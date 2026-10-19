ایپل 360 ڈگری روبوٹک بازو کے ساتھ تیار کر رہا ہے پریمیم ہوم ویو
ایپل کا نیا پریمیم ہوم ویو روبوٹک بازو کا استعمال کرتے ہوئے خود بخود اسکرین کو صارف کی طرف گھمائے گا۔
Published : October 19, 2026 at 3:49 PM IST
حیدرآباد: ایپل نے حال ہی میں اپنا نیا سمارٹ ہوم ڈیوائس ہوم ویو لانچ کیا۔ ڈیوائس میں 7 انچ کا مائع ریٹینا ڈسپلے ہے اور اس میں سری اے آئی اور چہرے کی شناخت کی سہولت ہے۔ اب، ایک نئی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ایپل اس نئے لانچ کردہ ہوم ویو کا اپ گریڈ ورژن تیار کر رہا ہے۔
بلومبرگ کے مارک گورمین نے اپنے پاور آن نیوز لیٹر میں لکھا ہے کہ ایپل ایک اپ گریڈ شدہ ہوم ویو پر کام کر رہا ہے، جس کا کوڈ نام J595 ہے۔ اس نئے ماڈل میں موجودہ ہوم ویو کی 7 انچ اسکرین کے مقابلے میں تقریباً 9 انچ کی اسکرین ہوگی۔ یہ نئی ڈیوائس پچھلی ڈیوائس کی طرح نظر آئے گی لیکن اس کی سکرین بڑی ہوگی۔ اس میں موٹرائزڈ بازو بھی ہوگا جو اسکرین کو گھومنے میں مدد کرے گا۔
روبوٹک بازو کی خصوصیات
ایپل کا حال ہی میں لانچ کیا گیا ہوم ویو اپنی اسکرین کو نہیں گھماتا ہے۔ یہ صرف اس صورت میں کام کرتا ہے جب لوگ جسمانی طور پر اس سے رابطہ کریں یا ڈیوائس کو گھمائیں۔ نیا ماڈل اس مسئلے کو حل کرے گا۔ اس کا روبوٹک بازو اسکرین کو 360 ڈگری پر گھما سکے گا۔ آلہ آواز کے ذریعے اسپیکر کو پہچان لے گا، اور اسکرین خود بخود اس سمت مڑ جائے گی۔ گرومن کا کہنا ہے کہ ایپل ہوم ویو کے اس اپ گریڈ شدہ ورژن کو 2027 یا 2028 میں لانچ کر سکتا ہے۔
نام اور قیمت
ایپل نے ابھی تک اس پریمیم ماڈل کا نام ظاہر نہیں کیا ہے۔ گورمن کا قیاس ہے کہ اسے ہوم ویو میکس، ہوم ویو الٹرا، یا ہوم ویو 360 کہا جا سکتا ہے۔ یہ موجودہ ہوم ویو ماڈل سے ایک قدم اوپر ہوگا۔ ایپل کے نئے لانچ کردہ ہوم ویو کی ہندوستان میں قیمت 39,900 روپئے ہے۔ امریکہ میں، اس کی قیمت 299 ڈالرہے۔ یہ سلور، سٹار لائٹ، روز پنک اور اسپیس گرے رنگوں میں دستیاب ہوگا۔ یہ آلہ چھ افراد تک چہرے کی شناخت کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ A18 چپ سے چلتا ہے اور Siri AI کو سپورٹ کرتا ہے۔ اس کے ڈسپلے میں خصوصی اہمیت کے حامل دو اسپیکر بھی شامل ہیں۔
یہ نیا آلہ گھر کے سمارٹ سسٹم کو اور بھی آسان بنا دیتا ہے۔ جب لوگ کہیں سے بھی بولیں گے تو اسکرین خود بخود ان کی طرف مڑ جائے گی۔ یہ ڈیوائس گھر کے بہت سے کاموں کو آسان بنا دے گی۔ ایپل اس پریمیم ورژن پر سخت محنت کر رہا ہے۔ یہ ڈیوائس آنے والے سالوں میں ہندوستانی مارکیٹ کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر بھی ایک الگ شناخت قائم کر سکتا ہے۔