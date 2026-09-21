ایپل پے بھارت میں لانچ کے لیے تیار، کارڈ کے ساتھ یو پی آئی سپورٹ ملنے کی امید: رپورٹ
ایپل پے اکتوبر میں بھارت میں شروع ہو سکتا ہے اور کارڈ کے ساتھ یو پی آئی سپورٹ بھی ملنے کی امید ہے۔
Published : September 21, 2026 at 1:24 PM IST
حیدرآباد: ایپل کمپنی کی پیمنٹ سروس 'ایپل پے' کو اگلے مہینے یعنی اکتوبر میں بھارت میں لانچ کیا جا سکتا ہے۔ اس خبر کو بلومبرگ کے تجربہ کار صحافی مارک گر مین نے اپنے 'پاور آن' نیوز لیٹر کے ذریعے شیئر کیا ہے۔
امریکہ میں ایپل نے اس سہولت کو تقریباً 12 سال پہلے یعنی سال 2014 میں ہی شروع کر دیا تھا، لیکن بھارت جیسے بڑے ڈیجیٹل پیمنٹ مارکیٹ میں یہ ابھی تک شروع نہیں ہو پائی تھی۔ ایپل بھارت میں اپنی موجودگی مسلسل بڑھا رہا ہے، لیکن پھر بھی ایپل پے کو بھارت میں لانچ کرنے میں کافی وقت لگ گیا۔ رپورٹ کے مطابق، ایپل پچھلے کئی مہینوں سے بھارتی بینکوں اور پیمنٹ نیٹ ورک سے بات چیت کر رہا تھا۔
کارڈ سے پیمنٹ اور یو پی آئی سپورٹ
ایپل پے (Apple Pay) بنیادی طور پر کارڈ بیسڈ پیمنٹ کو سپورٹ کرے گا۔ یوزر اپنے ایپل ڈیوائس پر کارڈ کی تفصیلات محفوظ طریقے سے اسٹور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کسی بھی کمپیٹیبل مشین پر کارڈ نکالے بغیر صرف فیس آئی ڈی یا ٹچ آئی ڈی سے پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے الگ سے کوئی ایپ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔
بھارت میں یو پی آئی سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم ہے۔ اس سے فوری طور پر پیسے ٹرانسفر اور پیمنٹ ہو جاتے ہیں۔ گر مین کے مطابق، ایپل پے یو پی آئی کو بھی سپورٹ کر سکتا ہے۔ اس سے عام لوگوں کے لیے اس سروس کا استعمال کرنا کافی آسان ہو جائے گا، لیکن کچھ رپورٹوں میں تھوڑی مختلف باتیں کہی جا رہی ہیں۔
کن بینکوں کے ساتھ ہوگی شروعات
رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق، 'ایپل پے' کی بھارت میں شروعات ایکسس بینک کے کریڈٹ کارڈ سے ہو سکتی ہے۔ ایچ ڈی ایف سی بینک اور آئی سی آئی سی آئی بینک سے بات چیت ابھی بھی چل رہی ہے، لیکن معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ ایپل پے کے ساتھ شروعات میں یو پی آئی سپورٹ نہیں ملے گا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اس کے ساتھ اور بھی بینک جڑیں گے۔ فروری میں بلومبرگ کی رپورٹ سے پتہ چلا تھا کہ آئی سی آئی سی آئی، ایچ ڈی ایف سی، ایکسس بینکوں کے ساتھ ویزا اور ماسٹر کارڈ سے بات ہو رہی ہے اور اسے سال 2026 کے وسط میں لانچ کیا جا سکتا ہے، لیکن اب وہ ٹائم لائن گزر چکی ہے۔ اگست میں خبر آئی تھی کہ پہلے ایپل پے یو پی آئی کے بغیر ہی لانچ ہو سکتا ہے۔
ایپل پے آنے سے آئی فون اور دیگر ایپل ڈیوائس یوزرز کو کانٹیکٹ لیس پیمنٹ کرنے میں آسانی ہوگی۔ بینکوں کے ساتھ الگ الگ ڈیل کر کے ایپل اپنی اس سروس کو وسعت دے گی۔ ایکسس بینک پہلا بڑا پارٹنر بننے والا ہے۔
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