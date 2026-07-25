کیا ہائی ریزولوشن اے آئی کیمروں سے احتجاجی طلباء پر نظر رکھی جا رہی ہے؟ نیا تنازعہ کھڑا ہو گیا
جنتر منتر پر دھرنا دے رہے طلباء نے الزام لگایا ہے کہ دہلی پولیس نےچہروں کو سکین کرنے کے لیے ہائی ریزولوشن کیمرے لگائے ہیں۔
Published : July 25, 2026 at 2:55 PM IST
حیدرآباد: دارالحکومت دہلی کے جنتر منتر پر طلبہ کا احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین نے دہلی پولیس پر ایک سنگین الزام لگایا ہے جس نے ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ مرکزی حکومت احتجاج میں شامل ہونے والے ہر شخص کے چہرے کو سکین کر رہی ہے اور ڈیٹا کو مخصوص ڈیٹا بیس میں محفوظ کر رہی ہے۔
طلباء کا الزام
جنتر منتر پر احتجاج کر رہے طلباء نے الزام لگایا ہے کہ دہلی پولیس نے چہروں کو سکین کرنے کے لیے ہائی ریزولوشن کیمرے سیٹ اپ لگائے ہیں۔ یہ کیمرے احتجاجی مقام کے داخلی اور خارجی راستوں پر لگائے گئے ہیں اور وہاں سے مظاہرین کی نگرانی کی جا رہی ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے نمائندے نے معاملے کی تحقیقات کے لیے جائے وقوعہ کا دورہ کیا۔ اس نے جدید ترین ٹیکنالوجی اور بیرونی کلوز سرکٹ کیمروں سے لیس ایک گاڑی دیکھی۔ گاڑی کو 'اکشنا' وین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نمائندے نے اس معاملے پر پولیس حکام سے بھی بات کی۔
ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے کیمروں کی تنصیب سے انکار نہیں کیا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ کل چار چہروں کی شناخت کے نظام (ایف آر سی) احتجاجی مقام کے ارد گرد نصب کیے گئے ہیں۔ تاہم، انہوں نے واضح طور پر اس بات کی تردید کی کہ کیمروں کا استعمال مظاہرین کی نگرانی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ دہلی پولیس نے کہا کہ طلباء کے احتجاج میں سماج دشمن عناصر کی دراندازی کا خطرہ ہے، اور کیمرہ سیٹ اپ خاص طور پر ممکنہ مجرموں کی شناخت کے لیے نصب کیا گیا تھا۔
کیا ہے ایف آر سی اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟
اسے سمجھنے کے لیے، ای ٹی وی بھارت کے نمائندے نے کئی افراد سے بات کی۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرنے والوں نے انکشاف کیا کہ کیمرے براہ راست ڈیٹا بیس سے جڑے ہوئے ہیں۔ سماج دشمن عناصر کی تصاویر پہلے ہی وہاں محفوظ ہیں۔ اگر ایسا کوئی فرد طلبہ کے احتجاج میں داخل ہوتا ہے، تو تصویر کو براہ راست کنٹرول روم میں منتقل کیا جاتا ہے، جہاں مزید کارروائی کرنے سے پہلے اس کی تصویر کو موجودہ ڈیٹا بیس کے ساتھ چیک کیا جاتا ہے۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ پورا عمل ریئل ٹائم میں چلتا ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ڈیٹا بیس میں پہلے سے ہی ایسے افراد کی تصاویر موجود ہیں جن میں سماج مخالف سرگرمیوں یا دیگر جرائم کے پہلے سے ریکارڈ موجود ہیں۔ اس طرح کے حفاظتی اقدامات سال بھر کی مختلف تقریبات میں تعینات کیے جاتے ہیں۔ وہ اس دعوے کو بے بنیاد قرار دے رہے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی صرف اور صرف جنتر منتر پر طلبہ کے احتجاج کے لیے لگائی گئی ہے۔
دہلی پولیس کی طرف سے تعینات 'اکشنا' وین کی کیا خصوصیات ہیں؟
1- یہ اے آئی سے چلنے والے کیمروں سے لیس ہے جو ہجوم میں بھی تصاویر لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
2- اس میں اعلیٰ صلاحیت والے پین، ٹیلٹ، زوم کی صلاحیتیں ہیں۔
3- یہ آٹو میٹنک گاڑی کی نمبر پلیٹ کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
4- یہ تیز رفتار سیٹلائٹ کنیکٹیویٹی کا استعمال کرتا ہے۔
اس کے برعکس، طلبہ کا الزام ہے کہ دہلی حکومت ممکنہ طور پر مستقبل میں دھمکیاں دینے کے لیے ان کیمروں کا استعمال مظاہرین کے بائیو میٹرک ڈیٹا کو جمع کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ دہلی پولیس پیشگی رضامندی حاصل کیے بغیر محض تصاویر حاصل نہیں کر سکتی اور کراس میچنگ نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایسا قدم ہے جسے فی الحال نظرانداز کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ، ان کا دعویٰ ہے کہ ان تصاویر کے ذریعے جمع کیا گیا ڈیٹا ذاتی معلومات پر مشتمل ہے، تاہم اس ڈیٹا کو کب تک جمع کیا جائے گا اس بارے میں کوئی انکشاف نہیں ہے۔
دریں اثنا، سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہوئی جس میں ایک پولیس افسر سندیپ لامبا کو احتجاجی مقام پر موجود دکھایا گیا ہے۔ طلباء نے جانکاری دی کہ ڈیوٹی کے دوران افسر نے میٹا رے بین ( Meta-RayBan) سمارٹ شیشے پہن رکھے تھے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایک پولیس افسر سمارٹ شیشے پہن کر احتجاجی مقام پر کیوں داخل ہوا۔
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