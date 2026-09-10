ایپل نے اپنا پہلا مڑنے والا آئی فون بھارت میں لانچ کر دیا، جانیں قیمت اور خصوصیات
ایپل نے آخر کار اپنا پہلا فولڈ ایبل آئی فون بھارت میں لانچ کر دیا، اس فون کا نام آئی فون ڈیو (iPhone Duo) ہے۔
Published : September 10, 2026 at 9:23 AM IST
حیدرآباد: ایپل نے آج آخر کار اپنا پہلا مڑنے والا یعنی فولڈ ایبل آئی فون لانچ کر دیا ہے۔ اس فون کا نام آئی فون ڈیو ہے۔ گزشتہ کئی مہینوں سے بہت سی لیک رپورٹس میں ایسا کہا جا رہا تھا کہ اس فون کا نام آئی فون الٹرا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب اس فون کا نام باضابطہ طور پر سامنے آ چکا ہے اور وہ ہے آئی فون ڈیو۔ اس آئی فون کا ڈیزائن، اسکرین اور استعمال کرنے کا طریقہ پہلے کے تمام آئی فونز سے بالکل مختلف ہے۔
ڈسپلے اور ڈیزائن
آئی فون ڈیو امریکہ اور بھارت سمیت پوری دنیا میں صرف ای-سم سپورٹ کے ساتھ لانچ ہوا ہے۔ کمپنی نے فزیکل سم کو اس فون سے بالکل ہٹا دیا ہے، تاکہ بیٹری کو زیادہ جگہ مل سکے۔ اس فون کا انٹرنل ڈسپلے 7.6 انچ کا ہے، جو سُپر ریٹینا ایکس ڈی آر فولڈ ایبل ڈسپلے کے ساتھ آتی ہے۔ اس کے بیچ میں کریز تقریباً نظر نہیں ہی آتی، کیونکہ اس پر کمپنی نے کسٹم نینو ٹیکسچر فنش لگا دی ہے۔ یہ ریفلیکشن کو بھی کم کرتا ہے۔ اندرونی اسکرین کسٹم پولیمر سے بنی ہے، جس پر اوپر ہائی-اسٹرینتھ گلاس چڑھایا گیا ہے۔
iPhone Duo— John Ternus (@johnternus) September 9, 2026
iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max
Apple Watch Series 12 and Apple Watch Ultra 4
AirPods 5
… and Joz pic.twitter.com/TWj3GjDSmk
فولڈ ایبل آئی فون کے باہر کی طرف 5.4 انچ کا سپر ریٹینا ایکس ڈی آر کور ڈسپلے ہے۔ بیرونی اسکرین اور پیچھے والے پینل دونوں پر سیرامک شیلڈ پروٹیکشن دی گئی ہے۔ یہ فون آئی او ایس 27 کے ساتھ آئے گا، اور یہ سسٹم خاص طور پر آئی فون ڈیو کے لیے کسٹمائز (موزوں) کیا گیا ہے۔ اس میں اسپلٹ ویو کی وجہ سے ملٹی ٹاسکنگ بہت آسان ہو گئی ہے۔ ایپس کو پیئر (جوڑا) بنا کر صرف ایک سوائپ سے ایک سے دوسرے ایپ میں جلدی سوئچ کیا جا سکتا ہے۔ فون کو آدھا فولڈ (موڑ) کر کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ چارجنگ پر نہ ہونے کے باوجود بھی اسٹینڈ بائی موڈ میں جا سکتا ہے۔
بنیادی خصوصیات
- انر ڈسپلے: 7.6 انچ، سپر ریٹینا ایکس ڈی آر فولڈ ایبل
- آؤٹر ڈسپلے: 5.4 انچ، سپر ریٹینا ایکس ڈی آر
- پراسیسر: A20 پرو (2nm ٹیکنالوجی)
- کیمرہ: ڈوئل ریئر 48MP + 48MP، انڈر-ڈسپلے فیس ٹائم
- بیٹری: اندرونی اسکرین پر 31 گھنٹے ویڈیو پلے بیک، بیرونی اسکرین پر 44 گھنٹے
- کنیکٹیویٹی: صرف ای-سم، ایپل سی2 موڈیم
- او ایس: آئی او ایس 27
- کارکردگی اور چپ
پراسیسر اور کارکردگی
اس فون میں بہترین کارکردگی کے لیے اے 20 پرو چِپ سیٹ دیا گیا ہے، جو 2nm پروسیس پر بنا ہے۔ اس میں سکس-کور سی پی یو ہے، جس میں دو نئے سپر کورز شامل ہیں جو 20% تیز کارکردگی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس میں چار نئے ایفیشنسی کورز بھی ہیں۔ جی پی یو سات کور والا ہے جو 40% تیز گرافکس پرفارمنس اور زیادہ بینڈوڈتھ فراہم کرتا ہے۔
اے 20 پرو میں ڈوئل نیورل انجن سیٹ اپ ہے، جس میں کل 32 کورز ہیں۔ یہ زیادہ کارکردگی اور 8-bit فلوٹنگ پوائنٹ سپورٹ کا دعویٰ کرتا ہے۔ مجموعی طور پر، یہ سسٹم آن چِپ 50% زیادہ میموری بینڈوڈتھ دیتا ہے۔ کمپنی کی طرف سے اسے اے 19 پرو سے 40% اور اے 18 پرو سے دوگنا زیادہ طاقتور بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ، اس فون میں ایپل سی 2 موڈیم بھی ہے، جو C1x کے مقابلے میں 50 فیصد بہتر پرفارمنس کا دعویٰ کرتا ہے۔
From iPhone Duo, iPhone 18 Pro, and iPhone 18 Pro Max to Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4, and AirPods 5… here's a look at all of the latest announcements dropping today! #AppleEvent pic.twitter.com/YvswtNEA7m— Tim Cook (@tim_cook) September 9, 2026
کیمرہ اور بیٹری
اس کے کیمرے کی بات کریں تو اس میں ڈوئل ریئر کیمرہ سیٹ اپ ہے۔ اس کا مین کیمرہ 48MP کے فیوژن کیمرے کے ساتھ آتا ہے، جو 2x آپٹیکل زوم دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 48MP کا فیوژن الٹرا وائڈ کیمرہ دیا گیا ہے۔ اس فون سے 4K/120 ایف پی ایس تک کی ویڈیو ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے۔ اس میں سامنے کی طرف سینٹر اسٹیج کیمرہ ہے، جب کہ فولڈ ایبل اسکرین پر انڈر-ڈسپلے فیس ٹائم کیمرہ لگایا گیا ہے۔
بیٹری لائف کے بارے میں کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کی بیٹری پورا دن چل سکتی ہے۔ اندرونی اسکرین استعمال کرنے پر 31 گھنٹے کا ویڈیو پلے بیک ملنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، جب کہ بیرونی اسکرین استعمال کرنے پر 44 گھنٹے اور دونوں اسکرینیں ملا کر استعمال کرنے پر سنگل چارج میں 22 گھنٹے کا بیک اپ ملنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کمپنی نے یہ بھی کہا کہ اس فون کو صرف پانچ منٹ چارج کر کے بھی 5 گھنٹے کا ویڈیو پلے بیک حاصل کیا جا سکتا ہے۔
قیمت اور دستیابی
آئی فون ڈیو دو رنگوں میں دستیاب ہوگا: اسٹار وائٹ اور نائٹ اسکائی۔ اس کی قیمت 256GB والے ورژن کے لیے 2,99,900 روپے سے شروع ہوتی ہے۔ اس فون میں 512GB، 1TB اور 2TB کے آپشنز بھی موجود ہیں۔ اس کے پری-آرڈرز 16 اکتوبر سے شروع ہوں گے اور یہ فون 23 اکتوبر سے دستیاب ہوگا۔ ایپل نے اس فون کے لیے نئے فولیو اور کیس بھی لانچ کیے ہیں۔
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