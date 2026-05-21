اسپیس ایکس آئی پی او کے ساتھ وال اسٹریٹ پر ریکارڈ قائم کرنے کے لیے تیاری میں ہیں ایلون مسک
اگر یہ لسٹنگ کامیاب ہو جاتی ہے، تو یہ تاریخ کے کسی بھی آئی پی کو پیچھے چھوڑ دے گی۔
Published : May 21, 2026 at 3:55 PM IST
نیویارک: ایلون مسک کے اسپیس ایکس نے بدھ کے روز وال اسٹریٹ پر عوامی منڈیوں سے $75 بلین تک اکٹھا کرنے کے منصوبے کے ساتھ قدم بڑھایا جو تاریخ کی سب سے بڑی ابتدائی عوامی پیشکش (آئی پی او) بن سکتی ہے۔
اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو، راکٹ اور سیٹلائٹ دیو کی فہرست سازی تاریخ کے کسی بھی آئی پی او کو کم کر دے گی اور مسک کی حیثیت کو اپنی نسل کے سب سے زیادہ نتیجہ خیز کاروباریوں میں سے ایک کے طور پر مستحکم کر دے گی۔ فائلنگ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ آئی پی او کے بعد، مسک سی ای او، سی ٹی او اور بورڈ کے چیئرمین ہوں گے۔
امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسپیس ایکس اگلے ماہ تجارت شروع کرنے پر 75 بلین ڈالر جمع کرنے کی امید رکھتا ہے، جس سے اس کی قیمت 1.75 ٹریلین ڈالر ہو جائے گی۔
اپنے S-1 پراسپیکٹس کے فائلنگ کے ساتھ (ایک دستاویز جسے کمپنیوں کو پبلک اسٹاک ایکسچینج میں لسٹ کرنے سے پہلے ایس ای سی کو جمع کرانا ہوتا ہے، تفصیلی مالی معلومات، ممکنہ خطرات، اور ممکنہ سرمایہ کاروں کے لیے کاروباری حکمت عملی فراہم کرنا)، اسپیس ایکس نے اپنی 24 سالہ تاریخ میں پہلی بار اپنی تفصیلی مالی معلومات کا عوامی طور پر انکشاف کیا ہے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کمپنی نے 2025 میں 18.7 بلین ڈالر کی آمدنی حاصل کی اور 2.6 بلین ڈالر کا آپریٹنگ نقصان ریکارڈ کیا، کیونکہ اس نے اگلی نسل کے راکٹ کی ترقی اور مصنوعی ذہانت میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی۔
اسپیس ایکس کا اسٹار لنک سیٹلائٹ انٹرنیٹ کاروبار کمپنی کا واضح مالیاتی انجن ہے، جس نے 2025 میں $11.4 بلین کی آمدنی حاصل کی، جو پچھلے سال سے تقریباً 50 فیصد زیادہ ہے۔
اے آئی طبقہ، جس میں ایکس اے آئی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹویٹر) شامل ہے، نے پورے سال کی 2025 کی آمدنی 3.2 بلین ڈالر کی رپورٹ کی لیکن ساتھ ہی 6.4 بلین ڈالر کا آپریٹنگ نقصان بھی پوسٹ کیا کیونکہ کمپنی نے اے آئی ٹریننگ ڈیٹا سینٹرز بنانے کے لیے دوڑ لگا دی تھی۔
2025 میں صرف اس طبقے کے لیے کیپٹل اخراجات $12.7 بلین اور 2026 کی پہلی سہ ماہی میں $7.7 بلین تک پہنچ گئے - جو کہ اے آئی ریس میں گوگل، میٹا، اور ایمیزون جیسے بڑے بجٹ کے حریفوں کے ساتھ رفتار برقرار رکھنے کے لیے درکار بھاری رقوم کی عکاسی کرتا ہے۔
اسپیس ایکس نے یہ بھی کہا کہ اس نے اپنے کولوسس اور کولوسس ٹو ڈیٹا سینٹرز میں اے آئی کمپنی اینتھروپک کو مئی 2029 تک ہر ماہ 1.25 بلین ڈالر میں حریف کرنے کے لیے خالی گنجائش لیز پر دینے کا معاہدہ کیا ہے۔
فائلنگ اس وقت سامنے آئی ہے جب مسک کو اوپن اے آئی کے ساتھ اپنے تلخ تنازعے میں ایک اہم قانونی دھچکا لگا تھا، ایک براہ راست مدمقابل بھی عوامی فہرست کی طرف بڑھ رہا ہے۔