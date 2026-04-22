سائبر فراڈ سے بچائے گا ہندوستان کا نیا اے آئی ٹول "ابھے"
'ABHAY' چیٹ بوٹ کے ذریعے، عام لوگ آسانی سے فرضی نوٹس کو پہچان سکیں گے اور سائبر گھوٹالوں سے خود کو محفوظ رکھ سکیں گے۔
Published : April 22, 2026 at 4:52 PM IST
حیدرآباد: ہندوستان میں سائبر کرائمز کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روشنی میں، تفتیشی ایجنسیوں نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مختلف نئی ٹیکنالوجیز کو اپنانا شروع کردیا ہے۔ کئی ہندوستانی ایجنسیاں ٹیکنالوجی کی مدد سے اختراعی حل تلاش کر رہی ہیں۔ اس کوشش میں، مرکزی تفتیشی بیورو (CBI) نے "ابھے" کے نام سے ایک خصوصی اے آئی پر مبنی چیٹ بوٹ شروع کیا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد عام لوگوں کو آن لائن فراڈ سے بچانا اور جعلی نوٹسوں کی شناخت میں ان کی مدد کرنا ہے۔
حال ہی میں، چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی)، سوریہ کانت نے 22 ویں ڈی پی کوہلی میموریل لیکچر کے دوران سائبر کرائم کے بڑھتے ہوئے چیلنجوں کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ موجودہ دور میں، مجرم لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کر رہے ہیں- جس سے معاشرے کے بزرگ اور خاص طور پر کمزور طبقے متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کے معاملات سے نمٹنے کے لیے شکار پر مبنی نقطہ نظر کو اپنانا ضروری ہے۔
ابھے بنے گا حفاظتی ڈھال
'ابھے' چیٹ بوٹ اسی مخصوص ضرورت کو ذہن میں رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ یہ ایک ڈیجیٹل اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتا ہے جو لوگوں کو موصول ہونے والے کسی بھی نوٹس کی صداقت کی تصدیق کرنے میں مدد کرتا ہے۔ وہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آیا یہ حقیقی ہے یا دھوکہ دہی۔ متعدد واقعات میں دیکھا گیا ہے کہ دھوکہ دہی کرنے والے لوگوں کو ڈرانے کے لیے خود کو سی بی آئی اہلکار بتاتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، جیسے کہ "ڈیجیٹل اریسٹ"۔ ایسے حالات میں 'ابھے' ایک حفاظتی ڈھال کے طور پر کام کرے گا۔
اس چیٹ بوٹ کی ایک اہم خصوصیت نوٹس کی صداقت کی فوری طور پر تصدیق کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس سے لوگوں کو نوٹس کی تصدیق کے لیے بار بار پولیس اسٹیشنوں یا دیگر ایجنسیوں میں جانے کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ یہی نہیں، یہ اے آئی ٹول عوامی بیداری بڑھانے اور شہریوں میں اعتماد کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا۔
سی جے آئی سوریہ کانت نے مشورہ دیا کہ اس ٹیکنالوجی کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے کو یقینی بنانے کے لیے، اسے موبائل فون پر پہلے سے انسٹال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے معاشرے کے تمام طبقوں کے لوگ آسانی کے ساتھ اس کا استعمال کر سکیں گے، اور اس سے سائبر فراڈ کے معاملات میں کمی آئے گی۔
یہ بھی پڑھیں: