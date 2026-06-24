مصنوعی ذہانت نے بدلی دنیا، مگر احتیاط ضروری کیوں؟ ماہرین نے بتائی وجہ
اے آئی نے مختلف شعبوں میں انقلاب بپا کیا، تاہم ماہرین حکام سے قواعد وضع کرنے کی اہمیت پر زور دے رہے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 24, 2026 at 5:04 PM IST
اننت ناگ (دین عمران) : دنیا تیزی سے مصنوعی ذہانت کے دور میں داخل ہو رہی ہے، جہاں AI انسانی زندگی کے ہر شعبے کو بدل رہی ہے۔ تعلیم، صحت، کاروبار، میڈیا اور روزمرہ زندگی میں AI کا کردار غیر معمولی حد تک بڑھ چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق، مصنوعی ذہانت سہولت کے ساتھ ساتھ چیلنجز بھی لے کر آ رہی ہے۔
آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی (اے آئی) ایک ایسی جدید ٹیکنالوجی ہے جس نے پوری دنیا بدل کر رکھ دی ہے، آج کے دور میں AI صرف ایک سائنسی تصور نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے۔ اگر ہم اپنے اردگرد نظر دوڑائیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ مصنوعی ذہانت کا استعمال ہر شعبے میں ہو رہا ہے، چاہے وہ ہمارے موبائل فونز ہوں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، آن لائن خریداری، اسپتال، تعلیمی ادارے، طبی شعبہ ہو یا پھر کاروباری دنیا، ہر شعبے میں AI اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہے۔
آئی ٹی طلبہ کا کہنا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس (AI) نے انسانی زندگی پر نمایاں اثرات مرتب کیے ہیں، تاہم اس کے استعمال میں توازن اور احتیاط بے حد ضروری ہے۔ ان کے مطابق کتابوں سے تحقیق اور مطالعہ انسان کی یادداشت اور فکری صلاحیت کو زیادہ مضبوط بناتا ہے، جبکہ مصنوعی ذہانت محض ایک معاون ذریعہ کے طور پر فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ موجودہ دور میں معلومات کی فراوانی کے باعث ہر چیز کو یاد رکھنا مشکل ہو گیا ہے، ایسے میں اگر AI کو مثبت حکمتِ عملی کے تحت استعمال کیا جائے تو یہ سیکھنے کے عمل کو مؤثر بنا سکتی ہے۔ تاہم ماہرین نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ انسان کو مکمل طور پر AI پر انحصار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے صرف رہنمائی اور معاونت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ انہوں نے عالمی اداروں پر زور دیا ہے کہ مصنوعی ذہانت کے غلط استعمال کی روک تھام کے لیے مؤثر قوانین اور ضوابط واضح کیے جائیں تاکہ معاشرے کو اس کے ممکنہ منفی اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے۔
ماہرین کے مطابق، مصنوعی ذہانت ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کمپیوٹرز اور مشینوں کو انسانی ذہن کی طرح سوچنے، سیکھنے، فیصلے کرنے اور مسائل حل کرنے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج AI انسان کے بہت سے مشکل کام نہایت تیزی اور درستگی سے انجام دے رہی ہے۔
تعلیم کے میدان میں اگر دیکھا جائے تو AI نے طلبہ کے لیے سیکھنے کے نئے دروازے کھول دیے ہیں۔ آج دنیا بھر کے لاکھوں طلبہ آن لائن لرننگ پلیٹ فارمز کے ذریعے اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جہاں AI ان کی کمزوریوں کو پہچان کر ان کے لیے مخصوص تعلیمی مواد فراہم کرتی ہے۔ اس کے ذریعے نہ صرف وقت کی بچت ہوتی ہے بلکہ سیکھنے کا معیار بھی بہتر ہوتا ہے۔
صحت کے شعبے میں بھی مصنوعی ذہانت انقلابی تبدیلیاں لا رہی ہے۔ جدید اسپتالوں میں AI کی مدد سے بیماریوں کی تشخیص پہلے سے کہیں زیادہ تیزی اور درستگی سے کی جا رہی ہے۔ کئی ممالک میں ایسے روبوٹس متعارف ہو چکے ہیں جو پیچیدہ آپریشنز میں ڈاکٹروں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ AI مریضوں کے طبی ریکارڈ کا تجزیہ کر کے بہتر علاج تجویز کرنے میں بھی معاون ثابت ہو رہی ہے۔
کاروباری دنیا میں مصنوعی ذہانت نے کمپنیوں کی کارکردگی کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔ بڑے ادارے AI کے ذریعے صارفین کی ضروریات کو سمجھتے ہیں، مارکیٹ کا تجزیہ کرتے ہیں اور ایسی حکمت عملی ترتیب دیتے ہیں جو کاروبار کو مزید کامیاب بناتی ہے۔ آن لائن شاپنگ ویب سائٹس صارفین کی پسند کے مطابق مصنوعات تجویز کرتی ہیں، جو AI کی بدولت ممکن ہو رہا ہے۔
وہی اگر میڈیا اور صحافت کی بات کی جائے تو AI خبروں کی تیاری، مواد کے تجزیے اور ناظرین کی دلچسپی کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ آج کئی نیوز چینلز اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز AI کی مدد سے تیزی سے خبریں مرتب کر رہے ہیں، جس سے معلومات کی ترسیل مزید مؤثر ہو گئی ہے۔
تاہم جہاں مصنوعی ذہانت بے شمار فوائد لا رہی ہے، وہیں کچھ خدشات بھی جنم لے رہے ہیں۔ ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ AI کے بڑھتے ہوئے استعمال سے کئی روایتی ملازمتیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیٹا پرائیویسی، غلط معلومات کے پھیلاؤ اور ٹیکنالوجی کے غلط استعمال جیسے مسائل بھی سنجیدہ توجہ کے خواہاں ہو سکتے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر AI کو مثبت انداز میں استعمال کیا جائے اور اس کے لیے واضح قوانین بنائے جائیں تو یہ انسانیت کے لیے ایک روشن مستقبل کی ضمانت بن سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کا غلط استعمال کیا گیا تو اس کے منفی اثرات بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ مصنوعی ذہانت آج کی دنیا کی سب سے طاقتور ایجاد بن چکی ہے۔ یہ نہ صرف ہماری زندگی کو آسان بنا رہی ہے بلکہ مستقبل کے امکانات کو بھی نئی جہت دے رہی ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔
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