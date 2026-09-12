بی آئی ٹی ایس حیدرآباد کے طلبا نے بھارتی فوج کے لیے جدید ڈرون تیار کرلیے، جی پی ایس کے بغیر بھی کام کرنے کی صلاحیت
اس ٹیکنالوجی کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ ڈرون جی پی ایس پر انحصار کیے بغیر اپنے مقررہ مقام تک پہنچ سکتا ہے۔
Published : September 12, 2026 at 2:30 PM IST
حیدرآباد : بی آئی ٹی ایس حیدرآباد کے طلبا نمن کاسلیوال اور شیون پاٹل نے اپنی اسٹارٹ اپ کمپنی ’بی جان‘ کے تحت بھارتی فوج کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے لیس ڈرون تیار کیے ہیں۔ حکام نے جمعرات کو بتایا کہ دونوں طلبا نے بی آئی ٹی ایس کے کیمپس میں واقع کوراس لیبارٹری میں ان ڈرونز کی صلاحیتوں کا کامیاب تجربہ کیا۔ اس منصوبے کے ابتدائی مرحلے میں انہوں نے ’بی جان آٹونومس نیویگیشن ماڈیول‘ کے نام سے ایک سافٹ ویئر سسٹم تیار کیا، جس کا مقصد دشمن کی جانب سے کیے جانے والے ڈرون حملوں اور غیر مجاز ڈرون مداخلت کا مقابلہ کرنا ہے۔
اس ٹیکنالوجی کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ ڈرون جی پی ایس پر انحصار کیے بغیر اپنے مقررہ مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اس طرح ایسے حالات میں بھی ڈرون کو مطلوبہ سمت میں منتقل کرنا ممکن ہوگا جہاں جی پی ایس سگنل دستیاب نہ ہوں یا انہیں جام کردیا گیا ہو۔ بی جان کے تیار کردہ ڈرونز ریڈیو فریکوئنسی مداخلت کے باوجود مؤثر انداز میں کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی ٹیکنالوجی کے تجربات سکندرآباد اور لیہہ سمیت مختلف فوجی مراکز میں بھی کیے جاچکے ہیں۔
حال ہی میں ان ڈرونز کی کارکردگی کا مظاہرہ بھارتی فوج کی سدرن کمانڈ کے سامنے کیا گیا۔ ٹیکنالوجی کی کارکردگی سے متاثر ہوکر فوج کی مزید آٹھ یونٹس نے بھی اس نظام کے حصول میں دلچسپی ظاہر کی اور اس کے لیے درخواست دی ہے۔ نمن کاسلیوال اور شیون پاٹل کے مطابق ان ڈرونز کی تیاری میں مکمل طور پر ملکی سطح پر تیار کردہ پرزہ جات استعمال کیے گئے ہیں۔ انہوں نے روبوٹکس ٹیکنالوجی کے ساتھ مصنوعی ذہانت (اے آئی) کو بھی اس نظام کا حصہ بنایا ہے۔
دونوں طلبا نے اپنی کامیابی کا سہرا آئی آئی ٹی بمبئی میں منعقدہ ایک روبوٹکس مقابلے میں رنرز اپ رہنے سے حاصل ہونے والی تحریک کو دیا۔ ان کی اختراع نے گزشتہ سال آئی آئی ٹی گاندھی نگر میں منعقدہ کوریوسٹی 2025 پروگرام میں 25 لاکھ روپے کی گرانٹ بھی حاصل کی تھی۔ بی جان ٹیک کا ’پرچنڈ سوارم گراؤنڈ اسٹیشن‘ سافٹ ویئر اس وقت بھارتی فوج کی سدرن کمانڈ کے تحت بعض فوجی فارمیشنز میں تعینات ہے۔ کمپنی نے آرمی ایئر ڈیفنس کے لیے بھی مزید ایپلی کیشنز تیار کی ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: برکس سربراہی اجلاس 2026: چینی صدر شی جن پنگ دہلی پہنچے، آج وزیراعظم مودی سے کریں گے ملاقات
کمپنی کے مطابق اس کے آٹونومس نیویگیشن ماڈیول کو بھارتی فوج کی آٹھ یونٹس کی جانب سے لیٹرز آف انٹینٹ بھی موصول ہوچکے ہیں۔ یہ پیشرفت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ملک کے تعلیمی اداروں سے وابستہ نوجوان ٹیکنالوجی کے ذریعے دفاعی شعبے میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔