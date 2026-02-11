مصنوعی ذہانت سے لیس اسمارٹ عینک ۔ نابینا افراد کے لیے نئی امید
یہ عینک ایک ڈیجیٹل رہنما کا کام کرتی ہے۔ یہ رکاوٹوں کی شناخت، چہروں کی پہچان، متن پڑھنے اور راستہ بتانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
بنگلور : مصنوعی ذہانت (اے آئی) پر مبنی ایک جدید اسسٹِو ڈیوائس "اسمارٹ وژن گلاسیز الٹرا" متعارف کرائی گئی ہے جو مکمل یا شدید بصری معذوری کے شکار افراد کو زیادہ خودمختار زندگی گزارنے میں مدد فراہم کرے گی۔ اس ٹیکنالوجی کو ایس ایچ جی ٹیکنالوجیز نے تیار کیا جبکہ نارائنا نیتھرالیہ اسپتال نے اس کی کلینیکل توثیق کی ہے۔
یہ عینک عام چشمے کی طرح دکھائی دیتی ہے لیکن درحقیقت ایک ڈیجیٹل رہنما کا کام کرتی ہے۔ اس میں نصب مصنوعی ذہانت اشیاء اور رکاوٹوں کی شناخت، چہروں کی پہچان، متن پڑھنے اور راستہ بتانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیڈار (LiDAR) سینسر اردگرد کے ماحول کو اسکین کرکے بلوٹوتھ اسپیکر کے ذریعے صارف کو معلومات فراہم کرتا ہے۔
نارائنا نیتھرالیہ کے آپٹومیٹرسٹ ڈاکٹر محمد دانش کے مطابق، یہ ڈیوائس برسوں کے کلینیکل تجربے کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ عینک خاص طور پر نابینا یا کمزور بصارت رکھنے والے افراد کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے، جبکہ عام اسمارٹ گلاسز سے مختلف ہے۔
عینک کی نمایاں خصوصیات میں کرنسی نوٹوں کی شناخت، 18 بھارتی زبانوں سمیت متعدد زبانوں میں متن پڑھنے اور ترجمہ کرنے کی سہولت، رنگوں کی پہچان، سائن بورڈز کی شناخت، حتیٰ کہ ہاتھ سے لکھی تحریر پڑھنے کی صلاحیت شامل ہے۔ ہنگامی صورتحال میں ایک بٹن دبانے پر صارف کی لوکیشن، آخری آواز اور سامنے کا منظر مقررہ فرد کو ارسال کیا جا سکتا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ اسپتال میں ہر سال 300 سے 400 کم بصارت کے مریض آتے ہیں جن میں تقریباً 200 مکمل طور پر نابینا ہوتے ہیں۔ گزشتہ سال تقریباً 50 مریضوں نے اس ڈیوائس کو اپنایا۔ کئی صارفین کے مطابق اس عینک نے ان کی خود اعتمادی میں اضافہ کیا ہے اور روزمرہ امور میں دوسروں پر انحصار کم کیا ہے۔
46 ہزار روپے (جی ایس ٹی سمیت) قیمت والی یہ ڈیوائس درآمد شدہ آلات کے مقابلے میں نسبتاً کم قیمت ہے۔ تاہم کم آمدنی والے مریضوں کے لیے حکومت کی اسکیموں کے تحت مالی معاونت بھی فراہم کی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق مستقبل میں بیٹری لائف، کیمرہ کوالٹی اور ڈیزائن میں مزید بہتری لائی جائے گی تاکہ صارفین اسے بلا جھجھک عوامی مقامات پر استعمال کر سکیں۔
بھارت میں لاکھوں افراد ناقابلِ علاج بصری معذوری کا شکار ہیں۔ ایسی جدید ٹیکنالوجی نہ صرف ان کی نقل و حرکت آسان بناتی ہے بلکہ انہیں باوقار اور خودمختار زندگی گزارنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔