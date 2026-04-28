وشاکھاپٹنم میں گوگل اے آئی ڈیٹا سینٹر کا سنگ بنیاد: آندھرا پردیش عالمی ڈیجیٹل ہب بننے کے راستے پر
اس منصوبے پر 15 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی جارہی ہے، جو بھارت میں سب سے بڑی غیرملکی سرمایہ کاری میں سے ایک ہے۔
Published : April 28, 2026 at 6:43 PM IST
حیدرآباد : آندھرا پردیش کے شہر وشاکھاپٹنم میں ایک تاریخی پیشرفت کے طور پر وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو نے گوگل کے جدید اے آئی ڈیٹا سینٹر کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے، جسے ریاست کے ڈیجیٹل مستقبل کے لیے ایک سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر مرکزی وزیر آئی ٹی اشونی ویشنو، ریاستی وزیر آئی ٹی نارا لوکیش اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے، جبکہ گوگل کلاؤڈ کے سی ای او تھامس کورین نے ویڈیو پیغام کے ذریعے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
اس منصوبے پر تقریباً 15 ارب ڈالر (تقریباً 1.5 لاکھ کروڑ روپے) کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، جو بھارت میں اب تک کی سب سے بڑی غیر ملکی سرمایہ کاری میں سے ایک ہے۔ اس ڈیٹا سینٹر کی مجموعی صلاحیت ایک گیگا واٹ ہوگی، اور یہ ایشیا کا سب سے بڑا اے آئی ڈیٹا سینٹر بننے جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ چندرابابو نائیڈو نے کہا کہ اس منصوبے سے آندھرا پردیش ایک بین الاقوامی ڈیٹا گیٹ وے کے طور پر ابھرے گا اور وشاکھاپٹنم کو "اے آئی سٹی" میں تبدیل کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔
اس منصوبے کے تحت تقریباً 600 ایکڑ زمین مختص کی گئی ہے، اور 2028 تک اس کی تکمیل کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ گوگل اس ڈیٹا ہب کو دنیا کے مختلف ممالک سے سب میرین کیبل کے ذریعے جوڑے گا، جس سے تیز رفتار ڈیٹا کمیونیکیشن ممکن ہوگی۔ تخمینہ ہے کہ اس منصوبے سے تقریباً 1.88 لاکھ ملازمتیں پیدا ہوں گی، جبکہ تعمیراتی مرحلے میں ہی 60 ہزار افراد کو روزگار ملے گا۔
اس کے علاوہ ڈیٹا سائنس، سائبر سیکیورٹی اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ جیسے شعبوں میں بھی نئی سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہوں گے۔ یہ منصوبہ نہ صرف ریاست بلکہ ملک کی ڈیجیٹل معیشت کو بھی نئی بلندیوں تک لے جانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔