ہم ہندوستان کو دفاعی ٹیکنالوجی میں اگلی سطح تک لے جانے کے لیے پرعزم ہیں: ڈی آر ڈی او کے ڈی جی بنئے کمار داس
ای ٹی وی بھارت کے سمیر کمار اچاریہ کے ساتھ داس نے فضائی دفاعی صلاحیتوں، آتم نربھر بھارت، دفاعی پروڈکشن میں اضافہ پر بات کی۔
Published : February 14, 2026 at 2:50 PM IST
برہام پور: ایک ایسے وقت میں جب قومی سلامتی اور تکنیکی خودمختاری عالمی سطح پر موضوع بحث ہے، ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن (DRDO) کے ڈائریکٹر جنرل (الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن سسٹم) بنئے کمار داس ہندوستان کی اسٹریٹجک اختراعی مہم میں سب سے آگے ہیں۔ دفاعی الیکٹرانکس اور فضائی دفاعی نظام میں دہائیوں کا تجربہ رکھنے والے سائنسدان، ڈاکٹر داس اگلی نسل کی مقامی ٹیکنالوجیز کی سربراہی کر رہے ہیں جس کا مقصد ہندوستان کی فوجی تیاری اور خود انحصاری کو مضبوط کرنا ہے۔ این آئی ایس ٹی یونیورسٹی میں ایئر ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی (ICADS-2026) کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس کے لیے برہم پور کے اپنے دورے کے دوران ای ٹی وی بھارت کے سمیر کمار اچاریہ کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت میں، داس نے فضائی دفاعی صلاحیتوں، آتم نر بھر بھارت، دفاعی پروڈکشن میں اضافہ اور بھارت کے 20 سالہ ٹیکنالوجی روڈ میپ پر بات کی۔
سوال: عالمی سیاسی منظر نامے کے پیش نظر، قومی سلامتی پر ایسی کانفرنسیں سب کے لیے کس طرح اہم ہیں؟
داس: میں کہوں گا کہ یہ کانفرنسیں انتہائی متعلقہ ہیں۔ آپریشن سندور کے دوران، ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے لیے سلامتی اور خودمختاری کتنی اہم ہے۔ بھارت ایک پرامن ملک ہے اور وہ جارحیت کا انتخاب نہیں کرتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مضبوط نہیں ہیں ہماری ٹیکنالوجی اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ کوئی ملک ہمیں چیلنج کرنے کی ہمت نہ کرے۔
فضائی دفاعی نظام پر آج کی توجہ اہم ہے کیونکہ ماہرین ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو ہمارے سیکیورٹی فریم ورک کو مضبوط بنا سکتی ہیں۔ طلباء کو فعال طور پر اس میں حصہ لیتے دیکھ کر اور اختراعی منصوبوں کی نمائش کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی۔ یہ ہمارے نوجوانوں کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔
مجھے یقین ہے کہ یہاں ہونے والی بات چیت ایک بلیو پرنٹ اور ایکشن پلان کی طرف لے جائے گی۔ ہندوستان بھر میں، سائنس دان اور تکنیکی ماہرین ایک جدید 'سدرشن چکر' بنانے کے لیے مل کر کام کریں گے، جو ملک کے لیے ایک مضبوط اور خود انحصاری دفاعی ڈھال ہے۔
سوال: ہندوستان عالمی سطح پر مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور ڈی آر ڈی او کا ایک بڑا کردار ہے۔ براہ کرم ہمیں کچھ بتائیں کہ یہ تنظیم کس طرح ہندوستان کے دفاعی مفادات کو آگے بڑھا رہی ہے؟
داس: ڈی آر ڈی او ہندوستان کی دفاعی طاقت کا ایک اہم ستون ہے۔ ہمارا مقصد واضح ہے۔ ہم ایسی ٹیکنالوجی تیار کرتے ہیں جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی وہ تیار کر سکتے ہیں۔ ہم وزیر اعظم کے آتم نربھر بھارت کے وژن سے جڑے ہوئے ہیں۔ پچھلے پانچ سالوں میں ہندوستان کی دفاعی پروٖڈکشن دوگنا ہو گیا ہے۔ یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ لیکن صرف پروٖڈکشن میں اضافہ کافی نہیں ہے، تکنیکی ترقی کو ساتھ ساتھ لے جانا چاہیے۔
ڈی آر ڈی او نے ترجیحی شعبوں اور صنعتوں کی نشاندہی کرنے والا 20 سالہ ٹیکنالوجی روڈ میپ تیار کیا ہے۔ اپنے ٹیکنالوجی ڈویلپمنٹ فنڈ کے ذریعے، ہم 50 کروڑ روپے تک کی فنڈنگ کے ساتھ اختراع کرنے والوں اور صنعتوں کی مدد کرتے ہیں۔ کوئی بھی مضبوط، نئے خیالات کے ساتھ ہماری حمایت حاصل کر سکتا ہے۔
مجھے آپ کو بتانا ضروری ہے کہ ہم ہندوستان کو دفاعی ٹیکنالوجی میں اگلی سطح تک لے جانے کے لیے پرعزم ہیں۔
سوال: ایک 'ترقی یافتہ ہندوستان' عالمی فورمز میں ایک مستقل موضوع رہا ہے، اگر ملک میں جاری بحث کو چھوڑ دیں تو آپ اس تصور کی وضاحت کس طرھ کریں گے؟
داس: ایک ترقی یافتہ ہندوستان وہ ہے جہاں ہر شہری فخر سے کہتا ہے، 'میں ہندوستانی ہوں'، اور یہ مانتا ہے کہ ملک کے اندر کچھ بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔
ہمیں ایسی ٹیکنالوجیز اور دفاعی نظام بنانا چاہیے جو نہ صرف گھریلو استعمال کے لیے مضبوط ہوں بلکہ عالمی سطح پر بھی مسابقتی ہوں۔ مستقبل میں بیرونی ممالک ہندوستانی دفاعی ٹیکنالوجی خریدنا چاہیں گے۔ اس سے ہماری معیشت مضبوط ہوگی اور ہماری برآمدی منڈی کو وسعت ملے گی۔ جب ٹیکنالوجی، سیکورٹی اور اقتصادی ترقی ایک ساتھ آگے بڑھے گی، ہندوستان صحیح معنوں میں ایک ترقی یافتہ ملک بن جائے گا۔ ہم جس طرح کے پروگرام شروع کر رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ہم مضبوطی سے اس راستے پر گامزن ہیں۔
