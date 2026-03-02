بھارتی ایئرٹیل کی گوگل کے ساتھ شراکت داری، موبائل میسجنگ کو مزید محفوظ بنانے کی کوشش
Published : March 2, 2026 at 5:19 PM IST
حیدرآباد: بھارتی ایرٹیل نے ہندوستان میں موبائل میسجنگ کو مزید محفوظ بنانے کے لیے گوگل کے ساتھ شراکت داری کی ہے۔ شراکت داری کا مقصد رچ کمیونیکیشن سروس (آر سی ایس) پیغام رسانی میں اسپام اور ڈیجیٹل فراڈ کو روکنا ہے۔ دونوں کمپنیاں مل کر ایک ایسا نظام تیار کر رہی ہیں جو ایک بہتر، محفوظ پیغام رسانی کا تجربہ فراہم کرے گی، خاص طور پر اینڈرائیڈ صارفین کے لیے۔
یہ نیا فیچر گوگل میسجز ایپ کے ذریعے دستیاب ہوگا۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ٹیلی کام نیٹ ورک انٹیلی جنس کو گوگل کے آر سی ایس پلیٹ فارم کے ساتھ جوڑ رہی ہے۔ اس سے پیغامات بھیجنے والے کاروباری اکاؤنٹس کی سخت جانچ پڑتال اور مشتبہ مواد کو پہلے سے فلٹر کیا جا سکے گا۔
ایئرٹیل اپنے اے آئی پر مبنی سپیم کا پتہ لگانے والے ٹولز کو براہ راست آر سی ایس فریم ورک میں ضم کر رہا ہے۔ یہ کسی بھی کاروباری پیغام کو حقیقی وقت میں جانچنے کی اجازت دے گا۔ اگر کوئی مشتبہ لنکس، جعلی پیشکش، یا دھوکہ دہی پر مبنی پیغامات ہیں، تو سسٹم انہیں بلاک یا فلٹر کر دے گا۔ مزید برآں، مستند کاروباری بھیجنے والے کی شناخت کی تصدیق ٹیلی کام کی سطح پر کی جائے گی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ صارفین کو قابل اعتماد پیغامات موصول ہوں۔
آر سی ایس کی تمام خصوصیات دستیاب ہوں گی
کمپنیوں نے واضح کیا ہے کہ صارفین آر سی ایس کی تمام مقبول خصوصیات سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ جیسے کہ ہائی ریزولوشن فوٹوز اور ویڈیوز کا اشتراک کرنا، ٹائپنگ کے اشارے دیکھنا، رسیدیں پڑھنا، اور پیغام کے رد عمل۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب ان کے ساتھ سیکیورٹی کی ایک اضافی پرت بھی ہوگی۔
ایئر ٹیل کے مطابق، اس کے اے آئی سسٹم نے پچھلے 18 مہینوں میں 71 بلین سپیم کالز اور 2.9 بلین سپیم ایس ایم ایس کو بلاک کر دیا ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ان اقدامات سے اس کے نیٹ ورک پر ہونے والے مالی نقصانات میں تقریباً 68.7 فیصد کمی آئی ہے۔ تاہم، کچھ اوور دی ٹاپ میسجنگ پلیٹ فارم اب بھی ٹیلی کام گریڈ سیکیورٹی کے معیارات کی تعمیل نہیں کرتے، جس سے خطرہ لاحق ہے۔
نئے آر سی ایس پر مبنی نظام میں سیکیورٹی کی متعدد پرتیں ہوں گی، بشمول کاروباری بھیجنے والوں کی ٹیلی کام پر مبنی تصدیق، ڈو ناٹ ڈسٹرب کے قوانین کی پابندی، پروموشنل اور لین دین کے پیغامات میں فرق، اور نقصان دہ لنکس کی کثیر سطحی تصدیق۔
اگر کوئی ارسال کنندہ ایئر ٹیل یا گوگل کے اے آئی سسٹمز کے ذریعے مشکوک پایا جاتا ہے، تو ان کے پیغامات محدود یا بلاک ہو سکتے ہیں۔ دونوں کمپنیوں کا کہنا ہے کہ یہ شراکت داری ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح ٹیلی کام آپریٹرز اور ٹیک پلیٹ فارم ہندوستان کے ڈیجیٹل پیغام رسانی کے ماحولیاتی نظام کو زیادہ محفوظ اور جوابدہ بنانے کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں۔