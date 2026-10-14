دورانِ پرواز آگ لگنے کا واقعہ: ڈی جی سی اے نے طیاروں میں مخصوص پاور بینک ماڈل پر پابندی عائد کردی
مسافروں کو مشورہ دیا گیاکہ وہ ہوائی سفر سے قبل پورٹیبل بیٹری کا ماڈل نمبر ضرور چیک کرلیں اور ایئرلائن کی ہدایات پر عمل کریں۔
Published : October 14, 2026 at 6:19 PM IST
نئی دہلی: شہری ہوابازی کے نگران ادارے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن (ڈی جی سی اے) نے انڈیگو کے ایک مسافر طیارے میں پیش آنے والے حادثے کے بعد موبیکنس MK-PB-04 ماڈل کے پاور بینک کو تمام اندرون و بیرونِ ملک پروازوں میں ساتھ لے جانے اور بطور کارگو ترسیل پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ حکم نامہ اس واقعے کے بعد سامنے آیا جب دہلی سے چنئی جانے والی انڈیگو کی ایک پرواز کے دوران مذکورہ پاور بینک میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے سبب اتوار کے روز طیارے کا رخ ہنگامی طور پر حیدرآباد کی طرف موڑنا پڑا تھا۔
اس واقعے پر فوری ایکشن لیتے ہوئے ڈی جی سی اے کے سربراہ ویر وکرم یادو نے تمام ایئرلائنز کو ہدایات جاری کیں کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس مخصوص ماڈل کا پاور بینک نہ تو مسافروں کے پاس ہو اور نہ ہی اسے سامان کے طور پر طیارے میں لادنے دیا جائے۔ ریگولیٹر کے مطابق تمام ایئرلائنز کو اس ڈیوائس کی نگرانی کرنے، مسافروں کو متعلقہ حفاظتی انتباہ فراہم کرنے اور اسے طیارے میں لانے سے روکنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔
ادارے نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ ممانعت صرف موبیکنس MK-PB-04 ماڈل تک محدود ہے اور تمام پاور بینکس پر کوئی عمومی پابندی نہیں لگائی گئی ہے۔ مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ہوائی سفر سے قبل اپنی پورٹیبل بیٹری کا ماڈل نمبر ضرور چیک کر لیں اور ایئرلائن کی ہدایات پر عمل کریں۔ یہ قدم لیتھیم آئن بیٹریوں اور پاور بینکس کے حوالے سے حفاظتی معیارات کو مزید سخت کرنے کے سلسلے میں اٹھایا گیا ہے۔
ڈی جی سی اے کے خطرناک اشیاء سے متعلق رہنما اصولوں کے مطابق، پاور بینکس اور اضافی بیٹریاں صرف دستی سامان میں لانے کی اجازت ہے، جبکہ انہیں نشستوں کے اوپر بنے سامان رکھنے والے کیبنز میں رکھنا ممنوع ہے۔ مزید برآں، ریگولیٹر نے دورانِ پرواز پاور بینک کے ذریعے فون یا دیگر الیکٹرانک ڈیوائسز چارج کرنے پر بھی ممانعت عائد کر رکھی ہے، جس میں طیارے کی نشستوں پر لگے پاور آؤٹ لیٹس کا استعمال بھی شامل ہے۔
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تمام فضائی کمپنیوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کیبن کریو کو بیٹریوں سے پیدا ہونے والی ایمرجنسی سے نمٹنے کی تربیت دیں اور ایسی کسی بھی خرابی یا آگ کی فوری اطلاع ریگولیٹر کو فراہم کریں۔ مسافروں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ دورانِ سفر اگر کوئی برقی آلہ غیر معمولی حد تک گرم ہو جائے، اس سے دھواں خارج ہو یا کوئی ناگوار بو محسوس ہو تو فوری طور پر عملے کو مطلع کریں۔ لیتھیم آئن بیٹریاں خراب، ناقص، زیادہ چارج ہونے یا دب جانے کی صورت میں آگ پکڑ سکتی ہیں، جو پرواز کے دوران طیارے کے بند ماحول اور عملے کی محدود رسائی کے باعث ایک سنگین خطرہ بن جاتی ہیں۔