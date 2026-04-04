آرٹیمس II کے خلابازوں نے زمین کی شاندار تصویر کھینچی، گرین ارورا لائٹس بھی کیمرے میں قید

ناسا نے جمعہ کو آرٹیمس II کے خلائی بازوں کے ذریعے بھیجی گئی پہلی تصویر جاری کی۔

ناسا کی طرف سے کی گئی اس تصویر میں دو اپریل 2026 کو اورین خلائی جہاز کی کھڑکی سے زمین کا منظر (Photo: AP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 4, 2026 at 11:08 AM IST

کیپ کیناورل: آرٹیمس II کے خلابازوں نے چاند کے قریب پہنچتے ہی ہمارے نیلے سیارے کی شاندار خوبصورتی کو اپنے کیمرے میں قید کیا۔ ناسا نے نصف صدی سے زائد عرصے میں پہلی بار چاند پر بھیجے گئے انسانی مشن کے ڈیڑھ دن بعد عملے کی طرف سے بھیجی گئی پہلی تصاویر جاری کیں۔

کمانڈر ریڈ وائزمین کی طرف سے لی گئی پہلی تصویر، کیپسول میں کھڑکی سے زمین کا ایک خمیدہ حصہ دکھاتی ہے۔ دوسری تصویر میں پوری زمین نظر آ رہی ہے، جس میں سمندروں پر بادلوں کی سفید، گھومتی ہوئی لکیریں موجود ہیں۔ ناسا کے مطابق اس میں گرین ارورا لائٹ بھی دکھائی دے رہی ہے۔

ناسا کے ایکسپلوریشن سسٹمز لیڈر لکیشا ہاکنز نے کہا کہ یہ سوچ کر بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے چار دوستوں کو چھوڑ کر ہم سبھی اس تصویر میں موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مشن بحسن خوبی آگے بڑھ رہا ہے۔

ناسا کی طرف سے فراہم کی گئی یہ تصویر آرٹیمس II کے خلاباز کمانڈر ریڈ وائزمین کی طرف سے تین اپریل 2026 بروز جمعہ اورین کیپسول کے اندر سے لی گئی زمین کی ایک تصویر (Photo: AP)

جمعہ کی دوپہر تک وائز مین اور ان کی ٹیم زمین سے 110,000 میل (180,000 کلومیٹر) سے زیادہ دور تھی اور تیزی سے چاند کی طرف بڑھ رہی تھی۔ انہیں اب بھی 150,000 میل (240,000 کلومیٹر) کا فاصلہ طے کرنا تھا۔ انہیں پیر تک اپنی منزل پر پہنچ جانا چاہیے۔

تین امریکی اور ایک کینیڈین خلاباز اپنے اورین کیپسول میں بیٹھ کر چاند کے گرد چکر لگائیں گے، پھر یو ٹرن لیں گے اور سیدھے اپنے گھر لوٹ آئیں گے۔ جمعرات کی رات، انہوں نے اورین کے مین انجن کو چالو کیا جس کے بعد وہ اپنے مطلوبہ راستے پر نکل پڑے ہیں۔

مشن کنٹرول کے ذریعہ ان کے کیپسول کی صورت حال بدلنے کے بعد، ناردرن لائٹس سمیت پوری زمین ان کی کھڑکیوں میں سما گئی۔ "یہ سب سے حیرت انگیز لمحہ تھا، اور اس نے ہم چاروں کو منجمد کر دیا،" وائز مین نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ وہ سال 1972 میں اپالو 17 کے بعد چاند پر سفر کرنے والے پہلے خلاباز ہیں۔

