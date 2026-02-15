اے آئی کی وجہ سے نوکریاں گھٹ رہی ہیں: رپورٹ
ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اے آئی کے استعمال میں اضافے کی وجہ سے ملازمتیں کم ہو رہی ہیں۔۔۔ تفصیل سے پڑھیں
نئی دہلی: کمپنیوں میں مصنوعی ذہانت (اے آئی) کی مقبولیت بڑھنے کی وجہ سے کم از کم داخلہ سطح پر ملازمتیں متاثر ہوئی ہیں۔ یہ نتیجہ ایک رپورٹ میں اخذ کیا گیا ہے۔
اوپن آئی (OpenEye) کے تعاون سے انڈین کونسل فار ریسرچ آن انٹرنیشنل اکنامک ریلیشنز (ICRIER) کے ایک مطالعے کے مطابق اے آئی کو اپنانے سے پورے شعبے میں ملازمت کی ترجیحات بدل رہی ہیں۔
اسٹڈی کے مطابق 63 فیصد کمپنیوں میں ڈومین کی مہارت اور اے آئی یا ڈیٹا کی مہارت رکھنے والے ملازمین کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ اے آئی ان کے بنیادی کام کے ساتھ ضم ہو جاتا ہے۔
اس رپورٹ کا عنوان "اے آئی اینڈ جابز: دِس ٹائم از نو ڈیفرنٹ" ہے۔ اس میں بھارت میں اب تک جین اے آئی (Gen AI) کو کمپنی کی سطح پر اپنانے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ یہ مطالعہ نومبر 2025 اور جنوری 2026 کے درمیان کیا گیا تھا اور اس میں بھارت کے 10 شہروں میں 650 انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنیوں کے جوابات شامل ہیں۔
اس میں کہا گیا، "کمپنیوں نے اے آئی کی وجہ سے ملازمتوں میں، بنیادی طور پر داخلے کی سطح پر معمولی کمی کی اطلاع دی۔ یہ درمیانی اور اعلیٰ سطحوں پر بھی واضح ہے جہاں ملازمتیں جمود کا شکار ہیں۔"
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مانگ میں سب سے زیادہ اضافہ اے آئی سے متعلق شعبوں میں ہوا ہے، جیسے کہ سافٹ ویئر ڈویلپرز اور ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹرز وغیرہ۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اے آئی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 1,900 سے زیادہ کاروباری ڈویژنز میں پیداوار میں اضافہ، گراوٹ سے کافی زیادہ ہے۔ سروے میں شامل نصف سے زائد کمپنیوں نے کہا کہ وہ پہلے ہی آگاہی یا تربیت کے ذریعے اے آئی کو اپنانے میں سہولت فراہم کر رہی ہیں، جب کہ 38 فیصد نے کہا کہ وہ ایسا کرنے کی تیاری کر رہی ہیں۔
تاہم، اس میں کہا گیا ہے کہ تربیت کا دائرہ محدود ہے اور صرف چند کمپنیوں نے رپورٹ کیا ہے کہ ان کی نصف سے زیادہ افرادی قوت نے گذشتہ سال اے آئی سے متعلق تربیت حاصل کی ہے۔
