اینتھروپکس پروجیکٹ گلاس ونگ: سائبر سیکیورٹی کا نیا انقلاب، تفصیلات جانیں
اینتھروپکس کے مائتھوز ماڈل نے سائبرسیکیوریٹی کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔
Published : June 3, 2026 at 3:52 PM IST
حیدرآباد: دنیا بھر میں سائبر حملوں کا خطرہ تیزی سے بڑھ رہا ہے اور جس رفتار سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے امریکی مصنوعی ذہانت کی کمپنی اینتھروپک نے بڑا قدم اٹھایا ہے۔ کمپنی نے اپنے سب سے طاقتور اے آئی ماڈل مائتھوز تک دنیا بھر کی تقریباً 150 تنظیموں تک رسائی دی ہے۔ یہ وہی ماڈل ہے، جو کمپیوٹر سسٹم میں حفاظتی خامیوں کو تلاش کرنے میں انسانی ماہرین کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔
اپریل کے شروع میں جب اینتھروپک نے مائتھوز کا تجربہ کیا تو اس کے نتائج کافی حیران کن تھے۔ ماڈل نے بہت کم وقت میں ہزاروں حفاظتی خطرات کا پتہ لگایا۔ یہ دیکھ کر کمپنی نے سوچا کہ اگر یہ ٹیکنالوجی غلط ہاتھوں میں چلی گئی تو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے، ابتدائی طور پر صرف 50 قابل اعتماد شرکاء کو اس پروجیکٹ سے منسلک کیا گیا ہے، جسے پروجیکٹ گلاس ونگ کا نام دیا گیا تھا۔
ابتدائی شرکاء میں ایمیزون، گوگل، نیوڈیا، ایپل اور مائیکروسافٹ جیسے ٹیک جنات کے ساتھ ساتھ کراؤڈ اسٹرائیک اور پالو آلٹو نیٹ ورکس جیسی سائبر سیکیورٹی فرمیں شامل تھیں۔ مئی کے آخر تک، ان کمپنیوں نے مائتھوز کی مدد سے، 10,000 سے زیادہ سنگین سیکیورٹی خامیوں کو بے نقاب کیا، جنہیں ہیکرز بڑے حملوں کے لیے استعمال کر سکتے تھے۔ یہ تعداد اس بات کا ثبوت ہے کہ مائتھوز کی صلاحیت کتنی غیر معمولی ہے۔
اب اینتھروپک نے اپنے پروگرام کو 15 سے زیادہ ممالک تک پھیلا دیا ہے۔ نئے شرکاء میں پاور گرڈ، واٹر سپلائی سسٹم، ہسپتال، ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک اور ہارڈویئر مینوفیکچررز شامل ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جن پر کروڑوں عام شہریوں کی روزمرہ زندگی کا انحصار ہے۔ اینتھروپک کا کہنا ہے کہ ان میں سے کسی ایک پر بھی کامیاب سائبر حملہ 10 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔
یورپی کمیشن نے بھی تصدیق کی ہے کہ یورپی یونین کی سائبر سیکیورٹی ایجنسی ENISA کو بھی اس منصوبے میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ دریں اثنا، اینتھروپک نے بھی خفیہ طور پر آئی پی او کے لیے درخواست دی ہے، جو کمپنی کے بڑھتے ہوئے قد کو ظاہر کرتی ہے۔