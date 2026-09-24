Adobe Premiere: اڈوبی پریمیئر موبائل ایپ اینڈرائیڈ صارفین کے لیے ہوا بالکل فری، اشتہارات اور واٹرمارک بھی نہیں نظر آئیں گے
اڈوبی پریمیئر موبائل ایپ اب اینڈرائیڈ پر مفت دستیاب ہے۔ اس میں ملٹی ٹریک ٹائم لائن کے ساتھ 4K ویڈیو ایڈیٹنگ کی سہولت ملتی ہے۔
Published : September 24, 2026 at 11:11 AM IST
حیدرآباد، تلنگانہ: اڈوبی (Adobe) نے اپنی مقبول ویڈیو ایڈیٹنگ ایپ 'پریمیئر' کو اب اینڈرائیڈ صارفین کے لیے بھی بالکل فری کر دیا ہے۔ اب اینڈرائیڈ صارفین اس ایڈیٹنگ موبائل ایپ کا مکمل طور پر مفت استعمال کر سکیں گے۔ یہ ایپ سال 2025 میں آئی فون (iPhone) صارفین کے لیے فری ہوئی تھی اور اب گوگل پلے اسٹور سے بھی اسے مفت میں ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔
یہ ایپ ان لوگوں کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہے جو موبائل پر ہی ویڈیوز بنانا اور ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے مواد تخلیق کاروں (کنٹینٹ کریٹرز) میں بلاگرز، ٹیوٹوریل بنانے والے یا سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر شارٹ ویڈیوز بنا کر اپ لوڈ کرنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ فری ایپ اب کافی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔
ایپ کے خاص فیچرز (Features)
اس ایپ میں 'اینہانس آڈیو' (Enhance Audio) نام کا ایک فیچر ہے، جس کی مدد سے بیک گراؤنڈ کے شور (نوائس) کو کم کیا جا سکتا ہے تاکہ آواز کو بالکل صاف بنایا جا سکے۔ اس میں ملٹی ٹریک ٹائم لائن کی سہولت بھی ملتی ہے۔ اس کے ذریعے ایک ساتھ کئی ویڈیوز، میوزک اور ساؤنڈ ایفیکٹس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹ (تحریر) کی لیئرز کو بھی جوڑا جا سکتا ہے۔
اس کے علاوہ ایپ میں جینریٹو فل، امیج ٹو ویڈیو اور جینریٹ ساؤنڈ ایفیکٹس (Generate Sound Effects) جیسے جدید ترین اے آئی (AI) فیچرز بھی شامل ہیں۔
اس ایپ میں کئی ریڈی میڈ ٹیمپلیٹس بھی دیے گئے ہیں، جن کی مدد سے ایڈیٹنگ بہت تیزی سے ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹرانزیشنز، کریٹیو اثاثے (Creative Assets) اور 'اڈوبی اسٹاک' (Adobe Stock) سے میوزک اور ایفیکٹس بھی ملتے ہیں۔ ویڈیوز کو 4K کوالٹی تک ایڈٹ اور ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس میں ایک بلٹ ان وائس ریکارڈر بھی موجود ہے۔
اس ایپ کو فولڈ ایبل (Foldable) اسمارٹ فونز کے لیے بھی آپٹیمائز (بہتر) کیا گیا ہے۔ کمپنی نے اپنے آفیشل بلاگ میں دعویٰ کیا ہے کہ اسے الگ الگ اینڈرائیڈ ڈیوائسز پر بہترین طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
مفت ہے اور کوئی جھنجھٹ نہیں
اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ایپ مکمل طور پر فری ہے۔ اس کے لیے کریٹیو کلاؤڈ (Creative Cloud) کی سبسکرپشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مفت ہونے کے باوجود اس ایپ میں کوئی اشتہارات (Ads) نہیں آتے، ایکسپورٹ کی گئی ویڈیوز پر کوئی واٹرمارک بھی نہیں لگتا اور یہاں تک کہ لاگ ان (Log-in) کرنے کی بھی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس ایپ میں زیادہ جنریٹو اے آئی (AI) فیچرز یا کلاؤڈ اسٹوریج چاہیے، تو آپ کو الگ سے اپ گریڈ پلان خریدنا پڑے گا، لیکن بنیادی ایڈیٹنگ کے لیے ایک بھی روپیہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اڈوبی پریمیئر موبائل ایپ میں فائر فلائی (Firefly) سے لیس جنریٹو اے آئی فیچرز بھی ہیں، جیسے: جینریٹو فل (Generative Fill)، امیج ٹو ویڈیو (Image-to-Video) اور جینریٹ ساؤنڈ ایفیکٹس (Generate Sound Effects) وغیرہ۔ اس ایپ میں مستقبل قریب میں 'اڈوبی فونٹس' (Adobe Fonts)، بیٹ ڈیٹیکشن، کراپنگ اور ڈیسک ٹاپ پر پروجیکٹ ٹرانسفر جیسی دیگر سہولیات بھی شامل کی جانے والی ہیں۔
کون استعمال کر سکتا ہے؟
اس ایپ کو مفت میں استعمال کرنے کے لیے آپ کے پاس درج ذیل خصوصیات کا ہونا ضروری ہے:
آپریٹنگ سسٹم: اینڈرائیڈ 13 (Android 13) یا اس سے اوپر کا ورژن۔
ریم (RAM): موبائل میں کم از کم 5GB RAM ہونی چاہیے۔
یہ ایپ گوگل پلے اسٹور پر ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہے۔