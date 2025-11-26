ETV Bharat / technology

چیٹ جی پی ٹی میں آئی ایک بڑی تبدیلی، وائس موڈ فیچر اب براہ راست چیٹ میں دستیاب

CHATGPT کا وائس موڈ اب چیٹ کے اندر متن اور بصری ڈسپلے کرتا ہے، آواز اور اسکرین دونوں پر لائیو ردعمل کی اجازت دیتا ہے۔

ChatGPTs voice mode now displays text and images directly in the chat, making conversations easier and more fluid than ever before
چیٹ جی پی ٹی کا وائس موڈ اب براہ راست چیٹ کے اندر متن اور تصاویر دکھاتا ہے، جو بات چیت کو پہلے کے مقابلے میں آسان اور زیادہ سیال بناتا ہے (X/OpenAI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 26, 2025 at 3:53 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: اوپن اے آئی (OpenAI) جو کہ امریکہ میں مقیم مصنوعی ذہانت اے آئی (AI) کمپنی ہے، اپنے بڑے لینگویج ماڈل (LLM)، چیٹ جی پی ٹی (ChatGPT) کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ اس بار کمپنی نے چیٹ جی پی ٹی (ChatGPT) کے وائس موڈ کو صارفین کے لیے مزید کارآمد بنایا ہے۔ اوپن اے آئی (OpenAI) نے چیٹ جی پی ٹی (ChatGPT) کے وائس موڈ کو مزید عملی بنا دیا ہے۔ پہلے، جب بھی آپ آواز کے ذریعے چیٹ کرنا چاہتے تھے، آپ کو ایک الگ اسکرین پر لے جایا جاتا تھا جہاں ایک اینیمیٹڈ نیلے رنگ کا دائرہ گھومتا تھا۔ اس موڈ میں، صرف آواز سنائی دیتی تھی اور جواب اسکرین پر ظاہر ہوتا تھا۔

چیٹ جی پی ٹی کی نئی خصوصیت

اگر کوئی لائن چھوٹ جاتی ہے تو، صارفین کو جواب پڑھنے کے لیے وائس موڈ سے باہر نکلنا پڑتا ہے اور چیٹ پر واپس جانا پڑتا ہے۔ یہ بہت سے لوگوں کے لیے کچھ مایوس کن تجربہ تھا۔ تاہم، اوپن اے آئی (OpenAI) نے اب اس سسٹم کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ کمپنی نے چیٹ جی پی ٹی (ChatGPT) کی چیٹ ونڈو کو آواز کے تجربے کے ساتھ مربوط کیا ہے۔ یہ صارفین کو چیٹ باکس میں ہی وائس موڈ استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ جیسے ہی آپ بولیں گے، جواب چیٹ میں ہی لائیو ٹیکسٹ کے طور پر ظاہر ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ چیٹ جی پی ٹی (ChatGPT) اب آواز کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ چیٹ جی پی ٹی (ChatGPT) کے ساتھ صارفین کی بات چیت کو زیادہ ہموار اور قدرتی بنا دے گا۔

چیٹ ونڈو پر حقیقی وقت میں ظاہر ہوگا

چیٹ جی پی ٹی (چیٹ جی پی ٹی (ChatGPT) ) میں اوپن اے آئی (OpenAI) کی تبدیلیاں صرف آواز سننے تک محدود نہیں ہیں۔ اب، اگر چیٹ جی پی ٹی گفتگو کے دوران کوئی تصویر، نقشہ، یا بصری ڈسپلے کرتا ہے، تو یہ چیٹ ونڈو پر حقیقی وقت میں ظاہر ہوگا، جیسا کہ پہلے وائس موڈ استعمال کرتے وقت، جہاں بصری اسکرین پر نظر نہیں آتے تھے۔ آئیے اوپن اے آئی نے چیٹ جی پی ٹی میں کی گئی کچھ اہم تبدیلیوں کو توڑتے ہیں۔

ایک ہی چیٹ میں بیک وقت بولنے اور پڑھنے کے جوابات

پرانے انٹرفیس کو استعمال کرنے کے اختیارات بھی دستیاب ہیں۔

اگر چاہیں تو پرانا الگ آواز کا موڈ اب بھی دستیاب ہے۔

بات چیت کے دوران تصاویر اور نقشے بھی نظر آئیں گے۔

رول آؤٹ ویب اور موبائل دونوں پر شروع ہوتا ہے۔

لاپتہ جوابات کا مسئلہ ختم کر دیا گیا ہے۔

نئی وائس ان چیٹ خصوصیت چیٹ جی پی ٹی

یہ بات قابل غور ہے کہ اگر آپ وائس موڈ سے ٹیکسٹ موڈ میں واپس آنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اسکرین پر End بٹن دبانے کی ضرورت ہوگی۔ یہ سوئچ خودکار نہیں ہے۔ تاہم، کمپنی نے ان لوگوں کے لیے ایک آپشن فراہم کیا ہے جو وائس موڈ کے لیے پرانے، الگ انٹرفیس کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ سیٹنگز > وائس موڈ > علیحدہ موڈ کو فعال کر کے پرانے انٹرفیس کے تجربے پر واپس جا سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر، نئی وائس ان چیٹ خصوصیت چیٹ جی پی ٹی (ChatGPT) کو روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرنا بہت آسان بناتی ہے۔ لوگ اب بات کرتے ہوئے اسکرین پر جوابات دیکھ سکتے ہیں، جس سے چیٹ جی پی ٹی (ChatGPT) پہلے سے زیادہ انٹرایکٹیو، تیز اور صارف دوست بنتا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

Elon Musk to Launch TruthGPT ایلون مسک کا 'ٹروتھ جی پی ٹی' متعارف کرانے کا اعلان

وزارت خزانہ نے سرکاری ملازمین کو خبردار کیا، چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک کا استعمال نہ کریں

چیٹ جی پی ٹی کا نیا فیچر غبلی انٹرنیٹ پر دھوم مچا رہا ہے، جانیے استعمال کرنے کا طریقہ

کشمیری زبان کے فروغ کےلئے کشمیری چیٹ جی پی ٹی تیار کرنے والا انجینئر، ثقلین یوسف

سائنسدانوں نے نئے ادویات کو ڈیزائن کرنے کے لئے چیٹ جی پی ٹی جیسا ماڈل تیار کیا

اٹلی میں چیٹ جی پی ٹی سروس دوبارہ بحال

TAGGED:

CHATGPT VOICE TEXT TOGETHER
OPENAI NEW VOICE UPDATE
CHATGPT VOICE IN CHAT
CHATGPT VOICE MODE
CHATGPT VOICE MODE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.