چین کا خلائی جہاز 'شینژو 24' خلا کی جانب روانہ، پاکستانی خلا باز بھی عملے میں شامل
یہ خلائی جہاز لانگ مارچ-2 ایف کیریئر راکٹ کے ذریعے شمال مغربی چین کے جیوچوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے روانہ ہوا۔
Published : November 25, 2026 at 7:48 AM IST
بیجنگ / جیوچوان: چین نے بدھ کے روز اپنا انسان بردار خلائی جہاز 'شینژو-24' روانہ کر دیا، جس پر تین خلا باز سوار ہیں، ان میں پاکستانی خلا باز محمد ذیشان علی بھی شامل ہیں، جو چین کے انسان بردار خلائی پروگرام میں حصہ لینے والے پہلے غیر ملکی شہری ہیں۔
یہ خلائی جہاز لانگ مارچ-2 ایف کیریئر راکٹ کے اوپر نصب ہو کر شمال مغربی چین کے جیوچوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے روانہ ہوا۔ روانگی کے چند منٹوں کے بعد حکام نے اس لانچ کو کامیاب قرار دیا۔
خلائی جہاز کے عملے میں مشن کمانڈر اور اسپیس کرافٹ پائلٹ تانگ ہونگبو، فلائٹ انجینئر وو یی اور محمد ذیشان علی شامل ہیں، جو مدار میں گردش کرنے والے چین کے تیانگونگ خلائی اسٹیشن کا دورہ کرنے والے پہلے غیر ملکی خلا باز بن جائیں گے۔
محمد ذیشان علی مدار میں تقریباً ایک ہفتہ گزارنے کے بعد 'شینژو-23' خلائی جہاز کے ذریعے زمین پر واپس لوٹیں گے، جب کہ چینی خلا باز عام طور پر خلائی اسٹیشن پر تقریباً چھ ماہ تک قیام کرتے ہیں۔ توقع ہے کہ یہ خلائی جہاز تقریباً تین گھنٹوں میں تیانگونگ خلائی اسٹیشن سے جڑ جائے گا۔
چین نے اپنا ذاتی خلائی اسٹیشن اس وقت تعمیر کیا جب مبینہ طور پر اس کے خلائی پروگرام میں چینی فوج 'پیپلز لبریشن آرمی' کی شمولیت کے خدشات کے باعث اسے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے باہر کر دیا گیا تھا۔ چین اس وقت اپنا علیحدہ خلائی اسٹیشن چلانے والا واحد ملک ہے، جو سال 2022 میں فعال ہوا تھا۔
فٹ بال کے میدان جتنے بڑے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن (آئی ایس ایس) کے مقابلے میں تیانگونگ نسبتاً چھوٹا ہے۔ آئی ایس ایس پر سنہ 1998 میں اس کے آغاز سے اب تک کئی ممالک کے خلا باز 3,000 سے زائد تجربات کر چکے ہیں۔
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رپورٹس کے مطابق ناسا کا منصوبہ ہے کہ سال 2031 کے اوائل میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کو ریٹائر کر دیا جائے اور اسپیس ایکس کی جانب سے تیار کردہ ایک خصوصی ڈی اوربٹ وہیکل کے ذریعے اسے جنوبی بحرالکاہل کے اوپر کنٹرول شدہ انداز میں دوبارہ فضا میں داخل کر کے تباہ کر دیا جائے۔
چینی حکام نے بتایا کہ 'شینژو-24' مشن کے بنیادی مقاصد میں شینژو-23 کے عملے کے ساتھ مدار میں عملے کی تبدیلی مکمل کرنا، خلائی اسٹیشن کے معمول کے آپریشنز کو برقرار رکھنا، سائنسی تحقیق کرنا اور مینٹیننس، عوامی آگاہی اور پے لوڈ کے تجربات انجام دینا شامل ہیں۔ اس مشن کے دوران 90 سے زائد سائنسی اور تکنیکی تجربات کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔
حکام کے مطابق ان تجربات میں خلائی حیاتیاتی علوم، مٹیریل سائنس، مائیکرو گریویٹی فلوئڈ فزکس، کمبسشن سائنس (احتراق کی سائنس)، بنیادی طبیعیات، خلائی طب اور نئی خلائی ٹیکنالوجیز شامل ہوں گی۔
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