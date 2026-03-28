انتھروپک کو عدالت سے بڑی راحت: ٹرمپ انتظامیہ کو سپلائی چین رسک لیبل ہٹانے کا حکم
جج نے کہاکہ حکومت اینتھروپک کو صرف اسلیے کمزور کرنا چاہتی ہے کہ کمپنی اے آئی کے لا محدود عسکری استعمال کے خلاف بضد رہی۔
Published : March 28, 2026 at 12:03 PM IST
حیدرآباد (نیوز ڈیکسک): امریکہ کی ایک مقبول اے آئی کمپنی انتھروپک (Anthropic) اور حکومت کے بیچ چل رہی قانونی لڑائی میں کیلی فورنیا کے ایک وفاقی جج نے کمپنی کو بڑی راحت دی ہے۔ ناردرن ڈسٹرکٹ جج ریتا ایف لن نے جمعرات کو ایک ابتدائی حکم امتناعی جاری کر کے حکومت کو حکم دیا گیا کہ وہ اینتھروپک سے "سپلائی چین رسک" کا لیبل ہٹائے اور تمام سرکاری اداروں کو کمپنی کی ٹیکنالوجی سے دور رہنے کی ہدایت بھی واپس لے۔
یہ کیس گذشتہ ماہ کے آخر میں اس وقت شروع ہوا جب انتھروپک کے کلاؤڈ اے آئی ماڈل کے فوج اور نگرانی کے لیے استعمال کے حوالے سے امریکی محکمہ دفاع، پینٹاگون اور کمپنی کے بیچ اختلافات سامنے آئے۔ تاہم کمپنی نے حکومت کی شرائط کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے واضح طور پر کہا تھا کہ اس کے اے آئی کو مکمل طور پر خودکار ہتھیاروں کے نظام میں استعمال نہیں کیا جانا چاہیے (وہ ہتھیار جو ایک بار فعال ہونے کے بعد دشمن کی خود بخود شناخت کرتے ہیں، یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس ہدف پر حملہ کرنا ہے اور پھر حملے کو بغیر کسی انسانی مداخلت کے خود بخود انجام بھی دیتے ہیں)۔ اس کے علاوہ کمپنی نے امریکی شہریوں کی بڑے پیمانے پر نگرانی کے لیے بھی اپنے اے آئی ماڈل کے استعمال کی مخالفت کی تھی۔
U.S. District Judge Rita Lin has issued a preliminary injunction blocking the #Pentagon from labeling #Anthropic a supply chain risk. However, the California judge has stayed her ruling for one week, allowing the #Trump administration an opportunity to challenge the decision. pic.twitter.com/3excwYl1NE— Devesh Jha (@Deveshjhaa) March 28, 2026
وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ اور انتظامیہ نے کمپنی کی طرف سے عائد کی گئیں حدود کو تسلیم نہیں کیا، جس کی وجہ سے ٹرمپ انتظامیہ نے اینتھروپک پر قومی سلامتی کے لیے خطرہ اور سپلائی چین رسک کا لیبل لگا دیا۔
کیا ہے پورا معاملہ؟
امریکہ میں یہ لیبل عام طور پر غیر ملکی مخالف اداروں اور کمپنیوں پر لاگو ہوتا ہے۔ مزید برآں، صدر ٹرمپ نے تمام وفاقی ایجنسیوں کو حکم دیا کہ وہ فوری طور پر اینتھروپکس کی مصنوعات کا استعمال بند کر دیں۔ وائٹ ہاؤس نے کمپنی کو "بنیاد پرست لیفٹ، ووک" قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ امریکی سلامتی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ تاہم امریکی حکومت کے اس قدم پر دنیا بھر کے صارفین کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اگر اینتھروپک امریکی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، تو پینٹاگون، امریکی محکمہ دفاع، اسی کمپنی کے ساتھ شراکت داری کیوں کرنا چاہ رہے تھے اور اسی سے مدد کیوں مانگ رہے تھے؟
وال اسٹریٹ جرنل کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اینتھروپک کے سی ای او ڈاریو آمودئی نے اسے براہ راست انتقامی کارروائی قرار دیا۔ کمپنی نے عدالت میں دعویٰ کیا کہ اس سے اس کی آزادی اظہار کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ سماعت کے دوران جج لن نے واضح طور پر کہا کہ یہ انتھروپک کو کمزور کرنے کی کوشش معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ حکومت کا یہ اقدام غیر قانونی اور من مانی ہے۔ عدالت نے کہا کہ کمپنی کو صرف اس لیے سزا دی جا رہی ہے کہ اس نے اپنی شرائط کو عوامی طور پر بیان کیا ہے۔ تاہم جج نے اپنے فیصلے کو نافذ کرنے سے ایک ہفتے کے لیے روک دیا تاکہ حکومت اپیل کر سکے۔
کمپنی نے کیا کہا؟
اینتھروپک نے فوری طور پر فیصلے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اتنے کم وقت میں عدالت کے فیصلے پر شکر گزار ہیں۔ کمپنی نے کہا کہ یہ کیس انتھروپک کے لیے اپنے صارفین اور شراکت داروں کی حفاظت کے لیے ضروری تھا، لیکن اب اس کی توجہ حکومت کے ساتھ نتیجہ خیز کام کرنے پر مرکوز ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ محفوظ اور قابل اعتماد اے آئی سے تمام امریکی شہریوں کو فائدہ پہنچے۔
یہ تنازعہ اے آئی کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اس کے اخلاقی و غیر اخلاقی استعمال کے بارے میں اہم سوالات اٹھاتا ہے۔ حکومت قومی سلامتی کی ضروریات کو ترجیح دے رہی ہے، جب کہ کمپنی ذمہ دارانہ ترقی پر زور دے رہی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ یہ کیس ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے، اور مزید اپیلیں یا قانونی کارروائی طویل عرصے تک چل سکتی ہے۔
