آرٹیمس II مشن: خلاباز چاند کے گرد چکر لگانے کے بعد بحفاظت زمین پر واپس، سپلیش ڈاؤن کے حیران کن مناظر
بھارتی وقت کے مطابق خلا بازوں کا کیپسول صبح 5:37 بجے بحرالکاہل میں گرا، بعد ازاں انہیں ایک ایک کر کے باہر نکالا گیا۔
Published : April 11, 2026 at 10:40 AM IST
حیدرآباد: ناسا کے سب سے تاریخی مشنوں میں سے ایک آرٹیمیس II مشن کا اورین خلائی جہاز کامیابی کے ساتھ زمین پر واپس آگیا ہے۔ اس مشن پر خلا میں گئے خلا بازوں کا کیپسول 10 اپریل 2026 کو 8:07 PM EDT بجے، یا 11 اپریل 2026 کو بھارت کے معیاری وقت کے مطابق صبح 5:37 بجے کیلیفورنیا کے ساحل سے دور بحر الکاہل میں گرا۔
Orion's main parachute has deployed. The spacecraft has a system of 11 chutes that will slow it down from around 300 mph to 20 mph for splashdown.
Get more updates on the Artemis II blog: https://t.co/7gicm7DWBt pic.twitter.com/ReXHTfkFld
سپلیش ڈاؤن کے بعد خلابازوں کو ایک ایک کر کے کیپسول سے باہر نکالا گیا۔ بعد ازاں چاروں خلابازوں کو طبی معائنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ یہ خلا باز یکم اپریل کو فلوریڈا سے روانہ کیے گئے تھے۔ اس دوران انہوں نے ایک کے بعد ایک نئے ریکارڈ قائم کیے۔
یہ مشن تقریباً دس دن تک جاری رہا۔ اس مشن میں شامل خلابازوں میں ٹیم کمانڈر ریڈ وائزمین، پائلٹ وکٹر گلوور، مشن کی ماہر کرسٹینا کوچ، اور کینیڈین خلائی ایجنسی کے جیریمی ہینسن شامل تھے۔ اس دوران خلائی جہاز نے چاند کے گرد اپنا چکر مکمل کیا اور واپسی کے دوران کئی نازک مراحل سے گزرا۔ سب سے پہلے، کریو ماڈیول اور سروس ماڈیول الگ ہو گئے، پھر سروس ماڈیول زمین کی فضا میں داخل ہونے کے بعد جل گیا۔ خلائی جہاز اورین نے کرو ماڈیول ریز برن کیا تاکہ ہیٹ شیلڈ صحیح سمت میں رہے۔
LIVE: They are coming home.— NASA (@NASA) April 10, 2026
Watch as the Artemis II crew returns to Earth, splashing down at around 8:07pm ET (0007 UTC April 11). https://t.co/n3vZE2rcFv
سپلیش ڈاؤن کے فوراً بعد، ناسا اور امریکی بحریہ کی ٹیمیں فلائی ایبل کشتیوں کا استعمال کرتے ہوئے خلائی جہاز کے کیپسول تک پہنچیں۔ عملے کے چاروں ارکان کو کیپسول سے بحفاظت باہر نکالا گیا اور سب سے پہلے ہیلی کاپٹر کے ذریعے یو ایس ایس جان پی مارتھا پہنچایا گیا۔ ہیلی کاپٹر سے باہر نکلنے کے بعد، چار خلابازوں میں سے کسی نے بھی وہیل چیئر کا استعمال نہیں کیا۔ وہ اپنے پیروں پر ہی چل پڑے۔
اس کے بعد وہ ہیوسٹن میں جانسن اسپیس سینٹر کے لیے روانہ ہوئے، جہاں ان کا طبی معائنہ ہوگا۔ وہیں اورین کیپسول کو بھی محفوظ کر کے سان ڈیاگو نیول بیس اور پھر فلوریڈا میں کینیڈی اسپیس سینٹر بھیجا جائے گا، جہاں اس کا مکمل معائنہ کیا جائے گا۔
زمین کی فضا میں دوبارہ داخلے کا عمل
فضا میں داخل ہونے پر خلائی جہاز آواز کی رفتار سے 35 گنا زیادہ رفتار سے سفر کر رہا تھا۔ اس دوران پلازما بلاک کرنے والے سگنلز کے ساتھ چھ منٹ کا مواصلاتی بلیک آؤٹ بھی ہوا۔ اس کے بعد ڈریگ پیراشوٹ استعمال کیے گئے، بعد ازاں رفتار کم کرنے کے لیے مین پیراشوٹ کھولے گئے۔ آخر کار 200 فٹ فی سیکنڈ سے بھی کم رفتار سے اور کامیابی کے ساتھ سپلیش ڈاؤن ہوا۔ یہ پورا عمل بغیر کسی پریشانی کے عین منصوبہ بندی کے مطابق چلا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل ناسا نے چاند پر بھیجے گئے عملے کی زمین کی فضا میں واپسی اور اسپلیش ڈاؤن کا کارنامہ 1972 میں اپالو 17 کے تحت انجام دیا گیا تھا۔
آرٹیمیس II کا ریکارڈ فلائی بائی اور چاند کے نظارے
یہ مشن یکم اپریل کو فلوریڈا سے لانچ کیا گیا۔ خلابازوں نے ایک کے بعد ایک نئے ریکارڈ بنائے۔ انہوں نے ناسا کے طویل انتظار کے بعد چاند کے مدار میں داخل ہوئے اور کامیابی کے ساتھ واپسی کی جو کہ چاند پر ایک پائیدار بنیاد کے قیام کی جانب پہلا بڑا قدم ہے۔
آرٹیمس II چاند پر نہیں اترا، لیکن اس نے اپالو 13 کا زمین سے دوری کا ریکارڈ توڑ دیا۔ اس مشن کے تحت انسانوں نے زمین سے سب سے زیادہ فاصلے 252,756 میل (406,771 کلومیٹر) تک سفر کیا۔
پھر اس مشن کے دوران وہ جذباتی منظر بھی سامنے آیا جب آنکھوں میں آنسو بھرے خلابازوں نے چاند کے دو گڑھوں کا نام اپنے کمانڈر وائز مین کی مرحوم بیوی کیرول کے نام پر رکھنے کی اجازت مانگی۔
پیر کے ریکارڈ توڑنے والی فلائی بائی کے دوران انہوں نے مکمل سورج گرہن کا مشاہدہ کیا۔ اس کے علاوہ چاند کے ایسے مناظر کو ریکارڈ کیا جنہیں انسانی آنکھ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ گلوور نے کہا کہ خاص طور پر سورج گرہن نے "ہم سب کے ہوش اڑا دیے۔" چاند اور زمین کی ان کی دلکش تصویروں کے ساتھ ساتھ ان کی حیرت اور محبت کے احساس نے سب کو حیران کر دیا۔
اس سے قبل ناسا کے ایڈمنسٹریٹر جیرڈ آئزاک مین نے کہا کہ "یہ تو ابھی شروعات ہے"۔۔۔ "ہم خلابازوں کو چاند پر بھیجنے، انہیں بحفاظت واپس لانے اور مزید ایک سیریز کے لیے ترتیب دینے کے کام میں واپس آ گئے ہیں۔"