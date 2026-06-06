چیٹ جی پی ٹی کا نیا سیکیورٹی فیچر: جانیں لاک ڈاؤن موڈ کیا ہے اور اسے کیسے آن کیا جائے
اوپن اے آئی نےچیٹ جی پی ٹی میں لاک ڈاؤن موڈ شروع کیا ہے،جو صارف کےحساس ڈیٹا کو پرامپٹ انجیکشن کے حملوں سے بچاتا ہے۔
Published : June 6, 2026 at 7:44 PM IST
حیدرآباد: ان دنوں اے آئی چیٹ بوٹس کا استعمال اتنا بڑھ گیا ہے کہ سائبر کرائمین بھی ان کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس خطرے کے پیش نظر اوپن اے آئی نے چیٹ جی پی ٹی میں ایک نیا اور منفرد سیکیورٹی فیچر شامل کیا ہے جسے لاک ڈاؤن موڈ کہتے ہیں۔ یہ ایک اختیاری حفاظتی ترتیب ہے جو خاص طور پر ان افراد اور تنظیموں کے لیے بنائی گئی ہے جو حساس ڈیٹا کے ساتھ کام کرتے ہیں اور سائبر خلاف ورزیوں سے خود کو بچانا چاہتے ہیں۔
اوپن اے آئی کا لاک ڈاؤن موڈ صارفین کو جس خطرے سے بچاتا ہے اسے پرامپٹ انجیکشن کہا جاتا ہے۔ یہ سوشل انجینئرنگ ٹیکنالوجی کی ایک قسم ہے جو خاص طور پر اے آئی چیٹ بوٹس کو نشانہ بناتی ہے۔ جیسا کہ اے آئی سسٹمز انٹرنیٹ سے معلومات نکالنے میں زیادہ ماہر ہو گئے ہیں، ہیکرز نے اے آئی کو گمراہ کرنے اور صارف کا ڈیٹا چوری کرنے کے لیے ویب پیجز اور دیگر مقامات پر پوشیدہ، بدنیتی پر مبنی ہدایات ڈالنا شروع کر دی ہیں۔
اوپن اے آئی کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن موڈ ایک قسم کے حتمی دفاع کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ خصوصیت چیٹ جی پی ٹی کی نیٹ ورک کی درخواستوں کو محدود کرتی ہے، جسے سائبر حملہ آور آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیٹا نکالنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ ضروری طور پر فوری طور پر انجیکشن کی کوششوں کو نہیں روکے گا، یہ یقینی طور پر ان کے نقصان کو کم کر سکتا ہے۔
لاک ڈاؤن موڈ کو کیسے فعال کریں؟
یہ خصوصیت تمام ذاتی اکاؤنٹس کے لیے دستیاب ہے، بشمول چیٹ جی پی ٹی کے مفت پلان پر۔ اسے فعال کرنے کے لیے، ان اقدامات پر عمل کریں:
چیٹ جی پی ٹی کی سیٹنگ پر جائیں۔
سیفٹی اور سیکیورٹی سیکشن کھولیں۔
وہاں پر ایڈوانس سیکیورٹی پر جائیں۔
اب آپ کو لاک ڈاؤن موڈ کا آپشن ملے گا۔
آپ کو بس اسے ٹوگل آن کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کا اکاؤنٹ محفوظ رہے گا۔
اس کے علاوہ، اگر آپ اسے کسی ایک گفتگو کے لیے عارضی طور پر بند کرنا چاہتے ہیں، تو آپ چیٹ ونڈو کے اوپر دکھائے گئے اسٹیٹس میسج سے مینیج آپشن کو منتخب کر کے "ٹرن آف فار دس چیٹ" کر سکتے ہیں۔
لاک ڈاؤن موڈ کو آن کرنے کے بعد، ڈیپ ریسرچ اور ایجنٹ موڈ جیسی خصوصیات مکمل طور پر غیر فعال ہو جاتی ہیں۔ فائل ڈاؤن لوڈ کرنا بھی غیر فعال ہے، حالانکہ آپ خود دستاویزات کو دستی طور پر اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔ مزید برآں، اسٹوریج، فائل اپ لوڈ، اور چیٹ جیسی خصوصیات کام کرتی رہتی ہیں۔
ایکٹو سیشن مینیجر کیا ہے؟
مزید برآں اوپن اے آئی نے ایک فعال سیشن مینیجر شروع کیا ہے۔ یہ ٹول صارفین کو یہ دیکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ کن آلات یا براؤزرز نے ان کے اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کی ہے۔ کسی بھی یا تمام سیشنز سے ایک ساتھ لاگ آؤٹ کرنے کے لیے ایک کلک تک رسائی دستیاب ہے، حالانکہ تمام سیشنز کو بند ہونے میں 30 منٹ تک کا وقت لگ سکتا ہے۔
اگر کسی کو اپنے اکاؤنٹ پر مشتبہ سرگرمی نظر آتی ہے تو اوپن اے آئی صارفین کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنا پاس ورڈ تبدیل کریں، اپنے سائن ان کے طریقے چیک کریں، اور اوپن اے آئی سپورٹ سے رابطہ کریں۔