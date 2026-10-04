صرف مصنوعی ذہانت (اے آئی) منصوبوں کی کامیابی کی ضامن نہیں بن سکتی: صنعتی ماہرین کا مؤقف
تقریب میں جنوبی ایشیا بھر سے صنعت سے متعلق مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے 850 مندوبین اور 20 سے زیادہ مقررین نے شرکت کی۔
Published : October 4, 2026 at 5:39 PM IST
بنگلور: مصنوعی ذہانت (اے آئی) ملازمتوں، کاروباری ماڈلز اور منصوبوں کی تکمیل کے طریقوں کو تیزی سے بدل رہی ہے، لیکن اداروں کو اے آئی کے استعمال کو ٹھوس نتائج میں بدلنے کے لیے ٹیکنالوجی کو انسانی فہم، قیادت اور عملی نفاذ کے ساتھ جوڑنا ہوگا؛ یہ بات صنعتی رہنماؤں نے بنگلورو میں منعقدہ 18ویں پراجیکٹ مینجمنٹ ساؤتھ ایشیا کانفرنس (پی ایم ایس اے سی) 2026 میں کہی۔
پراجیکٹ مینجمنٹ انسٹی ٹیوٹ (پی ایم آئی) کے زیر اہتمام بھارتیہ سٹی میں منعقد ہونے والی اس کانفرنس کا عنوان "MORE, Together: Future-Ready in the Age of AI" تھا۔ اس تقریب میں جنوبی ایشیا بھر سے پراجیکٹ مینجمنٹ، صنعت، ٹیکنالوجی اور پالیسی سازی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے 850 سے زائد مندوبین اور 20 سے زیادہ مقررین نے شرکت کی۔ کانفرنس میں ہونے والی گفتگو کا مرکز یہ تھا کہ اے آئی کس طرح تنظیموں کے پراجیکٹ سے متعلق طریقہ کار اور کامیابی کی جانچ کے پیمانوں کو بدل رہی ہے۔
مقررین کا کہنا تھا کہ صرف ٹیکنالوجی نتائج کا تعین نہیں کرے گی، اور انہوں نے حکمت عملی پر مبنی سوچ، انسانی بصیرت، موافقت پذیری، باہمی اشتراک اور عملدرآمد کی بڑھتی ہوئی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جیسے جیسے کام کی جگہوں پر اے آئی کا انضمام بڑھ رہا ہے، اداروں کو مسلسل اس بات کا ازسرنو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ منصوبوں کی منصوبہ بندی، نفاذ اور جانچ کیسے کی جائے۔
پی ایم آئی جنوبی ایشیا کے مینیجنگ ڈائریکٹر امیت گوئل نے کہا کہ بھارت کا ٹیکنالوجی ایکو سسٹم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کو اپنانے اور پھیلانے کی اس کی صلاحیت ملک کو ترقی کے اگلے مرحلے کے لیے ایک مضبوط مقام دیتی ہے۔ تاہم، انہوں نے میک کینزی کی 2025 کی 'اسٹیٹ آف اے آئی' رپورٹ کا حوالہ دیا جس کے مطابق صرف 39 فیصد اداروں نے اے آئی کے ذریعے انٹرپرائز سطح پر ای بی آئی ٹی (ای بی آئی ٹی) یعنی آپریشنل منافع میں مثبت اثرات ریکارڈ کیے۔
گوئل نے کہاکہ "اے آئی کے دور میں پراجیکٹ کی کامیابی کا انحصار بڑھ چڑھ کر اس بات پر ہوگا کہ ادارے ٹیکنالوجی کو انسانی بصیرت، قیادت اور عملدرآمد کے ساتھ کتنی مؤثر طریقے سے ہم آہنگ کرتے ہیں۔" انہوں نے کہا کہ پی ایم ایس اے سی 2026 نے اس بات پر غور کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ کس طرح تنظیمیں اپنے اے آئی عزائم کو بامعنی نتائج میں تبدیل کر سکتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ایم آئی پراجیکٹ مینجمنٹ کے شعبے کے مستقبل کی تشکیل کے لیے سیکھنے اور تعاون کے فروغ کا سلسلہ جاری رکھے گا۔
کانفرنس میں خطاب کرنے والے ماہرین میں ایمیٹی یونیورسٹی آن لائن کے اجیت چوہان، کنڈرل کے روی کمار ڈکشٹ، نیرامئی ہیلتھ اینالیٹکس کی ڈاکٹر گیتا منجوناتھ، نووو نورڈسک کے جان ڈابر، آئی بی ایم کنسلٹنگ کی اوشا سریکانت اور ای ایکس ایل کے سمت تنیجا شامل تھے۔ ان کے سیشنز میں بڑے پیمانے پر ڈیجیٹل تبدیلی، اے آئی کے لیے تنظیمی تیاری، ورک فورس پر اس کے اثرات اور تیزی سے بدلتے ہوئے تکنیکی ماحول میں درکار قائدانہ فیصلوں پر روشنی ڈالی گئی۔
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معروف مصنف اور کالم نگار چیتن بھگت نے تبدیلی کے انتظام، قیادت اور پیشہ ورانہ زندگی کے تقاضوں سے نمٹنے کے موضوع پر کلیدی خطاب کیا۔ ٹیکنالوجی، ایڈ ٹیک، کنسلٹنگ اور انٹرپرائز سلوشنز سے تعلق رکھنے والے مقررین نے پراجیکٹس کی بڑھتی ہوئی پیچیدگی اور افرادی قوت کی بدلتی توقعات پر بھی گفتگو کی۔