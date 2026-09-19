بیجنگ میں ڈرون پر پابندی سے قبل مالکان میں اپنے آلات بیچنے کی دوڑ
بیجنگ میں نئے قوانین کے تحت 15 نومبر سے ڈرون اڑانے، پاس رکھنے اور انہیں اسٹور کرنے پر پابندی عائد ہو گی۔
Published : September 19, 2026 at 12:27 PM IST
بیجنگ: چینی دارالحکومت بیجنگ میں ڈرون مالکان اس ہفتے شہر بھر میں نافذ ہونے والی متوقع پابندی سے قبل اپنے آلات کی زیادہ سے زیادہ قیمت حاصل کرنے کی امید میں، حکومت کی طرف سے نامزد کردہ 'بائی بیک' (واپس کریں) مراکز پر امڈ آئے۔
چینی دارالحکومت میں نئے قوانین کے تحت نہ صرف بغیر پائلٹ کے اڑنے والے آلات (ڈرونز) کو اڑانے پر پابندی ہوگی، بلکہ انہیں اپنے پاس رکھنے یا اسٹور کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مالکان کے پاس اپنے ڈرونز سے جان چھڑانے کے لیے 15 نومبر تک کا وقت ہے۔
فرانسیسی خبر رساں ادارے (اے ایف پی) نے شہر بھر میں قائم کئی قانونی مراکز پر لوگوں کی لمبی قطاروں کا مشاہدہ کیا جو عملے کی جانب سے اپنے ڈرونز کی جانچ پڑتال اور قیمت طے کرنے کے منتظر تھے۔ ان نئے قوانین کی حساسیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تمام مراکز پر پولیس کی بھاری نفری موجود تھی، اور وہاں موجود زیادہ تر لوگ اے ایف پی سے بات کرنے سے کتراتے رہے۔
بیجنگ کے کاروباری ضلع میں دنیا کی سب سے بڑی ڈرون بنانے والی کمپنی ڈی جے آئی کے فلیگ شپ اسٹور پر، جمعرات کی صبح تقریباً ایک درجن لوگ اس امید کے ساتھ قطار میں کھڑے تھے کہ وہ اپنے ڈرون مناسب قیمت پر واپس بیچ سکیں۔
صارفین حکومت کی طرف سے منظور شدہ بائی بیک (واپس کریں) مراکز پر اپنے ڈرون بیچ سکتے ہیں اور دوبارہ فروخت کی مالیت پر 30 فیصد سرکاری سبسڈِی حاصل کر سکتے ہیں—جو کہ 31 اکتوبر سے پہلے تک زیادہ سے زیادہ 3,000 یوآن (تقریباً 450 ڈالر) ہے۔ اس کے بعد 14 نومبر تک یہ سبسڈِی 15 فیصد ہوگی۔ متبادل کے طور پر، وہ 200 یوآن کی سبسڈِی کے لیے اپنے ڈرونز کو جمع کر سکتے ہیں، یا انہیں بیجنگ سے باہر مفت بھیج سکتے ہیں۔
"میرا خیال ہے کہ (یہ پابندی) معقول ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ حکومت سکیورٹی کو یقینی بنانے اور فضائی حدود کا انتظام سنبھالنے کے لیے ایسا کیوں کرنا چاہتی ہے۔" وُو نام کے ایک 48 سالہ ڈرون مالک نے اے ایف پی کو بتایا کہ جب وہ اپنا ڈرون بیچنے کے لیے ڈی جے آئی اسٹور میں قطار میں بیٹھے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔
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وُو، جنہوں نے چھ سال پہلے اپنا ڈرون تقریباً 6,000 یوآن میں خریدا تھا، نے کہا کہ "آخر کار، بیجنگ دارالحکومت ہے۔" انہیں امید تھی کہ اس فروخت سے انہیں کم از کم 1,000 یوآن مل جائیں گے، جو کہ سرکاری ری-سیلنگ ایپ پر ابتدائی اندازے کے طور پر انہیں بتائے گئے تھے۔ تاہم، کچھ لوگ اس سے مطمئن نہیں تھے۔ خود کو ڈرون کا شوقین بتانے والے 60 سالہ ژو نے ڈرون واپس خریدنے کی اس اسکیم کو "ڈاکا" قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ "اس کی وجہ سے میرا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ یہ میری ذاتی ملکیت ہے۔" انہوں نے مزید بتایا کہ وہ اب تک اپنے پانچ ڈرون واپس بیچ چکے ہیں، جس سے انہیں اصل قیمتوں کے مقابلے میں ہزاروں کا نقصان ہوا ہے۔
"بالکل میں خوش نہیں ہوں... میں بے بس اور غصے میں ہوں۔" ژو نے مزید کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں ڈرونز کی واپسی کی وجہ سے قیمتیں 40 فیصد تک گر گئی ہیں۔
حکومت کو سکیورٹی خدشات
فضائی حدود کی سکیورٹی کے حوالے سے خدشات اس وقت پیدا ہوئے جب جون میں ایک ہلکا طیارہ بیجنگ کی سب سے اونچی عمارت سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں پائلٹ ہلاک اور 13 دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ اس حادثے کی وجہ سے دارالحکومت کے ایک بین الاقوامی ہوائی اڈے کی پروازوں کا راستہ بھی کچھ دیر کے لیے متاثر ہوا۔
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اس واقعے نے جسے میڈیا میں سخت سینسر کیا گیا تھا، بیجنگ کے حکام کو تشویش میں مبتلا کر دیا کیونکہ یہ حادثہ چینی حکومت کے ہیڈکوارٹر سے محض چند کلومیٹر کے فاصلے پر پیش آیا تھا۔ بیجنگ نے شہر کے اندر ڈرون رکھنے پر مکمل پابندی کا اعلان کرتے ہوئے "دارالحکومت کی سکیورٹی کے تحفظ" کی ضرورت کا حوالہ دیا۔
اسی دوران، بیجنگ میں جمعرات کو شروع ہونے والی ایک "لو-ایلٹی ٹیوڈ" نمائش کو اچانک منسوخ کر دیا گیا، جس کی وجہ آرگنائزرز نے سٹی گورنمنٹ کے کنٹرول کے اقدامات بتائی۔
ڈرون کے مالک وُو نے کہا کہ وہ اس بات پر خوش ہیں کہ واپسی کے اس منصوبے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ڈرون کو جسے ان کے بقول وہ اب ویسے بھی زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے، ایک مناسب رقم میں آسانی سے بیچ سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ "میں نے کچھ آن لائن سیلنگ پلیٹ فارمز چیک کیے اور مجھے معلوم ہوا کہ اس سبسڈی کے بغیر یہ شاید آدھی قیمت پر بکتا۔" یہ جاننا مشکل ہے کہ اس اقدام سے مجموعی طور پر کتنے ڈرون مالکان متاثر ہوں گے۔
سول ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق، سال 2025 کے آخر میں چین بھر میں 3.285 ملین (تقریباً 32 لاکھ 85 ہزار) ڈرونز رجسٹرڈ تھے، لیکن ملک کے بیشتر حصوں میں ڈرون کی ملکیت کو رجسٹر کرنا لازمی نہیں ہے۔
دریں اثناء، بیجنگ کے بہت سے شہریوں نے اپنے ڈرون کلیکشن کے لیے الوداعی پیغامات پوسٹ کیے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ژیاؤ ہونگ شو، جسے بیرونِ ملک ریڈ نوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، پر ایک صارف نے لکھا کہ "میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ کے ساتھ کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ مستقبل میں بھی آسمانوں میں گھومتے رہیں گے۔"
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