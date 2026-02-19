اے آئی امپیکٹ سمٹ: اناج کے نقصان کو کم کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت سے چلنے والے سمارٹ گودام متعارف
ایک اہلکار نے کہا کہ اناج کے ذخیروں کو محفوظ بنانے کیلئے جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے پر توجہ مرکوز کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔
نئی دہلی: اناج کے نقصان کو کم کرنے اور ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے حکومت نے انٹرنیٹ آف تھنگز (IoT) اور مصنوعی ذہانت (AI) سے چلنے والے سمارٹ گودام شروع کیے ہیں۔
حال ہی میں تیار کردہ سمارٹ ویئر ہاؤس سلوشن ایک جدید ٹیکنالوجی والا نظام ہے جو پرانے گوداموں میں ذخیرہ شدہ اناج کی دور سے نگرانی اور حفاظت کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ دور سے درجہ حرارت، نمی، کاربن ڈائی آکسائیڈ، ہوا کے بہاؤ، آگ، دھواں، فاسفیٹ، اور آکسیجن کی سطح کو مانیٹر کرتا ہے، اور متعلقہ اتھارٹی کو پرانے گوداموں میں ذخیرہ شدہ اناج کی مقدار یا معیار میں کسی نقصان کے بارے میں الرٹ کرتا ہے۔
اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026 میں اس سسٹم کی وضاحت کرتے ہوئے ایک اہلکار نے کہا کہ سمارٹ ویئر ہاؤس سلوشن میں اے آئی کے ساتھ سمارٹ کیمرہ سسٹمز شامل ہیں تاکہ نگرانی کی صلاحیت کو بڑھایا جا سکے اور صحیح وقت کی نگرانی کو بہتر بنایا جا سکے۔
صارفین کے امور، خوراک اور عوامی تقسیم کی وزارت کے مطابق، یہ سسٹم بلا اجازت دروازے میں داخلے اور چوہوں کی سرگرمیوں جیسے واقعات پر بھی نظر رکھتا ہے۔ یہ گودام کے عملے کو بروقت اور مناسب کارروائی کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً الرٹ بھیج کر کنٹرول اور حفاظتی اقدامات کو مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے۔
اس میں کہا گیا ہے کہ "1500 میٹرک ٹن کی گنجائش والے گودام میں تقریباً 33 سے 40 سینسر نصب کیے گئے ہیں۔ تاحال ڈبلیو ایف پی انڈیا نے سمارٹ ویئر ہاؤس سلوشن کو پورے بھارت میں 12 مقامات پر لگایا ہے، جس میں پیداوار اور صرف والے دونوں علاقوں اور الگ الگ زرعی موسمی علاقوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔"
گوداموں میں اناج کا نقصان ریئل ٹائم کوالٹی کی جانکاری کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نقصانات اس وقت ہوتے ہیں جب کیڑے، چوہے، پتنگے، پرندے اور مائکروآرگینزم اناج پر حملہ کرتے ہیں۔ انفیکشن سے نمی اور فری فیٹی ایسڈ کی سطح بڑھ جاتی ہے، اور پی ایچ و پروٹین کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جس سے اناج کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے۔
کوالٹی کنٹرول کے ایک معیاری طریقہ کے طور پر پرانے سرکاری گودام وقت وقت پر دستی نمونے لینے اور اناج کے تجزیے کے ذریعے اناج میں نمی اور کیڑوں کے انفیکشن کی پیمائش اور نگرانی کی جاتی رہی ہے۔ تاہم، اس دستی طریقہ کار میں کافی کمیاں ہیں، جن میں افسران کے ذریعہ غلطیاں، تاخیر، اور حکام کی بدانتظامی کی گنجائش ہوتی ہے جس سے شفافیت اور اعتماد پر اثر پڑتا ہے۔ اے آئی کی مدد سے ذخیرہ اندوزی کے اس نقصان کو دور کرنا حکومت ہند کی ترجیح رہی ہے۔
نئی ٹیکنالوجی کے فوائد میں پرانے گوداموں میں نقصانات کو کم کرنا شامل ہے، کیوں کہ اس سے مینیجرز نگرانی کو مضبوط کر سکتے ہیں اور بروقت اصلاحی کارروائی کے لیے قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اس سے اناج کی کوالٹی بنی رہتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کرتے ہوئے متعلقہ وزارت کے ایک اہلکار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "ہم ایک بہترین ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، جس سے ہمیں اسٹوریج کے ہر مرحلے پر فائدہ ہو رہا ہے۔"
اہلکار نے مزید کہا کہ "اے آئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم گودام میں اناج کے داخلے سے لے کر اتارنے تک پورے عمل کو آسان بنا رہے ہیں۔ یہ سکیورٹی کو بھی یقینی بناتا ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "اس عمل کو مزید آسان بنانے کے لیے بہت سی کوششیں جاری ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہماری توجہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے پر مرکوز ہے۔"
