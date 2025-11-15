چندریان تھری کے پروپلشن ماڈیول نے کیا حیرت انگیز کارکردگی کا مظاہرہ، دو قمری فلائی بائیس نے پورے مدار کو کردیا تبدیل
چندریان3 کا پروپلشن ماڈیول دو فلائی بائی ایونٹس کے بعد ایک نئے، بڑے مدار میں پہنچ گیا، جس سے اسرو کو اہم ڈیٹا مل گیا۔
Published : November 15, 2025 at 9:59 AM IST
حیدرآباد: چندریان -3 کا پروپلشن ماڈیول ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ یہ ماڈیول، جو کافی عرصے سے زمین کا ایک اونچے مدار میں چکر لگا رہا تھا، نے حال ہی میں دو قمری فلائی بائی مکمل کیے۔ ان فلائی بائی واقعات نے نہ صرف اس کے مدار کو نمایاں طور پر بڑھایا بلکہ اس کے جھکاؤ کو بھی نمایاں طور پر تبدیل کیا۔ اسرو کے مطابق، اس پورے عمل نے انہیں خلائی جہاز پر کام کرنے والے خلل کے ٹارک اور قدرتی قوتوں کے بارے میں گہری سمجھ حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا ہے، جو مستقبل کے مشن کی منصوبہ بندی کے لیے انتہائی قیمتی ثابت ہوگا۔
چندریان 3 کا پس منظر
یہ اسرو کا تیسرا قمری مشن تھا، جس نے اگست 2023 میں اپنے لینڈر اور روور کو چاند کی سطح پر اتارا۔ اس وقت پروپلشن ماڈیول تقریباً 150 کلومیٹر کی بلندی پر چاند کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ بعد میں، اسے TEI (Trans-Earth Injection) پینتریبازی کا استعمال کرتے ہوئے زمین سے منسلک اونچے مدار میں منتقل کیا گیا۔ یہاں، یہ زمین اور چاند کی کشش ثقل کے درمیان توازن میں مسلسل گردش کرتا ہے۔
یہ پورا فلائی بائی کیسے ہوا؟
4 نومبر 2025 کو، ماڈیول چاند کے دائرہ اثر (SOI) میں داخل ہوا۔ اس مقام پر پہنچنے پر، چاند کی کشش ثقل زیادہ اثر ڈالتی ہے۔
پہلا فلائی بائی
تاریخ: 6 نومبر 2025
وقت: 12:53 PM
فاصلہ: 3,740 کلومیٹر
یہ واقعہ IDSN کی مرئیت سے باہر پیش آیا۔
دوسری پرواز:
تاریخ: 12 نومبر 2025
وقت: 4:48 AM
فاصلہ: 4,537 کلومیٹر
ISDN ٹیم کے ذریعہ لائیو ٹریک کیا گیا۔
ماڈیول 14 نومبر 2025 تک چاند SOI سے نکل جائے گا، اور زمین کے مدار میں اپنا نیا راستہ قائم کرے گا۔
مدار اور جھکاؤ کتنا بدلا؟
|پیرامیٹرز
|پہلے
|اب
|مدار کا سائز
|100,000 × 300,000 کلومیٹر
|409,000 × 727,000 کلومیٹر
|جھکاؤ
|34°
|22°
ISRO نے اطلاع دی ہے کہ ماڈیول بالکل درست حالت میں ہے اور اس کا کسی دوسرے قمری مدار کے ساتھ کوئی خطرناک قریبی مقابلہ نہیں ہوا ہے۔ اس کے تمام نظام معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں۔
یہ ڈیٹا اتنا اہم کیوں ہے؟
ان فلائی بائی واقعات نے ISRO کو یہ سمجھنے میں مدد کی ہے کہ سیاروں کی کشش ثقل اور قدرتی قوتیں طویل عرصے میں خلائی جہاز کو کس طرح متاثر کرتی ہیں۔ یہ علم مستقبل کے گہرے خلائی مشنوں کو محفوظ، زیادہ درست اور موثر بنائے گا۔