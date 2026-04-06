آرٹیمس II چاند کے ہالے کی طرف روانہ، دوران سفر سورج گرہن کا بھی ہوگا مشاہدہ
آرٹیمس عملے کی طرف سے لی گئی تصویر میں چاند پر موجود اورینٹیل بیسن (بڑے گڑھے) واضح طور پر نظر آرہا ہے۔
Published : April 6, 2026 at 1:06 PM IST
ہیوسٹن: آرٹیمس II مشن کے خلاباز اتوار کے روز چاند کی طرف جاری اپنے سفر میں ایک اہم سنگ میل کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ خلائی جہاز اب چاند کے ہالے میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ یہ ناسا کا ایک تاریخی مشن ہے جس میں پہلی بار ایک خاتون اور سیاہ فام شخص کو چاند کے سفر پر روانہ کیا گیا ہے۔
تین امریکی اور ایک کینیڈین شہری پر مشتمل عملہ جلد ہی سفر کے ایک ایسے اہم مقام پر پہنچ جائے گا جب خلائی جہاز چاند کی کشش ثقل کی گرفت میں ہوگا۔ اس کے بعد اورین کیپسول نصف صدی سے زیادہ عرصے کے بعد پہلی بار چاند پر لینڈ کرے گا۔
اس مشن میں شامل وکٹر گلوور چاند کے گرد اڑان بھرنے والے پہلے سیاہ فام شخص کے طور پر کتابوں میں پڑھائے جائیں گے، جب کہ کرسٹینا کوچ ایسا کرنے والی پہلی خاتون ہوں گی۔
کینیڈین جیریمی ہینسن اس دوران یہ کارنامہ انجام دینے والے پہلے غیر امریکی بن جائیں گے۔ یہ تینوں مشن کمانڈر ریڈ وائزمین کے ساتھ مل کر قمری فلائی بائی کا زیادہ تر حصہ گزاریں گے۔
چاند کے گڑھے کا انسانی آنکھوں سے مشاہدہ
خلابازوں نے پہلے ہی چاند کی ایسی خصوصیات کو دیکھنا شروع کر دیا ہے جو پہلے کبھی بھی ننگی انسانی آنکھ سے نہیں دیکھی گئی تھیں۔ اتوار کے صبح کے اوقات میں، ناسا نے آرٹیمس کے عملے کی طرف سے لی گئی ایک تصویر شائع کی جس میں اورینٹیل بیسن کے ساتھ چاند نظر آ رہا ہے۔
امریکی خلائی ایجنسی نے کہا کہ "اس مشن میں پہلی بار مکمل بیسن کو انسانی آنکھوں سے دیکھا گیا ہے" کوچ نے خلا سے کینیڈا کے بچوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عملہ بیسن کو دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ پرجوش تھا -- جسے کبھی کبھی چاند کی "گرینڈ کینین" کہا جاتا ہے۔
"یہ بہت مخصوص ہے اور اس سے پہلے کسی انسانی آنکھ نے اس گڑھے کو آج تک نہیں دیکھا تھا، واقعی، جب ہمیں اسے دیکھنے کا اعزاز حاصل ہوا۔" کوچ نے کینیڈا کی خلائی ایجنسی کے زیر اہتمام سوال و جواب کے سیشن کے دوران کہا۔
دوران سفر سورج گرہن کا مشاہدہ
اپنے فلائی بائی کے اختتام کے قریب، خلابازوں کو سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملے گا، جب سورج چاند کے پیچھے ہو گا اور اس کے بیرونی ماحول نظروں سے پوشیدہ ہو گا۔ چاروں خلاباز اپنے "اورین کریو سروائیول سسٹم" کے اسپیس سوٹ کی جانچ کرنے میں بھی کچھ وقت گزاریں گے۔
