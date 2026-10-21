ہمیر پور کے دسویں جماعت کے طالب علم نے 7,000 روپے میں لینڈ سلائیڈنگ کا پیشگی انتباہ دینے والا ماڈل تیار کر لیا
یہ سینسر کے سگنلز کو پڑھتا ہے اور پروگرام شدہ حد تک پہنچتے ہی وارننگ سسٹم کو فعال کر دیتا ہے۔
Published : October 21, 2026 at 1:14 PM IST
ہمیرپور: خطرے کی گھنٹی بجتی ہے، سرخ بتی جل اٹھتی ہے اور سڑک کے دونوں اطراف بیریئرز خودکار طریقے سے بند ہو جاتے ہیں۔ دسویں جماعت کے طالب علم اکشت ٹھاکر کے نزدیک یہ ایک ایسا انتباہی نظام ہے جو لوگوں کو لینڈ سلائیڈنگ یا خطرے کی علامت ظاہر کرنے والی ڈھلوانوں سے دور رکھنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ ہماچل پردیش کے ضلع ہمیرپور میں واقع ایس ڈی پبلک اسکول، دُگھا کے طالب علم نے ’سلوپ سینٹینل اے آئی‘ (Slope Sentinel AI) نامی ایک ماڈل تیار کیا ہے۔
اس ماڈل کا مقصد گاڑی چلانے والوں اور پیدل چلنے والوں کو ممکنہ لینڈ سلائیڈنگ سے قبل از وقت خبردار کرنا اور سڑک کی رکاوٹیں (بیریئرز) بند کرنا ہے۔ تقریباً 15 سے 20 دنوں میں 6,000 سے 7,000 روپے کی لاگت سے تیار کیا گیا یہ پروجیکٹ مانسون کے دوران ریاست کے پہاڑی راستوں پر سفر کرنے والے لوگوں کو درپیش ایک عام اور سنگین مسئلے کو مدنظر رکھ کر بنایا گیا ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ اور چٹانوں کے تودے گرنے کے واقعات مسافروں کو سنبھلنے کا بہت کم وقت دیتے ہیں۔ اکشت یہ جانچنا چاہتے تھے کہ آیا سینسرز خطرے کی پیشگی علامات کو بھانپ کر لوگوں کے خطرناک راستے پر داخل ہونے سے پہلے ہی انتباہ جاری کر سکتے ہیں یا نہیں۔
انہوں نے اپنے اس پروجیکٹ کو تیار کرنے کے لیے یوٹیوب سے خیالات اور تکنیکی معلومات اکٹھی کیں۔ اکشت کا کہنا تھا: "اس ماڈل میں تین سینسر نصب کیے گئے ہیں۔ پہلا مٹی کا سینسر (soil sensor) ہے، جو زمین کھسکنے کے آثار محسوس ہوتے ہی متحرک ہو جاتا ہے اور سرخ بتی جلا دیتا ہے۔ دوسرا بارش کا سینسر (rain sensor) ہے جو بارش کی پیمائش کرنے اور اس کی شدت کی بنیاد پر ممکنہ خطرے کی نشاندہی کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تیسرا ٹلٹ سینسر ہے جو زمین کے جھکاؤ اور ہلچل کا پتہ لگانے کے لیے لگایا گیا ہے۔ ان تینوں سینسرز سے موصول ہونے والے سگنلز کی بنیاد پر وارننگ سسٹم کو فعال کرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔"
اس ماڈل میں بنیادی کنٹرولر کے طور پر ’آرڈوینو‘ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ سینسر کے سگنلز کو پڑھتا ہے اور پروگرام شدہ حد تک پہنچتے ہی وارننگ سسٹم کو فعال کر دیتا ہے۔ خطرے کا سگنل ملتے ہی الارم بج اٹھتا ہے اور سڑک کے دونوں طرف لگے بیریئرز کو بند کرنے والا میکانزم حرکت میں آ جاتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ متاثرہ حصے میں ٹریفک کے داخلے کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ آرڈوینو ایک اوپن سورس الیکٹرانکس پلیٹ فارم ہے جو سینسرز، روبوٹکس اور خودکار آلات کے پروجیکٹس میں استعمال ہوتا ہے۔ اگرچہ اکشت نے اپنے پروجیکٹ کا نام ’سلوپ سینٹینل اے آئی‘ رکھا ہے، تاہم دی گئی تفصیلات کے مطابق یہ پروگرام شدہ پیرامیٹرز پر کام کرنے والا ایک سینسر پر مبنی نظام ہے۔
اکشت کے گائیڈ استاد نے اس کاوش کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس پروجیکٹ میں مستقبل کے استعمال کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ استاد کے مطابق یہ نظام ہماچل پردیش کے بالائی پہاڑی علاقوں اور لینڈ سلائیڈنگ کا شکار رہنے والے مقامات پر کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، نیز نیپال سمیت دیگر پہاڑی خطوں میں بھی اس کے ممکنہ اطلاق کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ اس ماڈل نے اسکول کے سائنسی مقابلوں میں بھی پذیرائی حاصل کی ہے۔ ہمیرپور کے ڈسٹرکٹ سائنس انسپکٹر راجیش گوتم نے کہا: "لینڈ سلائیڈنگ کی روک تھام پر مبنی یہ ماڈل ضلعی سطح پر سرفہرست تین ماڈلز میں شامل رہا ہے۔ اس ماڈل کے ذریعے بچوں نے دکھایا ہے کہ لینڈ سلائیڈنگ جیسی قدرتی آفات سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔" انہوں نے بچوں کے پیش کردہ ماڈل کی تعریف کی اور اسے ایک بہترین کوشش قرار دیا۔
اگرچہ گوتم نے اسے لینڈ سلائیڈنگ روکنے کا ماڈل قرار دیا، لیکن اس کا بنیادی مقصد سینسرز کی جانب سے خطرے کی نشاندہی پر لوگوں کو متنبہ کرنا اور سڑک تک رسائی کو محدود کرنا ہے۔ گوتم نے بتایا کہ چلڈرن سائنس کانفرنس کا آغاز سب ڈویژن کی سطح سے ہوتا ہے، جہاں سے منتخب ماڈلز ضلعی سطح پر بھیجے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پروجیکٹ نے پہلے بلاک سطح اور پھر ضلع کی سطح پر ٹاپ تھری میں پوزیشن حاصل کی، جو طلبہ کی سائنسی سوچ، تخلیقی صلاحیت اور قدرتی آفات سے نمٹنے کی شعوری آگاہی کا مظہر ہے۔ فی الحال ’سلوپ سینٹینل اے آئی‘ ایک نمائشی ماڈل ہے۔
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حقیقی سڑکوں پر اس کے نفاذ سے قبل مختلف موسمی حالات میں سینسرز کی درستگی، مجموعی کارکردگی اور خودکار بیریئرز کے قابلِ اعتماد ہونے کی جانچ درکار ہوگی۔ اکشت کا یہ پروجیکٹ ایک مقامی مسئلے کو اسکول کی سائنسی تجربہ گاہ تک لے آیا ہے کہ پہاڑوں میں سفر کرنے والے مسافروں کو خطرے سے بچنے کے لیے زیادہ وقت کیسے فراہم کیا جائے۔ آیا یہ ماڈل کلاس روم سے باہر حقیقی دنیا میں بھی اتنی ہی کامیابی سے کام کر سکتا ہے یا نہیں، یہ وہ اگلا مرحلہ ہے جسے اسے ثابت کرنا ہوگا۔