چیٹ جی پی ٹی میں آئی ایک بڑی تبدیلی، وائس موڈ فیچر اب براہ راست چیٹ میں دستیاب
CHATGPT کا وائس موڈ اب چیٹ کے اندر متن اور بصری ڈسپلے کرتا ہے، آواز اور اسکرین دونوں پر لائیو ردعمل کی اجازت دیتا ہے۔
Published : November 26, 2025 at 3:53 PM IST
حیدرآباد: اوپن اے آئی (OpenAI) جو کہ امریکہ میں مقیم مصنوعی ذہانت اے آئی (AI) کمپنی ہے، اپنے بڑے لینگویج ماڈل (LLM)، چیٹ جی پی ٹی (ChatGPT) کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ اس بار کمپنی نے چیٹ جی پی ٹی (ChatGPT) کے وائس موڈ کو صارفین کے لیے مزید کارآمد بنایا ہے۔ اوپن اے آئی (OpenAI) نے چیٹ جی پی ٹی (ChatGPT) کے وائس موڈ کو مزید عملی بنا دیا ہے۔ پہلے، جب بھی آپ آواز کے ذریعے چیٹ کرنا چاہتے تھے، آپ کو ایک الگ اسکرین پر لے جایا جاتا تھا جہاں ایک اینیمیٹڈ نیلے رنگ کا دائرہ گھومتا تھا۔ اس موڈ میں، صرف آواز سنائی دیتی تھی اور جواب اسکرین پر ظاہر ہوتا تھا۔
You can now use ChatGPT Voice right inside chat—no separate mode needed.— OpenAI (@OpenAI) November 25, 2025
You can talk, watch answers appear, review earlier messages, and see visuals like images or maps in real time.
Rolling out to all users on mobile and web. Just update your app. pic.twitter.com/emXjNpn45w
چیٹ جی پی ٹی کی نئی خصوصیت
اگر کوئی لائن چھوٹ جاتی ہے تو، صارفین کو جواب پڑھنے کے لیے وائس موڈ سے باہر نکلنا پڑتا ہے اور چیٹ پر واپس جانا پڑتا ہے۔ یہ بہت سے لوگوں کے لیے کچھ مایوس کن تجربہ تھا۔ تاہم، اوپن اے آئی (OpenAI) نے اب اس سسٹم کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ کمپنی نے چیٹ جی پی ٹی (ChatGPT) کی چیٹ ونڈو کو آواز کے تجربے کے ساتھ مربوط کیا ہے۔ یہ صارفین کو چیٹ باکس میں ہی وائس موڈ استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ جیسے ہی آپ بولیں گے، جواب چیٹ میں ہی لائیو ٹیکسٹ کے طور پر ظاہر ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ چیٹ جی پی ٹی (ChatGPT) اب آواز کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ چیٹ جی پی ٹی (ChatGPT) کے ساتھ صارفین کی بات چیت کو زیادہ ہموار اور قدرتی بنا دے گا۔
چیٹ ونڈو پر حقیقی وقت میں ظاہر ہوگا
چیٹ جی پی ٹی (چیٹ جی پی ٹی (ChatGPT) ) میں اوپن اے آئی (OpenAI) کی تبدیلیاں صرف آواز سننے تک محدود نہیں ہیں۔ اب، اگر چیٹ جی پی ٹی گفتگو کے دوران کوئی تصویر، نقشہ، یا بصری ڈسپلے کرتا ہے، تو یہ چیٹ ونڈو پر حقیقی وقت میں ظاہر ہوگا، جیسا کہ پہلے وائس موڈ استعمال کرتے وقت، جہاں بصری اسکرین پر نظر نہیں آتے تھے۔ آئیے اوپن اے آئی نے چیٹ جی پی ٹی میں کی گئی کچھ اہم تبدیلیوں کو توڑتے ہیں۔
ایک ہی چیٹ میں بیک وقت بولنے اور پڑھنے کے جوابات
پرانے انٹرفیس کو استعمال کرنے کے اختیارات بھی دستیاب ہیں۔
اگر چاہیں تو پرانا الگ آواز کا موڈ اب بھی دستیاب ہے۔
بات چیت کے دوران تصاویر اور نقشے بھی نظر آئیں گے۔
رول آؤٹ ویب اور موبائل دونوں پر شروع ہوتا ہے۔
لاپتہ جوابات کا مسئلہ ختم کر دیا گیا ہے۔
نئی وائس ان چیٹ خصوصیت چیٹ جی پی ٹی
یہ بات قابل غور ہے کہ اگر آپ وائس موڈ سے ٹیکسٹ موڈ میں واپس آنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اسکرین پر End بٹن دبانے کی ضرورت ہوگی۔ یہ سوئچ خودکار نہیں ہے۔ تاہم، کمپنی نے ان لوگوں کے لیے ایک آپشن فراہم کیا ہے جو وائس موڈ کے لیے پرانے، الگ انٹرفیس کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ سیٹنگز > وائس موڈ > علیحدہ موڈ کو فعال کر کے پرانے انٹرفیس کے تجربے پر واپس جا سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر، نئی وائس ان چیٹ خصوصیت چیٹ جی پی ٹی (ChatGPT) کو روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرنا بہت آسان بناتی ہے۔ لوگ اب بات کرتے ہوئے اسکرین پر جوابات دیکھ سکتے ہیں، جس سے چیٹ جی پی ٹی (ChatGPT) پہلے سے زیادہ انٹرایکٹیو، تیز اور صارف دوست بنتا ہے۔