بجٹ 2026: سیمی کنڈکٹرز اور ریئر ارتھ میگنٹ کے لیے بڑے اعلانات، اوڈیشہ اور کیرالہ میں کان کنی کی تجویز
بجٹ 2026 میں وزیر خزانہ نے سیمی کنڈکٹرز اور ریئر ارتھ میگنٹ کے لیے بھاری بجٹ کی تجویز پیش کی ہے۔
حیدرآباد: وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے سال 2026-27 کا مرکزی بجٹ پیش کر دیا ہے۔ اس میں "میک ان انڈیا" اقدام کے ایک حصے کے طور پر بھارت میں سیمی کنڈکٹرز کے پروڈکشن پر زور دیا۔ اس مقصد کے لیے سیتا رمن نے بجٹ 2026 میں انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن 2.0 کی تجویز پیش کی۔
انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن 2.0 کا منصوبہ
انہوں نے کہا کہ انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن 2.0 سیمی کنڈکٹرز کے لیے تحقیق اور تربیتی مراکز پر توجہ مرکوز کرے گا۔ یہ منصوبہ بھارت میں سیمی کنڈکٹرز کی پیداوار بڑھانے پر بھی زور دے گا۔
بجٹ میں سیمی کنڈکٹر مشن 2.0 کی رفتار سے بڑھانے کے لیے سیتا رمن نے اعلان کیا کہ اس کے اخراجات کو 40,000 کروڑ روپے تک بڑھایا جائے گا۔ غور طلب ہے کہ گذشتہ سال حکومت ہند کے "میک ان انڈیا" اقدام کے تحت سیمی کنڈکٹر چپ 'وکرم' تیار کی گئی تھی۔ یہ چپ اسرو کے ذریعہ تیار کی گئی تھی۔
ریئر ارتھ کے لے بھاری بجٹ کی تجویز
اس کے علاوہ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے معدنیات سے مالا مال ریاستوں، جیسے کہ اڈیشہ، کیرالہ، آندھرا پردیش، اور تمل ناڈو میں زمین سے ریئر ارتھ نکالنے کے بھی بجٹ میں بھاری اخراجات کی تجویز رکھی ہے۔ انہوں نے ریئر ارتھ میگنٹ کی کان کنی کے لیے 10 ہزار کروڑ کی تجویز رکھی ہے۔
اس پہل سے ریئر ارتھ میگنٹ کے دیرینہ مسئلے کو ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ واضح رہے کہ یہ مسئلہ بھارت اور چین کے درمیان کافی عرصے سے تنازع کا شکار ہے۔ گذشتہ سال نومبر میں مرکزی حکومت نے 7,280 کروڑ روپے کے مالیاتی اخراجات کے ساتھ "سنٹرڈ ریئر ارتھ پرماننٹ میگنٹ کی مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے کی اسکیم" کو منظوری دی تھی۔
