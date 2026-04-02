چاند تک انسانوں کا سفر شروع، ناسا کا آرٹیمیس II مشن لانچ، چار خلاباز روانہ
ناسا کا آرٹیمس II مشن لانچ ہو چکا ہے۔ سنہ 1972 کے بعد انسان ایک بار پھر جانچ پر قدم رکھیں گے۔
Published : April 2, 2026 at 12:19 PM IST
حیدرآباد: ناسا نے آرٹیمس II مشن کو کامیابی کے ساتھ لانچ کر دیا ہے۔ تین مرد اور ایک خاتون پر مشتمل چار خلانوردوں کو چاند کے مدار میں بھیج دیا گیا ہے۔ یہ مشن 1972 کے اپولو 17 کے بعد اب یہ زمین کے قدرتی سیارچے چاند کے لیے انسانوں کو لے جانا والا پہلا مشن ہے۔ یہ مشن سائنس اور ریسرچ کے مقاصد کے لیے چاند پر طویل مدتی انسانی موجودگی قائم کرنے کے لیے ناسا کی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔
نومبر سال 2022 میں آرٹیمس I کی کامیابی کی بنیاد پر تعمیر کرتے ہوئے یہ دوسرا مشن عملے کو زمین کے نچلے مدار سے آگے لے جائے گا، پھر لونر فلائی بائی کی کوشش کرے گا، بعد ازاں 'فری ریٹرن' راستے پر چلے گا۔ اس مشن کو خلائی لانچ سسٹم (SLS) راکٹ اور ایک اورین خلائی جہاز کا استعمال کرتے ہوئے شروع کیا گیا۔ یہ مشن مستقبل میں چاند پر ریسرچ کے مشنز کے لیے درکار سسٹمز اور ہارڈ ویئر کی توثیق میں مدد کرے گا۔
آرٹیمس II مشن کا مقصد
آرٹیمیس II گہرے خلائی مشنز کے لیے درکار صلاحیتوں کی ایک وسیع رینج کا مظاہرہ کرے گا اور چاند پر اترنے کی بنیاد رکھے گا۔ مزید برآں، یہ مشن خلابازوں کے جسموں پر خلا کے اثرات کی نگرانی کرے گا۔ ایسا کرنے کے لیے سائنسدان اپنے سفر سے پہلے اور بعد میں خلابازوں کے خون سے ٹشو کے نمونے حاصل کریں گے جنہیں آرگنائیڈز (organoids) کہتے ہیں۔
آرٹیمیس II کے عملے میں شامل خلا باز
آرٹیمس II کے عملے میں ناسا کے خلاباز ریڈ وائزمین (کمانڈر)، وکٹر گلوور (پائلٹ)، اور کرسٹینا کوچ (مشن اسپیشلسٹ) کے ساتھ ساتھ کینیڈین خلاباز جیریمی ہینسن (مشن اسپیشلسٹ) شامل ہیں۔
چونکہ ناسا نے اب خلابازوں کو خلا میں اسمارٹ فونز لے جانے کی اجازت دے دی ہے، اس لیے آرٹیمیس II کے خلاباز زیادہ آزادانہ طریقے سے تصاویر اور ویڈیوز لے سکیں گے۔ زمین پر موجود لوگ خصوصی آن لائن ٹریکنگ ٹول 'آرٹیمس ریئل ٹائم آربٹ ویب سائٹ' (AROW) کے ذریعے اس مشن کو حقیقی وقت میں ٹریک کر سکیں گے۔ یہ ٹول ناسا کی ویب سائٹ (nasa.gov/trackartemis) اور موبائل ایپ پر دستیاب ہے۔
آرٹیمس II کی واپسی کا وقت
آرٹیمس II مشن، جو کہ کل دس دن تک جاری رہے گا، چاند کی کشش ثقل کا استعمال کر کے 'سلنگ شاٹ' طریقے کا استعمال کرے گا، جو خلابازوں کو چار دن کے سفر پر واپس زمین کی طرف بھیجے گا۔ زمین کے قریب پہنچنے پر، سروس ماڈیول، کرو ماڈیول سے الگ ہو جائے گا، جس میں خلائی جہاز کا مرکزی پروپلشن سسٹم ہوتا ہے۔
اس کے بعد خلاباز زمین کے ماحول میں دوبارہ داخل ہوں گے اور پیراشوٹ کا استعمال کرتے ہوئے نیچے اتریں گے۔ خلابازوں کا پوڈ کیلیفورنیا کے ساحل کے پاس سمندر میں اترے گا۔ آرٹیمس II آنے والے آرٹیمس III مشن کو بنیاد اور تجربہ فراہم کرے گا۔ اس مشن کے تحت انسانوں کو پہلی بار چاند کے قطب جنوبی کے قریب کے علاقے کی تلاش کے لیے بھیجا گیا ہے، جو چاند کی سطح پر انسانوں کی واپسی کی علامت ہوگا۔
