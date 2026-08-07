فیس بک اور انسٹاگرام سے بچوں کی ذہنی صحت کو نقصان، نیو میکسیکو کورٹ نے میٹا پر ملٹی ملین ڈالر جرمانہ عائد کیا
نیو میکسیکو کورٹ میٹا کے پلیٹ فارمز سے بچوں کی ذہنی صحت پر پڑنے والے اثرات کے ایک کیس کی سماعت کررہی ہے۔
Published : August 7, 2026 at 9:02 AM IST
نیو میکسیکو: نیو میکسیکو، امریکہ کی ایک عدالت نے انسٹاگرام اور فیس بک کی پیرنٹ کمپنی میٹا کو ایک اہم مقدمے کی سماعت کے دوسرے مرحلے کے دوران 567 ملین ڈالر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ فنڈز کا مقصد اس کے پلیٹ فارمز سے بچوں کو پہنچنے والے نقصان کو دور کرنا ہے۔
جمعرات کے آخر میں جاری ہونے والے ایک فیصلے میں، جج برائن بائیڈشیڈ نے کہا کہ فنڈز کی اکثریت — 420 ملین ڈالر — نوجوانوں کے علاج کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ بقیہ رقم اگلے پانچ سالوں میں آگاہی اور روک تھام کے پروگراموں، اسکریننگ سروس، اور دیگر متعلقہ اخراجات پر خرچ کی جائے گی۔
یہ نیا جرمانہ مارچ میں جیوری کے ذریعہ میٹا پر عائد کیے گئے 375 ملین ڈالر کے سول جرمانے کے علاوہ ہے۔ اس سے پہلے کے فیصلے میں پتہ چلا کہ کمپنی نے جان بوجھ کر بچوں کی ذہنی صحت کو نقصان پہنچایا اور اپنے پلیٹ فارمز پر بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق معلومات کو چھپایا۔
دوسرے مرحلے کے دوران، استغاثہ نے جج سے کہا کہ وہ میٹا میں بڑی تبدیلیوں کا حکم دیں۔ ان اقدامات کا مقصد لت لگانے والے (ایڈکیٹیو ) فیچرز پر پابندی ، عمر کی توثیق کو بہتر بنانا، اور سخت ڈیفالٹ پرائیوسی سیٹنگ اور بہتر نگرانی کے ذریعے بچوں کے جنسی استحصال کو روکنا ہے۔
میٹا کے لیے واجب الادا کل رقم— 942 ملین ڈالر—اس کے سالانہ منافع کے ایک چھوٹا سا حصہ ہے، جو کہ 2025 میں تقریباً 60 بلین ڈالر تھی۔ جمعرات کی ٹریڈنگ کے بعد، سرمایہ کاروں نے نیو میکسیکو کے فیصلے سے کنارہ کشی اختیار کر لی، جس کی وجہ سے میٹا کا اسٹاک آدھے فیصد سے بھی کم گر کر 589.44 ڈالر پر آ گیا۔
بہر حال، یہ حکم میٹا کے لیے ایک اور دھچکا ہے، جسے ہزاروں خاندانوں کے مقدمات کے سیلاب کا سامنا ہے جن کے بچوں کو سوشل میڈیا سے کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے۔ نیو میکسیکو کے اٹارنی جنرل راؤل ٹوریز نے کہا کہ یہ ایک واضح پیغام بھیجتا ہے: جب کمپنیاں جان بوجھ کر بچوں کو خطرے میں ڈالتی ہیں، تو ان کا احتساب کیا جائے گا۔
ایک بیان میں، انہوں نے کہا، "آج کا فیصلہ ہر والدین کے لیے ایک فتح ہے جو اپنے بچے پر سوشل میڈیا کے اثرات کے بارے میں فکر مند ہیں، اور ہر اس بچے کے لیے جو محفوظ طریقے سے آن لائن پروان چڑھنے کا مستحق ہے۔" میٹا نے اشارہ کیا کہ وہ اپیل کرے گا۔
کمپنی نے کہا، "ہم اپنے پلیٹ فارمز پر لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں اور بیڈ ایکٹرس اور نقصان دہ مواد کی شناخت اور ہٹانے کے چیلنجوں کے بارے میں شفاف رہے ہیں۔ ہمیں آن لائن نوعمروں کی حفاظت کے حوالے سے اپنے ریکارڈ پر اعتماد ہے اور حقائق کو غلط طریقے سے پیش کرنے والے دعووں کے خلاف اپنا دفاع جاری رکھیں گے۔"
میٹا کے پلیٹ فارمز کی ظاہری شکل بدل سکتی ہے
ایک جج نے فیس بک اور انسٹاگرام کو بینرز اور معلوماتی اسکرینوں کو لاگو کرنے کا حکم دیا جو ان کی حفاظتی خصوصیات، بہترین طریقوں اور نامناسب تبصروں سے نمٹنے کے لیے ٹولز کے بارے میں واضح اور باقاعدگی سے تفصیلات ظاہر کرتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں، نیو میکسیکو میں تعلیمی مہم کے ساتھ، ریاستی جائزے سے مشروط ہوں گی۔
عدالت نے نوٹ کیا کہ وفاقی چائلڈ پرائیویسی قوانین میٹا کو خاص طور پر 13 سال سے کم عمر کے بچوں کو نشانہ بنانے والے عمر کی توثیق کے ٹولز کو لاگو کرنے سے روک رہی ہے۔ چلڈرن آن لائن پرائیویسی پروٹیکشن ایکٹ (COPPA) کا مطلب ہے کہ کمپنی کو بچوں سے ذاتی ڈیٹا کی درخواست کرنے یا انہیں غیر فعال طور پر آن لائن ٹریک کرنے کا حکم نہیں دیا جا سکتا، یہاں تک کہ عمر کی تصدیق کے مقصد کے لیے بھی۔
عدالت نے یہ بھی کہا کہ صرف میٹا کے لیے عمر کی توثیق کی ضرورت ہوتی ہے-جب کہ دیگر سوشل میڈیا کمپنیوں کو مستثنیٰ قرار دینا- کمپنی کے لیے غیر منصفانہ اور غیر ضروری طور پر بوجھل ہوگا۔ اس کے بجائے، عدالت نے میٹا کو حکم دیا کہ وہ نیو میکسیکو میں ایج ایشورنس ٹولز کو بہتر بنانا جاری رکھے۔
اس میں لوگوں کی عمروں کا تعین کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال شامل ہے جیسے کہ ان کے دوست کون ہیں اور وہ کس قسم کے مواد کو پوسٹ کرتے اور دیکھتے ہیں۔ میٹا کو اگلے دو سالوں میں ایک خصوصی ' 13 سال سے کم عمر کا پروڈکشن ماڈل' تیار کرنے پر بھی کام کرنا ہوگا۔
مزید برآں، میٹا کو نیو میکسیکو میں انسٹاگرام اور فیس بک کے صارفین سے عمر کے ثبوت کی درخواست کرنی ہوگی جن کی عمر 13 سال سے کم ہے۔ اگر میٹا کسی صارف کی شناخت 13 سال سے کم یا 18 سال سے کم کے طور پر کرتا ہے لیکن اس کی صحیح عمر کا تعین نہیں کر سکتا، تو اسے صارف کے ساتھ 13 سال سے کم یا 18 سال سے کم کے طور پر برتاؤ کرنا چاہیے، جب تک کہ صارف اپنی عمر کی تصدیق نہ کرے۔
میٹا اس مہینے کیلیفورنیا میں مقدمے کی سماعت کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ یہ آکلینڈ، کیلیفورنیا کی ایک وفاقی عدالت میں کارروائی کے لیے تیار ہے، جہاں اسے 29 ریاستوں میں سے پہلی چار ریاستوں کا سامنا کرنا پڑے گا جنہوں نے 2023 کے وفاقی کثیر ضلعی مقدمے میں کمپنی پر مقدمہ دائر کیا ہے۔ میٹا پر الزام ہے کہ وہ جان بوجھ کر انسٹاگرام اور فیس بک پر ایسے فیچرز ڈیزائن کرکے نوجوانوں میں ذہنی صحت کے بحران کو بڑھا رہی ہے جو بچوں کو اس کے پلیٹ فارمز کا عادی بناتی ہے۔
اس کے علاوہ، پچھلے مہینے کے آخر میں، خودکشی سے مرنے والے چار نوجوانوں کے اہل خانہ نے میٹا کے ساتھ ساتھ ٹک ٹاک، سناپ، اور گوگل کے یو ٹیوب کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ نوعمروں کی موت بالآخر ان پلیٹ فارمز کے استعمال کے نتیجے میں "سالوں تک پہنچنے والے نقصان" کی وجہ سے ہوئی ہے۔
سوشل میڈیا اور سائبرسیکیوریٹی میں مہارت رکھنے والی نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی کی اسسٹنٹ پروفیسر لورا ایڈلسن نے کہا، "امریکہ سوشل میڈیا پر پابندی لگانے والا کوئی قانون پاس نہیں کرے گا۔ تاہم، اگر میٹا جیسی کمپنیاں اس بات سے آگاہ ہیں کہ ان کے پروڈکٹ ڈیزائن صارفین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو ریاستیں آخر کار ان پر لگام لگانے کا راستہ تلاش کریں گی۔"
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