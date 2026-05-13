آئی پی ایل کے جنون کا فائدہ اٹھا رہے ہیں سئابر کرمینلس، 1,000 سے زیادہ جعلی ویب سائٹس کی نشاندہی کی گئی
کلاؤڈ سیک نےجعلی آئی پی ایل ٹکٹ فروخت کرنے والے 600 سے زیادہ فراڈ ڈومینز،400 سےزیادہ جعلی فری اسٹریمنگ ویب سائٹس کی نشاندہی کی ہے۔
Published : May 13, 2026 at 7:20 PM IST
نئی دہلی: رپورٹس بتاتی ہیں کہ سائبر کریمینل انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) کی مقبولیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آن لائن گھوٹالے اور مالویئر حملے کر رہے ہیں۔ سائبرسیکیوریٹی فرم کلاؤڈ سیک نے دعویٰ کیا ہے کہ آئی پی ایل سے منسلک 1,000 سے زیادہ جعلی ڈومینز کی نشاندہی کی گئی ہے جو جاری ٹوئنٹی 20 کرکٹ لیگ کے دوران کرکٹ شائقین کو نشانہ بنا رہے ہیں۔
اپنی تحقیقات کے دوران فرم نے جعلی آئی پی ایل ٹکٹ فروخت کرنے والے 600 سے زیادہ دھوکہ دہی والے ڈومینز اور 400 سے زیادہ جعلی 'فری اسٹریمنگ' ویب سائٹس کا پتہ لگایا، جن میں سے بہت سے میلویئر کی فراہمی کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سائبر کرائمینز کرکٹ کے شائقین کی عجلت اور جذباتیت کا تیزی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو ہائی پروفائل میچوں کے دوران آخری لمحات کے ٹکٹ یا مفت آن لائن اسٹریم کی تلاش میں ہیں۔
کلاؤڈ سیک سیکیورٹی کنسلٹنٹ سوراجیت مجمدار نے کہا جعلی ٹکٹنگ بیک اینڈ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گھوٹالے کس قدر صنعتی ہو چکے ہیں۔ آپریٹرز صرف جعلی ٹکٹ فروخت نہیں کر رہے ہیں۔ وہ تبادلوں کو ٹریک کر رہے ہیں، قیمتوں کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں، ادائیگیوں کی تصدیق کر رہے ہیں، اور شکار کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، جسے مستقبل میں گھوٹالوں کے لیے دوبارہ استعمال یا فروخت کیا جا سکتا ہے۔"
مجمدار نے مزید کہا کہ آئی پی ایل کا پیمانہ جذبات اور عجلت کو ایک ساتھ لاتا ہے، جس کا سائبر کرائمین اس مقصد کے لیے بالکل ٹھیک استعمال کرتے ہیں۔ رپورٹ میں ان جعلی ویب سائٹس کی تفصیلات پر روشنی ڈالی گئی ہے، صارفین پر زور دیا گیا ہے کہ وہ جعلی ٹکٹنگ ویب سائٹس اور جعلی اسٹریمنگ ویب سائٹس دونوں سے ہوشیار رہیں، جو میلویئر انفیکشن، مشکوک ری ڈائریکٹ، اسناد کی چوری کے حملوں، اور مالی گھوٹالوں کے لیے گیٹ وے کا کام کرتی ہیں۔
جعلی ٹکٹنگ ویب سائٹس
دھوکہ دہی کرنے والے مانوس لوگو اور لے آؤٹ کا استعمال کر کے قابل اعتماد ٹکٹنگ پلیٹ فارمز کی شکل و صورت کی نقل کرتے ہیں۔
شائقین سے سیٹ منتخب کرنے ذاتی تفصیلات درج کرنے اور یو پی آئی کارڈ، کیو آر کوڈ، یا ادائیگی کے گیٹ وے کے ذریعے ادائیگی کرنے کو کہا جاتا ہے۔
ادائیگی پر متاثرین اکثر بکنگ آئی ڈی اور کیو آر کوڈ کے ساتھ جعلی پی ڈی ایف ٹکٹ حاصل کرتے ہیں۔ دھوکہ دہی کا تب ہی پتہ چلتا ہے جب انہیں اسٹیڈیم کے گیٹ پر داخلے سے منع کیا جاتا ہے۔
کچھ سائٹیں کلکس، فارم جمع کرانے اور ادائیگیوں کی نگرانی کے لیے میٹا پکسل ٹریکنگ کا استعمال کرتی ہیں۔ بالکل ایک حقیقی ای کامرس کاروبار کی طرح اپنے گھوٹالوں کو بہتر بنانے کے لیے۔
جعلی اسٹریمنگ ویب سائٹس
دھوکہ دہی والی سائٹیں 'آئی پی ایل مفت لائیو سٹریم' جیسی تلاشوں میں یا میچ سے متعلق سوالات میں ظاہر ہونے کے لیے بنائی گئی ہیں۔
یہ سائٹیں نہ صرف اسٹریمز فراہم کرنے میں ناکام رہتی ہیں، بلکہ وہ اکثر میلویئر پھیلاتی ہیں، صارفین کو مشکوک صفحات پر بھیجتی ہیں، یا لاگ ان کی اسناد چوری کرتی ہیں۔