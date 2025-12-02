حکومت کا فون کمپنیوں کو سبھی نئے اسمارٹ فون میں سنچار ساتھی ایپ انسٹال کرنے کا حکم
حکومت کے مطابق سنچار ساتھی ایپ سے دھوکہ دہی والی کالوں، گھوٹالوں اور چوری شدہ فونز کے کیسز حل کرنے میں مدد ملے گی۔
حیدرآباد: آج کے انٹرنیٹ کے دور میں لوگوں کے لیے اپنے بہت سے مسائل کا حل تلاش کرنا آسان ہوگیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نئے چیلنجز بھی پیدا ہوئے ہیں جن میں سائبر سکیورٹی ایک اہم مسئلہ ہے۔ جعلی کالز، جعلی لنکس اور آن لائن گھپلوں کی تعداد اس قدر بڑھ گئی ہے کہ عام صارفین کو ہر روز کسی نہ کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بھارتی حکومت بھی سائبر سکیورٹی کے خدشات کو دور کرنے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے اور اس سلسلے میں حکومت نے ایک نیا اور اہم قدم اٹھایا ہے۔ آئیے آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔
رائٹرز کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق حکومت نے تمام سمارٹ فون کمپنیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ نئے فونز میں سنچار ساتھی ایپ کو پہلے سے انسٹال کریں اور اس ایپ ان انسٹال کرنے یا غیر فعال کرنے کا آپشن نہ ہو۔ سنچار ساتھی حکومت ہند کی طرف سے جاری کردہ ایک ایپ ہے جس کے ذریعے لوگ کسی بھی دھوکہ دہی، جعلی کال یا ممکنہ دھوکہ دہی کی شکایت کر سکتے ہیں۔
سنچار ساتھی ایپ کیا کرتی ہے؟
حکومت مسلسل اس ایپ کو فروغ دے رہی ہے اور اس کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن بہت سے لوگ اب بھی اس سے لاعلم ہیں۔ نتیجتاً حکومت نے اب موبائل فون بنانے والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے فونز میں سنچار ساتھی ایپ پہلے سے انسٹال کر کے رکھیں اور اس ایپ کو ہٹایا نہ جا سکے تاکہ اگر صارف اسے ہٹانے کی کوشش بھی کریں تو وہ ایسا کرنے سے قاصر رہیں۔ اس ایپ کو جنوری 2025 میں لانچ کیا گیا تھا۔ ابتدائی طور پر اسے عوام کے لیے ایک آسان سکیورٹی ٹول کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا لیکن اس کی کامیابی کے بعد حکومت اب اسے ہر فون کا حصہ بنانا چاہتی ہے۔
بھارت میں سائبر کرائم کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے بینکنگ فراڈ، واٹس ایپ گھوٹالے اور ہیکنگ کے کیسز روزانہ نئے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں۔ اس تناظر میں وزارت مواصلات کا خیال ہے کہ اگر صارفین کے پاس پہلے سے ہی سنچار ساتھی ایپ موجود ہوگا تو وہ کسی بھی فراڈ کی اطلاع باآسانی دے سکیں گے، اور چوری شدہ فونز کو بھی تیزی سے بلاک یا ٹریک کر سکیں گے۔
28 نومبر کو وزارت نے موبائل برانڈز کو ایک نجی نوٹس بھیجا، جس میں واضح طور پر کہا گیا:
ایپ کو ہر نئے سمارٹ فون پر پہلے سے انسٹال کیا جانا چاہیے۔
اسے ان انسٹال یا غیر فعال نہیں کیا جا سکتا۔
اس حکم پر 90 دنوں کے اندر عمل کیا جانا چاہیے۔
جو فونز پہلے سے بن رہے ہیں ان میں او ٹی اے اپ ڈیٹ کے ذریعے ڈالنا ہوگا۔
ہندوستان میں صارفین
2024 میں کاؤنٹرپوائنٹ نے رپورٹ کیا کہ بھارت میں تقریباً 690 ملین اسمارٹ فون استعمال کرنے والے لوگ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ یہ ایپ ہر موبائل فون پر دستیاب ہو تو اسمارٹ فون کمپنیوں کے لیے یہ بہت مشکل کام ہوگا۔ تاہم، حکومت کی ترجیح واضح ہے، کیونکہ سنچر ساتھی کی مدد سے 700,000 سے زیادہ گمشدہ فونز برآمد کیے گئے ہیں۔ درحقیقت صرف اکتوبر میں 50,000 فون برآمد ہوئے تھے۔
سنچار ساتھی میں کیا شامل ہے؟
سنچار ساتھی صرف ایک شکایت ایپ نہیں ہے۔ یہ مختلف قسم کی سکیورٹی اور بیداری کی خصوصیات کا حامل ہے۔ اس کی سب سے نمایاں خصوصیت چکشو پورٹل ہے۔
اگر اس فیصلے پر مکمل عمل درآمد ہو جاتا ہے تو سائبر فراڈ میں کمی کا امکان ہے۔ اگرچہ کمپنیوں کو او ٹی اے اپ ڈیٹس اور پری لوڈنگ دونوں کا انتظام کرنا ہوگا، جو کہ ایک اہم تکنیکی کام ہے، یہ قدم صارف کی حفاظت کے لیے طویل مدت میں بہت موثر ثابت ہوسکتا ہے۔
