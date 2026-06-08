کروم میں آیا ابھی تک کا سب سے بڑا سیکیورٹی اپ ڈیٹ! 400 سے زیادہ خامیوں کو دور کیا

کروم میں آیا ابھی تک کا سب سے بڑا سیکیورٹی اپ ڈیٹ! 400 سے زیادہ خامیوں کو دور کیا
حفاظتی اصلاحات کے علاوہ، کروم 149 پی ڈی ایف ویور کو بھی بہتر بناتا ہے۔
Published : June 8, 2026 at 8:50 PM IST
حیدرآباد: گوگل نے اپنے کروم براؤزر کا نیا ورژن، ورژن 149 جاری کیا ہے۔ یہ اپ ڈیٹ ونڈوز اور میک او ایس کے لیے ورژن 149.0.7827.53/54 کے طور پر آتا ہے، جب کہ لینکس صارفین کے لیے 149.0.7827.53 دستیاب ہے۔ اس اپ ڈیٹ کی سب سے قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ یہ 400 سے زیادہ حفاظتی خطرات کو دور کرتا ہے۔ گوگل کا کہنا ہے کہ ان کمزوریوں کا کسی کا بھی ہیکرز یا سائبر کرائمینلز نے ابھی تک فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن پھر بھی صارفین کو اس اپ ڈیٹ کو جلد از جلد انسٹال کرنا چاہیے۔
اینڈرائیڈ کے لیے کروم 149.0.7827.59 بھی اس ہفتے جاری کیا گیا تھا، اور iOS کے لیے 149.0.7827.45 گزشتہ ہفتے جاری کیا گیا تھا۔ کروم عام طور پر خود بخود اپ ڈیٹ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ دستی طور پر چیک کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سیٹنگز میں جا کر گوگل کروم کے بارے میں کلک کر سکتے ہیں۔
429 کیڑے طے کیے گئے، 22 انتہائی خطرناک تھے
کروم ریلیز بلاگ پوسٹ کے مطابق، یہ اپ ڈیٹ کل 429 سیکیورٹی خامیوں کو دور کرتا ہے، جو آج تک کسی بھی کروم اپ ڈیٹ میں سب سے زیادہ ہے۔ ان میں سے 371 کو گوگل نے خود اپنی ٹیم اور گوگل بل سلپ جیسے اے آئی ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے دریافت کیا۔ بقیہ خامیوں کی اطلاع بیرونی سیکیورٹی محققین نے دی تھی، جس کے لیے گوگل نے اب تک مجموعی طور پر $209,000 کا انعام دیا ہے۔
ان 429 خطرات میں سے، 22 کو نازک کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے، جن میں CVE-2026-10881 سے لے کر CVE-2026-10902 تک ہے۔ ان میں سے زیادہ تر یوز آفٹر فری کمزوریاں ہیں جو بیٹ جی ایل لائبریری اینگل جیسے اجزاء میں پائی جاتی ہیں۔ مزید برآں، 87 خطرات زیادہ خطرے کے زمرے میں، 226 درمیانے خطرے کے زمرے میں، اور 94 کم خطرے کے زمرے میں ہیں۔ مجموعی طور پر، 110 پر استعمال کے بعد مفت خطرات سب سے زیادہ عام ہیں، اس کے بعد 88 پر ان پٹ کی توثیق کی کمزوریاں اور 60 پر غیر مناسب نفاذ کے خطرات ہیں۔
کروم پی ڈی ایف ایڈیٹر بن جاتا ہے
حفاظتی اصلاحات کے علاوہ، کروم 149 پی ڈی ایف ویور کو بھی بہتر بناتا ہے۔ صارفین اب پی ڈی ایف فائلوں کو لوڈ کرنے تک محدود نہیں ہیں، بلکہ پی ڈی ایف پر تشریح اور دستخط بھی کر سکتے ہیں۔ یہ فیچر فائر فاکس میں پہلے سے موجود تھا لیکن اب کروم نے بھی اسے اپنا لیا ہے۔ گوگل کی کوشش واضح طور پر کروم کے بلٹ ان پی ڈی ایف ویور کو ایک کمپیکٹ پی ڈی ایف ایڈیٹر میں تبدیل کرنا ہے۔
مزید برآں، کچھ دیگر خصوصیات، جیسے ٹیبز کو عمودی طور پر ترتیب دینے کا اختیار اور ریڈنگ موڈ کا مکمل ونڈو تجربہ، ابھی تک تمام صارفین کے لیے دستیاب نہیں ہیں۔ کروم 150 کا انتظار کرنے والوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ یہ جون کے آخر میں آنے کی امید ہے۔