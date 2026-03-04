ایپل میک بک ایئر 2026 بھارت میں لانچ، جانیں قیمت اور تفصیلات
MacBook Air (2026) کو ایپل کی آفیشل ویب سائٹ پر پری-بک کیا جا سکتا ہے۔ یہ 11 مارچ 2026 سے دستیاب ہوگا۔
Published : March 4, 2026 at 4:32 PM IST
حیدرآباد: ایپل نے ایپل میک بک ایئر 2026 ماڈل کو ہندوستان اور عالمی مارکیٹ میں لانچ کیا ہے۔ یہ نیا میک بک 13 انچ اور 15 انچ ڈسپلے سائز کے ساتھ آتا ہے۔ لیپ ٹاپ میں ایم 5 چپ سیٹ، 32 جی بی تک ریم اور 4 ٹی بی اسٹوریج، اور 12 میگا پکسلز سینٹر اسٹیج کیمرہ ہے۔ مزید برآں، اس میک بک میں 70 ویٹ چارجنگ سپورٹ کے ساتھ 66.5 ڈبلیو ایچ بیٹری ہے۔ یہ میک بک میک او ایس پر چلتا ہے اور ایپل انٹیلی جنس خصوصیات کے ساتھ آتا ہے۔ ایپل میک بک ایئر 2026 کے ساتھ ساتھ میک بک پرو 2026 بھی لانچ کیا گیا ہے۔ آئیے آپ کو اس میک بک کے بارے میں بتاتے ہیں۔
ایپل میک بک ایئر 2026: تفصیلات
ایپل نے ایپل میک بک ایئر 2026 کو نئے اپ گریڈ کے ساتھ متعارف کرایا ہے۔ یہ لیپ ٹاپ دو سائز میں آتا ہے: 13 انچ اور 15 انچ۔ 13 انچ ماڈل کا وزن 1.23 کلو گرام ہے، جبکہ 15 انچ کے ماڈل کا وزن 1.51 کلوگرام ہے۔ دونوں ماڈلز کو پتلے اور ہلکے وزن کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے، جس سے انہیں لے جانے میں آسانی ہوتی ہے۔
اس نئے ایپل میک بک میں ایک لکویڈ ریٹینا ڈسپلے ہے، جو 500 نٹس کی چمک اور ایک بلین رنگوں کو سپورٹ کرتا ہے، جس سے اسکرین پر رنگ صاف اور قدرتی نظر آتے ہیں۔ کارکردگی کے لیے، اس میں ایک نئی ایم 5 چپ ہے، جس میں 10 کور سی پی یو اور 10 کور جی پی یو تک کی خصوصیات ہیں۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ ماڈل اے آئی سے متعلقہ کاموں میں ایم 4 ورژن سے چار گنا زیادہ تیز ہے۔ یہ 32 جی بی تک ریم اور 4 ٹی بی تک ایس ایس ڈی اسٹوریج بھی پیش کرتا ہے۔
ویڈیو کالنگ کے لیے 12 میگا پکسلز سینٹر اسٹیج کیمرہ فراہم کیا گیا ہے، جو ڈیسک ویو کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ مقامی آڈیو اور ڈولبی ایٹموس سپورٹ کے ساتھ تین مائیکروفون اور اسپیکر بھی دستیاب ہیں۔ کنیکٹیویٹی کے اختیارات میں بلوٹوتھ 6، وائی فائی 7، اور ایپل کی ایک ون نیٹ ورکنگ چپ شامل ہیں۔ اس میں دو تھنڈربولٹ 4 پورٹس ہیں اور یہ دو بیرونی ڈسپلے کو سپورٹ کرتا ہے۔ بیٹری کی گنجائش 66.5 ڈبلیو ایچ اور 70 ویٹ فاسٹ چارجنگ سپورٹ تک ہے۔ یہ میک او ایس Tahoe پر چلتا ہے۔
میک بک ایئر 2026: قیمت اور دستیابی
میک بک ایئر 2026 کا 13 انچ ماڈل 16 جی بی ریم اور 512 جی بی اسٹوریج کے ساتھ آئے گا، جس کی قیمت 119,900 روپے ہے۔ 13 انچ کا ماڈل 16 جی بی ریم اور 512 جی بی اسٹوریج کے ساتھ آئے گا، جس کی قیمت 144,900 روپے ہے۔ اس میک بک کو اسکائی بلیو، مڈ نائٹ، اسٹار لائٹ اور سلور رنگوں میں لانچ کیا گیا ہے۔ اس میک بک کے پیشگی آرڈرز آج، 4 مارچ 2026، شام 7:45 بجے شروع ہوں گے۔ اس میک بک کی فروخت 11 مارچ 2026 سے شروع ہوگی۔
|ماڈل
|ویرئنٹ
|قیمت
|رنگ
|13- انچ ڈسپلے
|16GB + 512GB
|1,19,900 روپے
|اسکائی بلیو، مڈ نائٹ، سٹار لائٹ، سلور
|15- انچ ڈسپلے
|16GB + 512GB
|1,44,900 روپے
