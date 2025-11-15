Bihar Election Results 2025

چندریان تھری کے پروپلشن ماڈیول نے کیا حیرت انگیز کارکردگی کا مظاہرہ، دو قمری فلائی بائیس نے پورے مدار کو کردیا تبدیل

چندریان3 کا پروپلشن ماڈیول دو فلائی بائی ایونٹس کے بعد ایک نئے، بڑے مدار میں پہنچ گیا، جس سے اسرو کو اہم ڈیٹا مل گیا۔

chandrayaan 3 propulsion module expands orbit after two lunar flybys Urdu News
پروپلشن ماڈیول نے چاند کے دو فلائی بائی مکمل کیے، اس کے مدار اور جھکاؤ کو تبدیل کیا، اسرو کو مشن کی منصوبہ بندی کے لیے درکار معلومات فراہم کیں (Image Credit: ISRO)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 15, 2025 at 9:59 AM IST

حیدرآباد: چندریان -3 کا پروپلشن ماڈیول ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ یہ ماڈیول، جو کافی عرصے سے زمین کا ایک اونچے مدار میں چکر لگا رہا تھا، نے حال ہی میں دو قمری فلائی بائی مکمل کیے۔ ان فلائی بائی واقعات نے نہ صرف اس کے مدار کو نمایاں طور پر بڑھایا بلکہ اس کے جھکاؤ کو بھی نمایاں طور پر تبدیل کیا۔ اسرو کے مطابق، اس پورے عمل نے انہیں خلائی جہاز پر کام کرنے والے خلل کے ٹارک اور قدرتی قوتوں کے بارے میں گہری سمجھ حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا ہے، جو مستقبل کے مشن کی منصوبہ بندی کے لیے انتہائی قیمتی ثابت ہوگا۔

چندریان 3 کا پس منظر

یہ اسرو کا تیسرا قمری مشن تھا، جس نے اگست 2023 میں اپنے لینڈر اور روور کو چاند کی سطح پر اتارا۔ اس وقت پروپلشن ماڈیول تقریباً 150 کلومیٹر کی بلندی پر چاند کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ بعد میں، اسے TEI (Trans-Earth Injection) پینتریبازی کا استعمال کرتے ہوئے زمین سے منسلک اونچے مدار میں منتقل کیا گیا۔ یہاں، یہ زمین اور چاند کی کشش ثقل کے درمیان توازن میں مسلسل گردش کرتا ہے۔

یہ پورا فلائی بائی کیسے ہوا؟

4 نومبر 2025 کو، ماڈیول چاند کے دائرہ اثر (SOI) میں داخل ہوا۔ اس مقام پر پہنچنے پر، چاند کی کشش ثقل زیادہ اثر ڈالتی ہے۔

پہلا فلائی بائی

تاریخ: 6 نومبر 2025

وقت: 12:53 PM

فاصلہ: 3,740 کلومیٹر

یہ واقعہ IDSN کی مرئیت سے باہر پیش آیا۔

دوسری پرواز:

تاریخ: 12 نومبر 2025

وقت: 4:48 AM

فاصلہ: 4,537 کلومیٹر

ISDN ٹیم کے ذریعہ لائیو ٹریک کیا گیا۔

ماڈیول 14 نومبر 2025 تک چاند SOI سے نکل جائے گا، اور زمین کے مدار میں اپنا نیا راستہ قائم کرے گا۔

مدار اور جھکاؤ کتنا بدلا؟

پیرامیٹرزپہلے اب
مدار کا سائز100,000 × 300,000 کلومیٹر 409,000 × 727,000 کلومیٹر
جھکاؤ 34°22°

ISRO نے اطلاع دی ہے کہ ماڈیول بالکل درست حالت میں ہے اور اس کا کسی دوسرے قمری مدار کے ساتھ کوئی خطرناک قریبی مقابلہ نہیں ہوا ہے۔ اس کے تمام نظام معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں۔

یہ ڈیٹا اتنا اہم کیوں ہے؟

ان فلائی بائی واقعات نے ISRO کو یہ سمجھنے میں مدد کی ہے کہ سیاروں کی کشش ثقل اور قدرتی قوتیں طویل عرصے میں خلائی جہاز کو کس طرح متاثر کرتی ہیں۔ یہ علم مستقبل کے گہرے خلائی مشنوں کو محفوظ، زیادہ درست اور موثر بنائے گا۔

