عدالت نے اوپن اے آئی کے خلاف ایلون مسک کے دعووں کو مسترد کیا، کہا مقدمہ بہت تاخیر سے دائر کیا گیا
ایلون مسک نے کہا کہ جج اور جیوری نے کبھی بھی کیس کی خوبیوں پر غور نہیں کیا، صرف کیلنڈر کی تکنیکی پر غور کیا۔
Published : May 19, 2026 at 3:36 PM IST
آکلینڈ: ایک وفاقی عدالت نے پیر کو اوپن اے آئی اور اس کے اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف ایلون مسک کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے ان پر انسانیت کے فائدے کے لیے مصنوعی ذہانت کی ترقی کی رہنمائی کے لیے ایک غیر منفعتی تنظیم رہنے کے اپنے مشترکہ وژن کو دھوکہ دینے کا الزام لگایا۔
نو افراد پر مشتمل جیوری نے پایا کہ مسک نے اپنا کیس بہت تاخیر سے دائر کیا تھا اور قانونی میعاد ختم کر دی تھی۔ تین ہفتے کے مقدمے کی سماعت کے بعد، جیوری نے دو گھنٹے سے بھی کم وقت تک غور کیا۔
ایلون مسک دنیا کے امیر ترین آدمی نے اوپن اے آئی کے شریک بانی تھے جو سال 2015 میں لانچ کیا گیا تھا جس نے چیٹ جی پی ٹی بنایا۔ اپنے ابتدائی سالوں میں $38 ملین کی سرمایہ کاری کرنے کے بعد، مسک نے اوپن اے آئی کے سی ای او سیم آلٹ مین اور ان کے اعلیٰ نائب پر اپنی پیٹھ پیچھے پیسہ کمانے کا الزام لگایا۔
جیوری نے ایک مشاورتی ادارے کے طور پر کام کیا، لیکن جج یوون گونزالیز راجرز نے پیر کو مسک کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے عدالت کے فیصلے کو اپنا قرار دیا۔ مسک نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکش پر پوسٹ کیا کہ وہ اپیل کریں گے۔انہوں نے کہا کہ جج اور جیوری نے کبھی بھی کیس کی خوبیوں پر غور نہیں کیا، بس ایک کیلنڈر کی تکنیکی بات تھی۔
انہوں نے لکھا کہ جس نے بھی اس کیس کی تفصیل سے پیروی کی اس میں کوئی شک نہیں کہ آلٹ مین اور بروک مین نے درحقیقت ایک خیراتی ادارے سے چوری کرکے خود کو مالا مال کیا۔ صرف سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کب کیا!
مسک کے وکیل سٹیون مولو نے کہا کہ اوپن اے آئی کے ساتھ مسک کا تنازع ابھی تک حل نہیں ہوا۔ انہوں نے پیر کے فیصلے کا موازنہ امریکی تاریخ کے ان لمحات سے کیا جیسے چارلسٹن کا محاصرہ اور بنکر ہل کی لڑائی، جو امریکیوں کے لیے بڑی شکستیں تھیں، لیکن جنگ کس نے جیتی؟
ایوپن اے آئی نے کہا یہ کاروباری دشمنی کی وجہ سے ہوا
آکلینڈ، کیلیفورنیا میں منعقد ہونے والے اس مقدمے نے سلیکن ویلی کے دو بڑے اداروں اور اوپن اے آئی کے ماخذ کے درمیان تلخ جھگڑے پر روشنی ڈالی، جو اب 852 بلین ڈالر کی کمپنی ہے اور اس کے لیے تیار ہے جو تاریخ کی سب سے بڑی ابتدائی عوامی پیشکش میں سے ایک ہو سکتی ہے۔
آلٹ مین اور اوپن اے آئی نے دعوی کیا کہ اوپن اے آئی کو غیر منافع بخش رکھنے کا کبھی کوئی وعدہ نہیں کیا گیا تھا۔ درحقیقت، انہوں نے دلیل دی کہ مسک کو یہ معلوم تھا اور انہوں نے اپنا کیس بنایا کیونکہ وہ تیزی سے بڑھتے ہوئے اے آئی ڈویلپر پر یکطرفہ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے۔
اوپن اے آئی نے کہا کہ اس مقدمے کا مقصد کمپنی کی تیز رفتار ترقی کو کم کرنا اور مسک کے ایکس اے آئی کو مضبوط بنانا ہے، جسے وہ 2023 میں ایک مدمقابل کے طور پر شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
پیر کو عدالت کے باہر، اوپن اے آئی کے وکیل ولیم ساویٹ نے صحافیوں کو بتایا کہ جیوری نے فیصلہ کیا کہ مقدمہ ایک "پوسٹ ہاک سازش" ہے، جس کا مطلب ہے کہ مسک ایک مدمقابل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے اور "اوپن اے آئی کیا کر رہا ہے اور کیا بنے گا۔ اس کے بارے میں بہت بری پیشین گوئیوں کی ایک طویل تاریخ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔
مائکرو سوفٹ اوپن اے آئی میں سرمایہ کار ہے اور مسک کے مقدمے میں شریک مدعا علیہ ہے، نے کہا کہ اس نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور دنیا بھر کے لوگوں اور تنظیموں کے لیے اے آئی کو آگے بڑھانے اور اسکیل کرنے کے لیے او پن اے آئی کے ساتھ اپنے کام کے لیے پرعزم ہے۔
ایلون مسک اوپن اے آئی کے خیراتی ادارے کے خیراتی کام کے لیے معاوضہ مانگ رہے تھے اور اوپن اے آئی کے بورڈ سے آلٹ مین کو ہٹانے کا بھی مطالبہ کر رہے تھے۔ کمپنی کی فنڈنگ روکنے کے مسک کے فیصلے نے سابق ساتھیوں کے درمیان دراڑ پیدا کردی۔
مسک کا کہنا ہے کہ وہ اس غلط کام کا جواب دے رہے تھے جس کا اوپن اے آئی کے بورڈ کو 2023 میں پتہ چلا جب اس نے آلٹ مین کو سی ای او کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا، صرف چند دنوں کے بعد اسے اپنی ملازمت واپس مل گئی تھی۔
مقدمے کی سماعت میں مسک، آلٹ مین اور ان کے اعلیٰ ترین لیفٹیننٹ گریگ بروک مین کے ساتھ ساتھ مائیکروسافٹ کے سی ای او ستیہ نڈیلا اور ٹیک دیو کے مدار میں کئی دیگر افراد کی گواہی شامل تھی۔
ایلون مسک نے اپنے موقف پر اپنے تین دنوں میں سے پہلے جیوری کو بتایا کہ، درحقیقت، "میرے خیال میں وہ اس مقدمے کو بہت مشکل بنانے کی کوشش کریں گے لیکن اصل میں یہ بہت آسان ہے،" مسک نے کہا جو یہ ہے کہ کسی خیراتی ادارے سے چوری کرنا ٹھیک نہیں ہے۔