امیزون نیا اسمارٹ فون تیار کرنے میں مصروف: کچھ رپورٹس کا دعویٰ
رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایمیزون ایک نیا اسمارٹ فون تیار کر رہا ہے۔
Published : March 22, 2026 at 3:35 PM IST|
Updated : March 22, 2026 at 3:42 PM IST
حیدرآباد: ایمیزون سے متعلق کچھ رپورٹس سامنے آرہی ہیں جن میں دعویٰ کیا جارہا ہے کہ کمپنی ایک نیا اسمارٹ فون تیار کر رہی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ایمیزون نے تقریباً ایک دہائی قبل اپنے فائر فون کو بند کر دیا تھا۔ کمپنی کی یہ اسکیم ایک ایسا اے آئی پر مبنی ڈیوائس متعارف کرانے کا ارادہ رکھتی ہے جو الیکسا (Alexa) اور اس کی خدمات کے ایکو سسٹم سے جڑا ہو گا۔
روئٹرز کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایمیزون کے پروجیکٹ سے واقف چار افراد نے بتایا کہ نیا اسمارٹ فون، جس کا کوڈ نام "ٹرانسفارمر" ہے، کمپنی کے ڈیوائسز اینڈ سروسز یونٹ میں تیار کیا جا رہا ہے۔
رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ نیا فون "موبائل پرسنلائزیشن ڈیوائس" ہو سکتا ہے جو وائس اسسٹنٹ پلیٹ فارم الیکسا کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکے گا۔ جانکاری کے مطابق، فون کی تخمینہ قیمت کے ساتھ ساتھ اس پروجیکٹ کے لیے مالی اخراجات اور آمدنی کے تخمینوں کے بارے میں تفصیلات فی الوقت سامنے نہیں آئی ہیں۔
کمپنی کے ذرائع نے رائٹرز کو بتایا کہ اس پروجیکٹ کے لیے کمپنی کی ٹائم لائن فی الحال واضح نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ اسے منسوخ کر دیا جائے۔ مزید برآں، ایمیزون کے ترجمان نے رائٹرز اسے اس موضوع پر تبصرہ کرنے سے انکار کردیا۔
واضح رہے کہ ایمیزون نے فائر فون کو سال 2014 میں لانچ کیا تھا اور اس میں ایک سال کی مفت ایمیزون پرائم سبسکرپشن شامل تھی۔ اگرچہ اسمارٹ فون کو کافی تشہیر کے ساتھ لانچ کیا گیا تھا، لیکن اسے صارفین کی جانب سے ملے جلے جائزے موصول ہوئے، جن میں ایک سست آپریٹنگ سسٹم سے لے کر اس کی بلند قیمت تک کے رد عمل شامل تھے، اس کی ابتدائی قیمت 649 ڈالر تھی۔
رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق کمپنی نے صرف 14 ماہ کے بعد اسمارٹ فون کی فروخت بند کردی اور فروخت نہ ہونے والے اسٹاک پر اسے 170 ملین ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا۔ کاؤنٹرپوائنٹ ریسرچ کی ایک رپورٹ کے مطابق، پچھلے سال سمارٹ فون کی عالمی فروخت میں ایپل اور سام سنگ کا حصہ تقریباً 40 فیصد تھا۔ اب، ایمیزون اپنے مبینہ نئے اسمارٹ فون کے ساتھ اس مارکیٹ میں دوبارہ داخل ہونے کے لیے تیار ہے۔
رائٹرز کی ایک اور رپورٹ کے مطابق اس نئے اسمارٹ فون میں پرسنلائزیشن فیچرز بھی ہوں گے جو صارفین کو آسانی سےایمیزون ڈاٹ کام، پرائم ویڈیو اور گرب ہب جیسی فوڈ ڈیلیوری ایپس تک رسائی فراہم کریں گے۔ پروجیکٹ کی بنیادی توجہ ڈیوائس میں مصنوعی ذہانت کو ضم کرنے پر ہے، جو روایتی ایپ اسٹورز کی ضرورت کو ختم کر سکتی ہے۔
