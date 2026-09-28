اوڈیشہ کا 14 سالہ سوراج سرخیوں میں، گیراج کے کباڑ سے بنا دی سولر ای وی
نویں جماعت کے طالب علم نے تین ماہ کی سخت محنت سے سولر پاورڈ الیکٹرک گاڑی تیار کردی۔ بیکاش کمار داس کی خصوصی رپورٹ
Published : September 28, 2026 at 1:27 PM IST
سوراج ستپتھی کی عمر محض 14 برس ہے، وہ نویں جماعت کے طالب علم ہیں لیکن خواب بڑے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں انوکھا کارنامہ انجام دیتے ہوئے گیراج میں پڑے فالتو اور کباڑ سامان کو نیا روپ دے کر دو سیٹوں والی سولر پاورڈ الیکٹرک گاڑی تیار کی ہے۔ 'وکاش ریزیڈنشیل اسکول' کے طالب علم سوراج ستپتھی کی یہ انوکھی کوشش اس وقت سرخیوں میں ہے۔
کباڑ سے ایجاد کی سوچ پر عمل کرتے ہوئے تقریباً تین ماہ کی سخت محنت کے بعد سوراج نے 'ولٹ-ایکس' نام کی گاڑی تیار کی ہے۔ یہ مکمل طور پر ایک سولر ای وی ماڈل گاڑی ہے۔ سوراج صرف ایک ماڈل بنا کر ہی نہیں رک گئے، بلکہ اسے چلانے کے لیے موٹر، بیٹری، اسٹیرنگ اور بریک سسٹم جیسے مختلف مکینیکل سسٹم کو یکجا کیا۔ چار پہیوں والی اس گاڑی میں دو سیٹیں، 48 وولٹ کی 800 واٹ بی ایل ڈی سی موٹر، 48 وولٹ کی بیٹری اور ڈسک بریک سسٹم موجود ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار تقریباً 25 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔
اس بارے میں سوراج کا کہنا ہے کہ چونکہ الیکٹرک گاڑیوں میں چارجنگ ایک بڑا مسئلہ بنتی ہے، اس لیے اس کے حل کے طور پر انہوں نے اس میں سولر پاور کا استعمال کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ گاڑی تقریباً تین سے چار گھنٹے میں چارج ہو سکتی ہے۔ رات کے وقت بھی گاڑی چلانے کے لیے اس میں بیٹری بیک اپ کا انتظام کیا گیا ہے۔ سوراج کے مطابق، اس گاڑی کو بنانے میں تقریباً ایک لاکھ روپے کا خرچ آیا ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کی بچپن سے خواہش تھی کہ اپنی بنائی ہوئی گاڑی میں بیٹھیں۔ اس کے ساتھ ان کا مقصد ماحول دوست ایک الیکٹرک گاڑی بنانا بھی تھا۔ اسی سوچ سے وولٹ ایکس بنانے کا خیال آیا۔
گاڑی بنانے میں گیراج کے کباڑ کا استعمال
اس گاڑی کے بارے میں سب سے دلچسپ چیز گیراج کے کباڑ کا دوبارہ استعمال ہے۔ سوراج نے کئی گیراجوں میں جا کر مختلف غیر ضروری سامان اکٹھا کیا۔ اس نے وہ سامان گاڑی میں ضرورت کے مطابق استعمال کیا۔ یعنی جسے دوسروں نے فضول سمجھا، سوراج نے اس میں ایک نئی اختراع کا امکان دیکھا۔
گاڑی کا اسٹیئرنگ سب سے بڑا چیلنج تھا
گاڑی بنانے کے دوران سب سے بڑا مسئلہ گاڑی کے اسٹیئرنگ سسٹم کا تھا۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ صحیح طریقے سے کیسے کام کرے گا بہت سے ٹیسٹ کرنے پڑے۔ شروع میں ان کی متعدد کوششیں رائیگاں گئیں، تاہم طویل جد و جہد کے بعد سوراج اسٹیئرنگ سسٹم کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گئے۔
'وولٹ ایکس کو دو سے چار سیٹوں تک بڑھایا جائے گا'
سوراج نے مستقبل میں اپنی گاڑی کو دو سیٹوں سے بڑھا کر چار سیٹوں تک کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سوراج نے کہا کہ چاروں پہیوں پر ڈسک بریک لگانے کا کام بھی جاری ہے۔ تاہم وہ مستقبل میں اسے مارکیٹ میں بھی لانا چاہتے ہیں۔ اگر حکومت کی مدد ملتی ہے، تو سوراج کا مقصد ایسی مزید الیکٹرک گاڑیاں بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
'تمام بیکار چیزیں بیکار نہیں ہوتیں'
سوراج کی سوچ دیگر طلبہ سے بہت مختلف ہے۔ سوراج کے مطابق اگر بے کار چیزوں کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو نئی ایجادات کی جا سکتی ہیں۔ تمام بیکار چیزیں واقعی بیکار نہیں ہیں۔ اگر آپ ان کا صحیح استعمال کرنا سیکھ لیں تو آپ ان سے کچھ نیا بھی بنا سکتے ہیں۔
والدین بیٹے کی ایجاد پر شادمان
سوراج کے والد نے کہا کہ انہیں اپنے بیٹے کی کامیابی پر فخر اور خوشی ہے۔ اگر سوراج مستقبل میں ایک اچھی کاروباری شخصیت بنتے ہیں تو یہ ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ اسی طرح سوراج کی ماں نے کہا کہ شروع میں وہ اپنے بیٹے کو گاڑی بنانے کے کام میں زیادہ وقت نہیں دینا چاہتی تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دے۔ لیکن گاڑی مکمل ہونے کے بعد وہ اسے دیکھ کر خوش ہوئیں۔ اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو سپورٹ کرنے لگی۔
وولٹ ایکس کو پیٹنٹ کرانے کا منصوبہ
اسکول کی پرنسپل آرتی مشرا نے کہا کہ سوراج اسکول میں بھی سائنس اور پروجیکٹس میں اچھا کام کر رہا ہے۔ ٹیچر کے مشورے سے اس نے وولٹ ایکس بنایا۔ اسکول انتظامیہ بھی اس پروجیکٹ کو آگے بڑھانے میں تعاون کر رہی ہے۔ پرنسپل نے کہا کہ گاڑی کو مزید بہتر کرنے اور پیٹنٹ کرانے اور اسے اسکول کے احاطے میں استعمال کرنے کا منصوبہ ہے۔
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