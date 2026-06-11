کینیڈا 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا پر پابندی لگانے والا دوسرا ملک بن گیا
کینیڈا کے وزیر ثقافت مارک ملر نے بل متعارف کرایا، جس کا مقصد آن لائن نقصان سے نمٹنے کے لیےایک قانونی فریم ورک بنانا ہے۔
Published : June 11, 2026 at 3:49 PM IST
اوٹاوا: کینیڈا نے ایک ڈیجیٹل حفاظتی بل متعارف کرایا ہے جو 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم تک رسائی کو محدود کر دے گا، جب کہ کمپنیوں کو اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ نوجوان صارفین کے لیے مناسب حفاظتی اقدامات کا مظاہرہ کر سکیں تو وہ استثنیٰ حاصل کر سکتے ہیں۔
بدھ کے روز، کینیڈا کے وزیر برائے شناخت اور ثقافت، مارک ملر نے سی 34 بل متعارف کرایا، جو آن لائن نقصان سے نمٹنے کے لیے قانونی فریم ورک بنانے کی کینیڈا کی حکومت کی تازہ ترین کوشش ہے۔
ایک سرکاری بیان کے مطابق، مجوزہ قانون چیٹ جی پی ٹی جیسی مصنوعی ذہانت سے متعلق چیٹ بوٹ سروسز کو ریگولیٹ کرے گا اور آن لائن پلیٹ فارمز پر حفاظت کے نئے تقاضے نافذ کرے گا۔
بیان میں کہا گیا کہ اگرچہ کینیڈا میں نقصان پہنچنے کے بعد کارروائی کرنے کے لیے قوانین موجود ہیں، فی الحال ایسا کوئی قانون نہیں ہے جو آن لائن خدمات کو نقصان پہنچنے سے پہلے اسے روکنے کے لیے مجبور کرے۔
اس میں کہا گیا ہے کہ مجوزہ سیف سوشل میڈیا ایکٹ کا مقصد اس صورتحال کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ سوشل میڈیا سروسز اور اے آئی چیٹ بوٹ فراہم کرنے والے نقصان پہنچنے سے پہلے اسے روکنے کے ذمہ دار ہیں۔
یہ اقدام کینیڈا کو بچوں کے لیے آن لائن حفاظت کو مضبوط کرنے کے خواہاں ممالک کی صف میں لے آتا ہے۔ اس سے قبل، آسٹریلیا واحد ملک تھا جس نے ملک بھر میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا تک رسائی پر پابندی کا قانون نافذ کیا تھا۔
برطانیہ، فرانس، یونان، اسپین اور ملائیشیا جیسے ممالک نے بچوں کی آن لائن حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے اسی طرح کے اقدامات پر غور کیا، تجویز کیا یا نافذ کیا ہے۔ اگر منظور ہو گیا تو یہ قانون بچوں کو نقصان دہ مواد سے بچانے کی ذمہ داری ویب سائٹس پر ڈالے گا۔
اس میں سائبر دھونس یا ایذا رسانی شامل ہے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے ہوتی ہے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق، اس سے سوشل میڈیا اور اے آئی چیٹ بوٹ سروسز نئے حفاظتی ضوابط کو لاگو کرکے مزید جوابدہ اور شفاف بنائے گی۔
یہ عمر کی حد مقرر کرے گا جو 16 سال سے کم عمر بچوں کو سوشل میڈیا سروسز پر اکاؤنٹ بنانے سے روکے گی۔ تاہم، کمپنیوں کو استثنیٰ حاصل کرنے کا ایک طریقہ دیا جائے گا اگر وہ یہ ثابت کر سکیں کہ انہوں نے بچوں کی حفاظت کے لیے مناسب اقدامات کیے ہیں۔
کینیڈین حکومت کے ایک بیان کے مطابق، یہ نئے ضوابط پروڈکٹ ڈیزائن میں بچوں کی حفاظت کو ترجیح دیں گے۔ اس میں نوجوان صارفین کے مخصوص قسم کے مواد اور اعلی خطرے والے تعاملات کے سامنے آنے کو کم کرنے کے اقدامات شامل ہوں گے۔
مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق، حکومتی بریفنگ دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ یہ بل نئے ضوابط کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے "کینیڈا کا ڈیجیٹل سیفٹی کمیشن" قائم کرے گا۔
اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والی کمپنیوں پر 10 ملین کینیڈین ڈالر (سی اے ڈی) یا ان کی عالمی آمدنی کا تین فیصد، جو بھی زیادہ ہو، جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔
یہ قانون کینیڈا میں آن لائن نقصان کو کیسے منظم کرنے کے بارے میں برسوں کی بحث کے بعد ہے۔ سابق وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنی 2021 کی انتخابی مہم کے دوران اس طرح کے قانون کا وعدہ کیا تھا، اور 2024 میں ایک بل پیش کیا گیا تھا۔ تاہم، یہ قانون 2025 کے انتخابات سے قبل پارلیمنٹ سے منظور کرنے میں ناکام رہا۔
کینیڈین براڈکاسٹنگ کارپوریشن کے مطابق، اس بل کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، بشمول کنزرویٹو پارٹی، جس نے دلیل دی کہ اس کے ضابطہ فوجداری کی کچھ شقیں اظہار رائے کی آزادی پر منفی اثر ڈال سکتی ہیں۔
ملر نے بدھ کو کہا کہ قانون کے پچھلے ورژن بہت زیادہ سخت تھے۔ انہوں نے مزید کہا میری رائے میں، مجرمانہ نتائج (پچھلے قانون میں) شامل کرنے کے بارے میں جائز تنقیدیں تھیں۔