Apple TV 4K لانچ ہوا، Siri AI اور تین مائیکروفونز کے ساتھ بغیر ریموٹ چھوئے چلے گا
نئے ایپل ٹی وی 4K میں Siri AI اور تین مائیکروفونز ہیں، جن سے ریموٹ چھوئے بغیر براہِ راست بول کر شوز ڈھونڈے جاسکتے ہیں۔
Published : October 14, 2026 at 12:01 PM IST
حیدرآباد: ایپل نے 13 اکتوبر (گزشتہ روز) منعقدہ اپنے ایک خصوصی 'ویلکم ہوم' (Welcome Home) ایونٹ میں کئی شاندار ڈیوائسز لانچ کی ہیں۔ ان میں سے ایک بالکل نیا Apple TV 4K (چوتھی جنریشن) بھی ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ اب تک کا سب سے شاندار ہوم تھیٹر تجربہ فراہم کرتا ہے۔ اس میں سِری اے آئی (Siri AI) کا فیچر دیا گیا ہے، جو ایپل انٹیلیجنس (Apple Intelligence) کی اگلی نسل (Next Gen) پر کام کرتا ہے۔ اس کا پری آرڈر شروع ہو چکا ہے اور اسٹورز میں باقاعدہ فروخت 13 نومبر سے شروع ہوگی۔
نئی سِری اے آئی پوری اسکرین پر کھلتی ہے اور عام بات چیت کی طرح صارف کی ہر بات کو سمجھتی ہے۔ آپ اس سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، جیسے کہ "اس سال ایمی ایوارڈز (Emmy Awards) میں ایپل ٹی وی کے کن شوز نے کامیابی حاصل کی"۔ اسکرین پر پوسٹرز اور آگے کے مشورے (Suggestions) بھی نظر آئیں گے۔
Next up: HomePod mini 2. We’re talking big sound and beautiful new colors. And with support for Siri AI coming later, it can become your ultimate home assistant. https://t.co/F84OjRdcEt— Greg Joswiak (@gregjoz) October 13, 2026
سِری اے آئی اور ہینڈز فری کنٹرول
آپ اسکرین پر چلنے والے کنٹینٹ کے دوران بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، جیسے کہ "پلوریبس (Pluribus) کی شوٹنگ کہاں ہوئی؟" یا "کیا یہ 15 سال کے بچے کے لیے ٹھیک ہے؟"۔ یہ اسکرین پر ایک چھوٹے اوورلے (Overlay) کے طور پر جواب دکھاتی ہے، جس سے آپ کے شو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ اگر آپ کا ایپل انٹیلیجنس والا آئی فون اس سے منسلک ہے، تو سِری ذاتی سیاق و سباق (Personal Context) کو بھی سمجھ سکتی ہے، مثلاً آپ کہہ سکتے ہیں: "روی نے جس مووی کا نام بتایا تھا، وہ چلاؤ"۔
فیچر انگلش، فرینچ اور جرمن جیسی چند مخصوص زبانوں میں
نئے Apple TV 4K میں تین فار-فیلڈ (Far-field) مائیکروفونز دیے گئے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ان کی مدد سے ریموٹ کو ہاتھ لگائے بغیر بھی ٹی وی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کا 'ایکو کینسلیشن' (Echo Cancellation) فیچر آپ کی آواز کو پسِ منظر (Background) کے شور سے الگ کر دیتا ہے، اس لیے ٹی وی چلتے ہوئے بھی 'ہے سِری' (Hey Siri) بالکل صاف سنائی دیتا ہے۔ یہ فیچر فی الحال انگلش، فرینچ اور جرمن جیسی چند مخصوص زبانوں میں ہی دستیاب ہے۔
رفتار، ریموٹ اور ہوم تھیٹر کا جادو
اس ڈیوائس میں طاقتور A19 چِپ دی گئی ہے، جس کی بدولت CPU کی رفتار 50 فیصد تیز اور GPU کی کارکردگی دو گنا تیز ہو گئی ہے۔ اس میں موجود نیا AV1 ڈیکوڈر کم انٹرنیٹ اسپیڈ میں بھی بہترین ہائی کوالٹی اسٹریمنگ فراہم کرتا ہے۔ سِری ریموٹ کا ڈیزائن پہلے جیسا ہی ہے، لیکن اب اس میں 'فائنڈ مائی' (Find My) اور 'پریسجن فائنڈنگ' (Precision Finding) کا فیچر شامل کیا گیا ہے، یعنی گم ہونے پر ریموٹ سے آواز بجوا کر اسے ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ تاہم، پریسجن فائنڈنگ کے لیے آئی فون 17 یا اس سے نیا ماڈل ہونا ضروری ہے۔
اس ڈیوائس میں پہلی بار چار اسپیکرز والا سراؤنڈ ساؤنڈ (Surround Sound) کا تجربہ ملے گا۔ اس کے لیے ہوم پاڈ منی 2 (HomePod mini 2) یا ہوم پاڈ (دوسری جنریشن) کی ضرورت ہوگی۔ یہ اسپیکرز کمرے کے سائز اور اپنی جگہ کا خود اندازہ لگا کر آڈیو آؤٹ پٹ کو بہترین بنا لیتے ہیں۔
اسمارٹ ہوم اور لیونگ روم کی سہولیات
بطور اسمارٹ ہب ڈیوائس، نیا ایپل 4K ٹی وی آپ کے پورے اسمارٹ ہوم کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے دروازے پر لگے کنیکٹڈ ڈور بیل پر کوئی آتا ہے، تو ٹی وی اسکرین پر اس کا نوٹیفکیشن اور ویڈیو لائیو دکھائی دے گی، جہاں سے آپ بات بھی کر سکتے ہیں اور دروازہ بھی کھول سکتے ہیں۔ 'ہوم کِٹ سیکیور ویڈیو' (HomeKit Secure Video) میں اب ایپل انٹیلیجنس کے ذریعے ویڈیو کی تفصیلات اور خلاصہ (Summary) بھی ملتا ہے، جس کے لیے iCloud+ سبسکرپشن لازمی ہے۔ اس کے علاوہ، اس میں وائی فائی اور تھریڈ (Thread) دونوں پروٹاکول موجود ہیں۔
آئی کلاؤڈ کی تصاویر پسند کے مطابق
اس ڈیوائس میں ایپل فٹنس پلس (Apple Fitness+)، ایپل آرکیڈ (Apple Arcade) اور سینکڑوں ایپل اوریجنل شوز دستیاب ہیں۔ امریکہ میں اس پر فارمولا 1 اور میجر لیگ سوکر جیسے لائیو کھیل دیکھے جا سکتے ہیں۔ آئی فون کے ذریعے بڑی اسکرین پر فیس ٹائم (FaceTime) کال بھی کی جا سکتی ہے اور آئی کلاؤڈ کی تصاویر کو پسند کے مطابق اسکرین سیور بنایا جا سکتا ہے۔
پرائیویسی، ماحولیات اور قیمت
مائیکروفون کا تمام ڈیٹا A19 چِپ کے 'سیکیور ایکس کلیوز' (Secure Exclaves) میں الگ سے پروسیس ہوتا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ صارفین کی پرائیویسی اتنی مضبوط ہے کہ خود ایپل بھی ان کا ڈیٹا نہیں دیکھ سکتا۔ ایپل کا ہدف 2030 تک مکمل کاربن نیوٹرل بننا ہے، اس لیے اس ڈیوائس میں ری سائیکل شدہ سونا، ٹن، ریئر ارتھ ایلیمنٹس اور ایلومینیم استعمال کیا گیا ہے اور اس کی پیکیجنگ 100 فیصد فائبر پر مبنی ہے۔
یہ ڈیوائس بھارت اور امریکہ سمیت 29 ممالک میں پری آرڈر کے لیے دستیاب ہو چکی ہے۔
امریکہ میں قیمت: 299 ڈالر
بھارت میں قیمت: 39,990 روپے (اسے 3,620 روپے ماہانہ کی 12 مہینوں کی EMI پر بھی خریدا جا سکتا ہے)۔