائی سے اترنے والی ہوا کمپریشن سے گزرتی ہے، اور کمپریس ہونے پر گیسیں گرم ہوجاتی ہیں۔ یہ گرم ہوا "ہیٹ ڈوم " کی طرح کام کرتی ہے، جو بادلوں کی تشکیل کو روکتی ہے۔
بادلوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے، سورج کی روشنی گرمیوں میں دن میں 14 سے 16 گھنٹے تک براہ راست زمین پر سیدھے پڑتی ہے، اور زمین دوبارہ گرم ہوتی ہے؛ اس کے نتیجے میں، درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے. اس پیٹرن کو "اومیگا" کے نام سے جانا جاتا ہے— یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے دباؤ کی شکل یونانی حرف Ω سے مشابہت رکھتی ہے، جس کے درمیان میں ایک ہائی پریشر سسٹم ہوتا ہے جس کے دونوں طرف کم پریشر والے نظام ہوتے ہیں۔
عالمی ادارہ صحت کی وارننگ اور اموات
عالمی ادارہ صحت (ڈبلیو ایچ او) کے سربراہ ٹیڈروس اذانوم گیبریئس نے 28 جون کو بتایا کہ 21 جون سے اب تک یورپ میں 1300 سے زائد اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ ان کے مطابق اس وقت لگ بھگ 150 ملین افراد شدید گرمی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اسکول بند ہو چکے ہیں، پاور گرڈز پر دباؤ بڑھ رہا ہے، اور یورپ زمین پر سب سے تیزی سے گرم ہونے والا براعظم بن گیا ہے۔
یورپ عالمی اوسط سے دوگنا گرم ہو رہا ہے۔ ٹیڈروس نے گرمی کے تناؤ کو "خاموش قاتل" قرار دیا کیونکہ یورپ میں گھر، دفاتر اور اسکول اتنے زیادہ درجہ حرارت کو برداشت کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے تھے۔ 26 جون کو فرانس کے علاقے بورڈو میں درجہ حرارت تقریباً 42 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا۔
موسمیاتی تبدیلی کا کردار
اگرچہ اومیگا بلاک موسم کا کوئی نیا یا غیر معمولی نمونہ نہیں ہے، لیکن انسانی سرگرمیوں نے اسے نمایاں طور پر زیادہ خطرناک بنا دیا ہے۔ گرین ہاؤس گیسوں کی وجہ سے عالمی بنیادی درجہ حرارت میں تقریباً 1.3 ڈگری سیلسیس کا اضافہ ہوا ہے۔ نتیجتاً، جب بھی کوئی اومیگا بلاک بنتا ہے، یہ ہوا کو مزید دباتا ہے جو پہلے سے زیادہ گرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جدید اومیگا بلاکس سے وابستہ ہیٹ ویوز چند دہائیوں قبل تجربہ کرنے والوں سے دو سے چار ڈگری سیلسیس زیادہ گرم ہیں۔
ایک اور بڑا عنصر آرکٹک کے علاقے میں تیزی سے گرمی کا بڑھنا ہے، ایک ایسا رجحان جسے "آرکٹک ایمپلیفیکیشن" کہا جاتا ہے۔ جیسے جیسے قطب شمالی اور خط استوا کے درمیان درجہ حرارت کا فرق کم ہوتا جاتا ہے، جیٹ سٹریم کی رفتار کم ہوتی جاتی ہے۔ سیدھے راستے پر بہنے کے بجائے یہ ایک دھیمے دریا کی طرح بہنے لگتا ہے۔ یہ مینڈر آسانی سے "اومیگا" کی شکل میں بدل سکتے ہیں، جو ایک ہی جگہ پر ہفتوں تک رکے رہتے ہیں اور درجہ حرارت میں نمایاں اضافہ کا باعث بنتے ہیں۔
ماہرین موسمیات کے مطابق بنیادی طور پر دو قسم کے بلاک پیٹرن ہوتے ہیں: اومیگا بلاک اور ڈفلوئنٹ بلاک۔ یہ عام طور پر موسم بہار کے موسم میں اکثر دیکھے جاتے ہیں۔ تاہم، 1963 اور 1976 کے واقعات کے دوران، یہ پیٹرن مہینوں تک برقرار رہے۔
یہ بھی پڑھیں: