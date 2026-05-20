چاند کی سطح تہہ در تہہ نکلی: چندریان-3 کے تجربہ سے اسرو کا اہم انکشاف
اسرو کے مطابق چاند کی سطح یکساں دھول کا ڈھیر نہیں بلکہ اوپر کے چندسینٹی میٹر میں دو تہوں والی ’’کیک جیسی‘‘ ساخت رکھتی ہے۔
Published : May 20, 2026 at 12:01 PM IST
نئی دہلی: انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن (اسرو) کے ایک بیان میں منگل کو ایک نئی تحقیق کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ چاند کی سطح صرف دھول کا یکساں ڈھیر نہیں ہے، بلکہ ایک الگ دو پرتوں والا "کیک نما" ڈھانچہ ہے جس کا اوپری حصہ صرف چند سینٹی میٹر ہے۔ چندریان-3 کے وکرم لینڈر کے ’ہاپ‘ تجربہ نے چاند کی سطح سے متعلق نئی سائنسی معلومات فراہم کی ہیں۔
اسرو کے مطابق چاند کی سطح یکساں دھول کا ڈھیر نہیں بلکہ اوپر کے چند سینٹی میٹر میں دو تہوں والی ’’کیک جیسی‘‘ ساخت رکھتی ہے۔ وکرم لینڈر نے 2 ستمبر 2023 کو مختصر چھلانگ لگائی تھی، جس دوران تقریباً 3 سینٹی میٹر نرم دھول کو ہٹا دیا تھا اور نیچے موجود نسبتاً سخت و پرانی سطح سامنے آگئی۔
تحقیق کے مطابق سطح کی دھول ہلکی اور نرم ہے، مگر صرف 6.5 سینٹی میٹر گہرائی پر مٹی دوگنی کثیف اور پانچ گنا زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق خلا باز کے لیے اوپری سطح خشک آٹے پر چلنے جیسی محسوس ہو سکتی ہے، جبکہ چند سینٹی میٹر نیچے یہی سطح نم اور سخت مٹی جیسی ہے۔ یہ دریافت مستقبل میں چاند کے جنوبی قطبی خطہ میں سائنسی اڈوں، لینڈنگ مشنوں اور تعمیراتی منصوبوں کے لیے نہایت اہم مانی جا رہی ہے۔
یہ تجزیہ فزیکل ریسرچ لیبارٹری کے سائنس دانوں نے کیا، جو کہ خلائی اور اس سے منسلک سائنسز کے لیے ایک قومی تحقیقی ادارہ ہے، جو بھارت کے خلائی محکمہ کے تحت کام کرتا ہے۔